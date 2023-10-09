Тренер и 20 игроков ушли из французской любительской команды из-за расизма со стороны руководства. Боссы называли команду «клубом «Замбия» и говорили, что в составе «слишком много чернокожих»
Тренер французской любительской команды покинул свой пост из-за расизма.
Главный тренер команды «Олимпик Лион Сюд» Мамаду Думбия объявил, что покинет свою должность из-за расистских высказываний со стороны некоторых членов клуба. Оскорблениям подверглись сам тренер и некоторые игроки.
В знак солидарности клуб покинули около 20 футболистов.
«Мы уходим, потому что меня обвиняют в том, что в команде слишком много чернокожих. Я уже сталкивался с расизмом на стадионах, обезьяньими криками и другими вещами, которые не касались меня напрямую. Но когда так поступают люди из руководства клуба...
Я рассказывал об одном из своих игроков преподавателю, и парень из руководящего комитета сказал: «Да, нужно позаботиться о нем, потому что он единственный белый парень в команде».
В августе вице-президент сказал на встрече, что родители игроков пожаловались ему, что здесь слишком много чернокожих и что это не соответствует представлениям о Сен-Жени-Лавале», – сказал Думбия.
Один из футболистов сообщил, что слышал, как один из представителей клуба сказал, что в составе «слишком много загорелых». Член руководства назвал команду «клубом «Замбия».
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Ну так-то он правы. Действительно многовато. Учитывая всего одного белого :)
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По некоторым оценкам, предполагается, что около 51 миллиона белых составляют 85% от общей численности населения Франции, шесть миллионов человек североафриканского происхождения составляют 10% от общей численности населения, два миллиона чернокожих составляют 3.3% населения и около миллиона человек, или 1,7% населения, имеют азиатское происхождение.