Тренер и 20 игроков ушли из французской любительской команды из-за расизма со стороны руководства. Боссы называли команду «клубом «Замбия» и говорили, что в составе «слишком много чернокожих»

Теги лига 1 Франция любительский футбол дискриминация Футбол

Тренер французской любительской команды покинул свой пост из-за расизма.

Главный тренер команды «Олимпик Лион Сюд» Мамаду Думбия объявил, что покинет свою должность из-за расистских высказываний со стороны некоторых членов клуба. Оскорблениям подверглись сам тренер и некоторые игроки.

В знак солидарности клуб покинули около 20 футболистов. 

«Мы уходим, потому что меня обвиняют в том, что в команде слишком много чернокожих. Я уже сталкивался с расизмом на стадионах, обезьяньими криками и другими вещами, которые не касались меня напрямую. Но когда так поступают люди из руководства клуба...

Я рассказывал об одном из своих игроков преподавателю, и парень из руководящего комитета сказал: «Да, нужно позаботиться о нем, потому что он единственный белый парень в команде». 

В августе вице-президент сказал на встрече, что родители игроков пожаловались ему, что здесь слишком много чернокожих и что это не соответствует представлениям о Сен-Жени-Лавале», – сказал Думбия.

Один из футболистов сообщил, что слышал, как один из представителей клуба сказал, что в составе «слишком много загорелых». Член руководства назвал команду «клубом «Замбия». 

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31 комментарий

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Tun
Теперь меньше будет
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Дмитрий
Ответ Tun
Теперь меньше будет
Ну вот теперь норм,-сказали некоторые члены клуба.
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crazy_elky
«Теперь в команде слишком мало чернокожих» - заметили боссы клуба после происшествия.
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Vatikan
Действительно много, получается
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marcusdi
ну так что, проблема сама решилась?
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Ilya Shilovskiy
Боссы этого клуба не любят две вещи: расизм и негров.
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Adeen
"Тренер и 20 игроков"
______________________
Ну так-то он правы. Действительно многовато. Учитывая всего одного белого :)
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Rudenzik
Ответ Яков Фридман
Коллективное фото тех кто ушёл есть?
Есть, но вряд ли там можно что-то увидеть, фото делали ночью
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Яков Фридман
Коллективное фото тех кто ушёл есть?
+3
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Aleksey Yashin
"один из представителей клуба сказал, что в составе «слишком много загорелых»"

Срочно закупить солнцезащитный крем
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Dorff
Ответ majestic1980
В сборной Франции тоже полно чернокожих. Где жалобы и почему никто не уходит?
О, приятель - да там это вообще-то серьезнейшая проблема. Много лет подряд уровень поддержки национальной сборной снижается с серьезной скоростью. Федерация озаботилась этим фактом и заказала несколько исследований общенациональных и выяснилась интересная картина - из-за засилия темнокожих игроков в сборной среднестатистические белые французы, тот самый платежеспособный средний класс, перестали ассоциировать себя с национальной сборной. Вот и сейчас на стадионах и вокруг них толпы маргинальной африканской и арабской молодежи, от которых никакого толку-то и нет... Да и интерес не к футболу, а под его прикрытием натворить "делов"... Вот сегодняшняя же новость про петарду, брошенную во вратаря - думаете, белый кидал?
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trav
Ответ sd4fmwrvz8
Неужели во Франции еще остались белые люди с яйцами
85%
По некоторым оценкам, предполагается, что около 51 миллиона белых составляют 85% от общей численности населения Франции, шесть миллионов человек североафриканского происхождения составляют 10% от общей численности населения, два миллиона чернокожих составляют 3.3% населения и около миллиона человек, или 1,7% населения, имеют азиатское происхождение.
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Dr.aydar
Кстати, в Реал Мадрид раньше почти не было чернокожих, а сейчас полсостава
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Curry30
Тренер Абаскраль и 20 игроков ушли из российской любительской команды из-за выкриков фанатов по всей стране "Дайте ему поработать !!!"
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romanisti89
Ответ sd4fmwrvz8
Неужели во Франции еще остались белые люди с яйцами
Мамаду Думбия точно белый парень с яйцами
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Stewart D.
всё правильно сделали и те и другие)))
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majestic1980
Ответ Dorff
О, приятель - да там это вообще-то серьезнейшая проблема. Много лет подряд уровень поддержки национальной сборной снижается с серьезной скоростью. Федерация озаботилась этим фактом и заказала несколько исследований общенациональных и выяснилась интересная картина - из-за засилия темнокожих игроков в сборной среднестатистические белые французы, тот самый платежеспособный средний класс, перестали ассоциировать себя с национальной сборной. Вот и сейчас на стадионах и вокруг них толпы маргинальной африканской и арабской молодежи, от которых никакого толку-то и нет... Да и интерес не к футболу, а под его прикрытием натворить "делов"... Вот сегодняшняя же новость про петарду, брошенную во вратаря - думаете, белый кидал?
ну так, а где жалобы? вопрос остаётся открытым. Или выводы, к которым пришли маркетологи всего лишь выводы?
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majestic1980
Ответ Adeen
Сравнил сборную и частный клуб из подвала :]
в чем разница? что там , что там негры? или когда негры приносят спортивный результат это другое?
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Adeen
Ответ majestic1980
В сборной Франции тоже полно чернокожих. Где жалобы и почему никто не уходит?
Сравнил сборную и частный клуб из подвала :]
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Андрей Матушкин
Ответ trav
85% По некоторым оценкам, предполагается, что около 51 миллиона белых составляют 85% от общей численности населения Франции, шесть миллионов человек североафриканского происхождения составляют 10% от общей численности населения, два миллиона чернокожих составляют 3.3% населения и около миллиона человек, или 1,7% населения, имеют азиатское происхождение.
так вопрос был про белых людей с яйцами характером, а не про процентное население Франци белых граждан
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majestic1980
В сборной Франции тоже полно чернокожих. Где жалобы и почему никто не уходит?
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Andrey Andreev
Владельцу надо было не говорить про Замбию, а просто уволить черного тренеришку
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IbraMania
Так а зачем руководство клуба понабирало в команду столько чернокожих? Чисто чтобы рофлить потом с них? ))
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Sergio19882007
Руководство сами понабирали чёрных, а потом недовольны что их слишком много)
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sd4fmwrvz8
Неужели во Франции еще остались белые люди с яйцами
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