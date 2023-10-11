Романо о Месси: «В слухах об аренде в «Барселону» нет ни капли правды. Он сосредоточен на «Интер Майами»

Фабрицио Романо утверждает, что Лионель Месси останется в «Интер Майами».

«Могу сказать, что у меня нет никакой информации о Месси и его возможном уходе в аренду. Он сосредоточен на «Интере», и на данный момент говорить больше не о чем.

Естественно, что вокруг громкого имени много спекуляций, и понятно, что ситуация может измениться, но в нынешних слухах о «Барселоне» или каком-либо другом клубе нет ни капли правды», – отметил инсайдер.

Ранее сообщалось, что в аренде форварда на 4 месяца могут быть заинтересованы в Саудовской Аравии.

Месси останется в «Интере» по окончании сезона МЛС. Аренды к саудовцам не будет

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