Дюгарри о «Золотом мяче»: «Наградил бы Месси или Холанда – тех, кто выиграл трофей. У Мбаппе его нет, несмотря на выдающуюся статистику»

Теги ПСЖ Манчестер Сити МЛС премьер-лига Англия Лионель Месси лига 1 Франция Золотой мяч Кристоф Дюгарри Килиан Мбаппе Интер Майами Эрлинг Холанд Футбол

Кристоф Дюгарри назвал главных претендентов на «Золотой мяч».

«Сегодня, скажем прямо, Мбаппе я бы его не отдал, каким бы сильным игроком Килиан ни был.

Лично я бы наградил кого-то, кто выиграл трофей, то есть либо Эрлинга Холанда, либо Лионеля Месси.

Несмотря на выдающуюся статистику, у Килиана нет трофея, поэтому в нынешнем году я бы ему приз не давал», – заявил бывший нападающий сборной Франции.

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52 комментария

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Njord T
Вы только представьте, что вдруг в этом году дадут ЗМ Родри...
По сути, всё будет по делу... Но это ж будет взлом системы... Такие «Эксперты» будут в шоке... Вместе с очень многими болельщиками)))
+13
-2
+11
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подолог гаджи
Ответ VERBLYUD
Какого фига из Ман Сити на награду должен претендовать Норвежское дерево? Родри, Де Брйюне, Гюндоган, Сильва, Альварес > Норвежское дерево, которое забивает только с метра в пустые.
Альварес ахахахаха.еще бы написал Ортега
+14
-4
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llolishe
Месси выиграет
Холланд пропал в полуфиналах и финале ЛЧ-на таком уровне это непростительно если ты хочешь претендовать на ЗМ
+7
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Мельников Михаил
Ответ Njord T
Вы только представьте, что вдруг в этом году дадут ЗМ Родри... По сути, всё будет по делу... Но это ж будет взлом системы... Такие «Эксперты» будут в шоке... Вместе с очень многими болельщиками)))
Помнишь лучшие сезоны Видаля? Лидер Баварии. Лидер Чили - дважды подряд чемпиона Америки. Выдающаяся форма и влияние на результат своих команд.
17 и 14-е места в голосовании за Золотой мяч в итоге его лучшие результаты.
Вряд ли Родри получит существенно большие баллы.
+4
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madaev
Ответ VERBLYUD
Глупая логика. Это индивидуальная награда, и в первую очередь должны смотреть на индивидуальные достижения. Мбаппе - хет-трик в финале ЧМ Холанд - худший игрок финала и полуфиналов ЛЧ
А ну и еще лучший бомбардир апл и лч
+6
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Кокич
бы... бы... бы...

Ещё один, который абсолютно не в курсе, каким образом определяется обладатель ЗМ. А правила ведь просты до эелементарности.
+3
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Domian
Ответ Njord T
Вы только представьте, что вдруг в этом году дадут ЗМ Родри... По сути, всё будет по делу... Но это ж будет взлом системы... Такие «Эксперты» будут в шоке... Вместе с очень многими болельщиками)))
Успокойся, уже даже Фабрицио Романо написал что Месси едет на церемонию 30 октября)
+6
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Audi
Ответ Матрос Кот
Всем уже плевать на этот мяч из циганского золота. Обокрали Снайдера,Левандовски ну и еще пару наверное. Ибрагимовичу не дали! Это кринж! Месси дадут видимо,а зря.
Пока что заявлял о краже только Рибери, у остальных "пострадавших" нет претензий
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Владлен
Ответ Neclerque
Уже отрисовали логотипы для Месси и его 8 золотых мячей, обыгрывая знак бесконечности ♾️ Все понятно, Холланд Мбаппе Беллингем Винисиус будут разыгрывать следующие мячи
Почему именно они?. Никто не выстрелит на ЧЕ-24, как в прошлый раз, Месси порвёт всех на КА-24 и вот пожалуйста заявка на 9-й ЗМ. Так было в 21-м году.
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Кефтеме
Ответ Artem Piatkov
За статистику + Хет-трик Швеции и выход на ЧИ
Вот Месси за стату ЗМ не даём , а вот Роналду конечно да.
О - объективность и А - адекватность
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VERBLYUD
Ответ Artem Piatkov
За статистику + Хет-трик Швеции и выход на ЧИ
Получается, Месси в 2010 дали за статистику + покер Арсеналу и выигранную Ла Лигу с 99-ю очками?
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VERBLYUD
Ответ Artem Piatkov
Чемпионат Франции у него есть :)) Месси за победу в Нац Чемпе дали ЗМ в 2010
А за что дали Криштику в 2013? У него даже победы в нац чемпе не было.
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red hikkikomori
Да и стату в лиге фермеров не стоит брать в расчет, там даже Рашфорд такую набил бы.
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УльтраПравый
Последним действующим игроком из АПЛ получившим ЗМ, был Роналду в 2008 МЮ)
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Кефтеме
Ответ Мельников Михаил
Господи.. Ну Родри, ещё ладно. Прошлый сезон был лучшим в его карьере, и вероятно, он был лучшим опорным полузащитником прошлого сезона вообще. Но Силва? Гюндоган? И даже КДБ? Лучшие в прошлом сезоне? Да нифига!!!
КДБ не лучший? 🤯
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Мельников Михаил
Ответ Кефтеме
КДБ не лучший? 🤯
В прошлом сезоне? Нет. КДБ лучший в Сити сезонах 17-18, 19-20 и 21-22. Но не в прошлом. Вероятно, он лучший игрок Сити за последние лет семь. В результирующей. Но в прошлом сезоне с викингом может спорить только Родри.
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Мельников Михаил
Ответ VERBLYUD
Какого фига из Ман Сити на награду должен претендовать Норвежское дерево? Родри, Де Брйюне, Гюндоган, Сильва, Альварес > Норвежское дерево, которое забивает только с метра в пустые.
Господи.. Ну Родри, ещё ладно. Прошлый сезон был лучшим в его карьере, и вероятно, он был лучшим опорным полузащитником прошлого сезона вообще.
Но Силва? Гюндоган? И даже КДБ? Лучшие в прошлом сезоне? Да нифига!!!
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Lindeman
Ответ VERBLYUD
Альварес Чемпион мира с дублем в полуфинале, а в Ман Сити выиграл те же самые трофеи, что и Холанд.
А, ну раз он сделал дубль в полуфинале ЧМ и выиграл те же самые трофеи, что и Холанд, то всё ок
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llolishe
Ответ Эрнандес Эрнандес
ЗМ за 5 пенальти на ЧМ 😆 И непопадание в плей-офф МЛС😁 Требл Холланда - нет Рекорды Ходанда - нет Пенальти Месси - да 👍
Что Холланд провалил квалы в легкой группе с Латвиями игры в сборной и не вывел сборную на главный турнир ты умолчишь
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Эрнандес Эрнандес
Ответ человек-муравей человек-физрук
по делу будет дать Чемпиону Мира и лучшему по гол+ пас
Снейдер 2010:

Требл
Лучший бомбардир ЧМ
Выбил Барсу из ЛЧ
Проиграл в финале Испании, где Иньеста забил победный гол…
Худший игрок ЧМ2010 - Месси с 0 голов

ЗМ - Месси 😆
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Владлен
Ответ ddddan 2
ну так понятное дело,его включили ведь в список номинантов
Посидеть и посмотреть он из-за океана не поедет. Получить - да.
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андрей быцюк
Ответ VERBLYUD
Так-то Мбаппе лучший бомбардир ЧМ и Лиги 1
Лиги1🤣
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Владлен
Ответ УльтраПравый
Последним действующим игроком из АПЛ получившим ЗМ, был Роналду в 2008 МЮ)
В этом году так и останется.
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Матрос Кот
Всем уже плевать на этот мяч из циганского золота. Обокрали Снайдера,Левандовски ну и еще пару наверное. Ибрагимовичу не дали! Это кринж! Месси дадут видимо,а зря.
+1
-1
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Владлен
Ответ Эрнандес Эрнандес
ЗМ за 5 пенальти на ЧМ 😆 И непопадание в плей-офф МЛС😁 Требл Холланда - нет Рекорды Ходанда - нет Пенальти Месси - да 👍
Холанду уже дали за его рекорды цацку от УЕФА. ЗМ дают за мир. Мир это ЧМ. У Месси куча рекордов на ЧМ. А ты всё про пенали. Как-то не по-взрослому это.
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