Дюгарри о «Золотом мяче»: «Наградил бы Месси или Холанда – тех, кто выиграл трофей. У Мбаппе его нет, несмотря на выдающуюся статистику»

Кристоф Дюгарри назвал главных претендентов на «Золотой мяч».

«Сегодня, скажем прямо, Мбаппе я бы его не отдал, каким бы сильным игроком ни был.

Лично я бы наградил кого-то, кто выиграл трофей, то есть либо , либо .

Несмотря на выдающуюся статистику, у Килиана нет трофея, поэтому в нынешнем году я бы ему приз не давал», – заявил бывший нападающий сборной Франции.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию