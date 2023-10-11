Дюгарри о «Золотом мяче»: «Наградил бы Месси или Холанда – тех, кто выиграл трофей. У Мбаппе его нет, несмотря на выдающуюся статистику»
Кристоф Дюгарри назвал главных претендентов на «Золотой мяч».
«Сегодня, скажем прямо, Мбаппе я бы его не отдал, каким бы сильным игроком Килиан ни был.
Лично я бы наградил кого-то, кто выиграл трофей, то есть либо Эрлинга Холанда, либо Лионеля Месси.
Несмотря на выдающуюся статистику, у Килиана нет трофея, поэтому в нынешнем году я бы ему приз не давал», – заявил бывший нападающий сборной Франции.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
По сути, всё будет по делу... Но это ж будет взлом системы... Такие «Эксперты» будут в шоке... Вместе с очень многими болельщиками)))
Холланд пропал в полуфиналах и финале ЛЧ-на таком уровне это непростительно если ты хочешь претендовать на ЗМ
17 и 14-е места в голосовании за Золотой мяч в итоге его лучшие результаты.
Вряд ли Родри получит существенно большие баллы.
Ещё один, который абсолютно не в курсе, каким образом определяется обладатель ЗМ. А правила ведь просты до эелементарности.
О - объективность и А - адекватность
Но Силва? Гюндоган? И даже КДБ? Лучшие в прошлом сезоне? Да нифига!!!
Требл
Лучший бомбардир ЧМ
Выбил Барсу из ЛЧ
Проиграл в финале Испании, где Иньеста забил победный гол…
Худший игрок ЧМ2010 - Месси с 0 голов
ЗМ - Месси 😆