Саудовцы хотят арендовать Месси на 4 месяца после невыхода «Интер Майами» в плей-офф МЛС (Руди Галетти)

Теги МЛС Лионель Месси возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Интер Майами Футбол

Саудовцы хотят арендовать Лео Месси после невыхода «Интер Майами» в плей-офф МЛС.

Из-за невыхода «Интер Майами» в плей-офф МЛС Месси останется без игровой практики в период с 21 октября (последний матч регулярного чемпионата против «Шарлотта») до конца февраля (начало нового сезона).

Как пишет Руди Галетти, Федерация футбола Саудовской Аравии и Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) попытаются арендовать Месси на этот период.

Напомним, летом подписать Месси пытался саудовский «Аль-Хилаль», за который сейчас играет Неймар, но Лео выбрал вариант с переходом в американский клуб.

После перехода в «Интер Майами» форвард забил 11 голов и сделал 5 результативных передач в 13 матчах. Полную статистику 36-летнего футболиста можно найти здесь.

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24 комментария

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Егор Егор
Ответ Mikhail 1968
я тоже читал восторженные отзывы, а потом случайно открыл на ливскоре таблицу МЛС, а Интер Майями на предпоследнем месте, кому столько времени втирали чушь?
Никому, с первых дней говорили, что Интер на последнем месте и нужно чудо, чтобы команда запрыгнула в плей-офф. Так что будь внимательнее, чушь ты сам себе втер и это лишь твоя вина. Так, видимо, тебе было "интересно", что не отличил матчи Кубка Лиг от млс.
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Футболка7
Ответ Слончик
Бессребрянник Лио такой бессребрянник. Не то что продажная Кристина
А что он согласился разве?
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Александр Северный
лично я бы хотел ( хоть куда, чтобы он перешёл) но он не перейдёт, потому как семья для него важнее. один он не поедет, а дёргать с места на место в очередной раз детей не имеет смысла.
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B@SS
По рукам пошел ))
+7
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Дмитрий
В Аль-Наср и футбольная вселенная схлопнется. Триллиарды хейтеров обоих легенд сойдут с ума и чаты отчистятся. Начнется новая эра! Эра благоразумия!
+3
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rigobersong
Не хочется что бы Месси бегал по арендам, даже если это будет Барселона, у него уже удалась величайшая карьера, пусть отдыхает, кайфует игрой за сборную, а к след. сезону в МЛС полностью отдохнувший снова покоряет вершины, лично мне будет непонятен любой переход Месси:))
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Зизуха
та ну, я думал Краснодар усилит
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G.O.D.
Ответ Футболка7
А что он согласился разве?
Сама новость ещё непроверенная, а фанаты Роналду уже тут как тут
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Заборостроитель
Он заслужил
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Александр Северный
Ответ Дмитрий
В Аль-Наср и футбольная вселенная схлопнется. Триллиарды хейтеров обоих легенд сойдут с ума и чаты отчистятся. Начнется новая эра! Эра благоразумия!
клубничные в очередной раз умоются слезами. как это было когда они играли в Испании, им не привыкать ходить по колено с соплями:))))
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rej1sta
Ответ Слончик
Ну в прошлом сезоне нормально съездил. Забил на тренировку в Псж, но кого это волнует
Ага, пропустил тренировку, которой даже в расписании не было)

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/updated/3135308.html?sl=1
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Владислав Бондарчук
Левак подъехал :)
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slow focus
нормально этот аргентос всех на бабло разводит: и в США поиграет, и в Аравии. и в Барсу, если та ему лярд отвалит, тоже заедет мяч попинать. сдается мне, Маями ПО в ближайшие сезоны не светит))) Месси еще хитрее и наглее Марадоны будет
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rej1sta
Да не будет он опять семью перевозить ради 4х месяцев.
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avcgloronalduMU
наверное поедете, 100 млн ему дают?
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Mbest77
Бекс все знал заранее) сейчас арабы двухгодовую зарплату Месси отдадут за право субаренды на 4 мес )
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Beriya
если честно то статистика у него нормальная,,,да и за 4 месяца бабла может срубить как за два года в ИнтереМ...
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atomio
Давайте тогда и Бускетса с Альбой вместе с ним) к Неймару. Чтобы Кринжу и в песках понадобился 🧯
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