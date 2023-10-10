Саудовцы хотят арендовать Месси на 4 месяца после невыхода «Интер Майами» в плей-офф МЛС (Руди Галетти)
Саудовцы хотят арендовать Лео Месси после невыхода «Интер Майами» в плей-офф МЛС.
Из-за невыхода «Интер Майами» в плей-офф МЛС Месси останется без игровой практики в период с 21 октября (последний матч регулярного чемпионата против «Шарлотта») до конца февраля (начало нового сезона).
Как пишет Руди Галетти, Федерация футбола Саудовской Аравии и Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) попытаются арендовать Месси на этот период.
Напомним, летом подписать Месси пытался саудовский «Аль-Хилаль», за который сейчас играет Неймар, но Лео выбрал вариант с переходом в американский клуб.
После перехода в «Интер Майами» форвард забил 11 голов и сделал 5 результативных передач в 13 матчах. Полную статистику 36-летнего футболиста можно найти здесь.
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https://www.sports.ru/tribuna/blogs/updated/3135308.html?sl=1