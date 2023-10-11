Месси останется в «Интере» по окончании сезона МЛС. Аренды к саудовцам не будет

Теги МЛС Лионель Месси возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Гильем Балаге Интер Майами Футбол

Лионель Месси не покинет «Интер Майами» на правах аренды.

Журналист Гильем Балаге сообщил, что по окончании сезона МЛС форвард останется в американской команде.

«У него, как и у других футболистов, будет месяц отпуска. Так что забудьте о каких-либо переходах в Саудовскую Аравию или еще куда-то», – отметил эксперт.

Ранее публиковалась информация о намерении Федерации футбола Саудовской Аравии и Суверенного фонда Саудовской Аравии договориться об аренде Месси на 4 месяца.

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45 комментариев

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SRvR
Ответ Великий Алонсо
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Да-да, не нужен. Поэтому предлагали 600 млн за 2 сезона
+34
-15
+19
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Николай Васильков
Ответ privet100
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Штаны?
Ну так переоденься.
+20
-3
+17
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Дзмітрый Фарботка
всех денег не заработать и пожить хочется в комфорте в лучшей стране для жизни, если у тебя много денег
+18
-2
+16
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Очевидное невероятное
это всем понятно что Месси в пустыню в аренду не уйдёт. Если он тогда отказался от огромной суммы ,.
+18
-11
+7
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Водяра
Ответ Дзмітрый Фарботка
всех денег не заработать и пожить хочется в комфорте в лучшей стране для жизни, если у тебя много денег
Месси в Беларуси не будет жить.
+7
-1
+6
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S. A.
Ответ JIEOMEC
и откуда же такая стата у тебя?
Именно в МЛС у Лео стата 1+2 в 5-ти матчах. А во всех турнирах за Интер 11+3 в 13-ти матчах
+6
-1
+5
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swzvtc8jq9
Ответ privet100
Комментарий скрыт
Это понятно,а про Месси что думаешь?
Стоит ли ему оставаться в Америке?
+4
0
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Кефтеме
Ответ Эрнандес Эрнандес
А есть доказательства? Или вы верите слухам журналистов? 😁
Ну тебе подобные верят же
+2
0
+2
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Штаны Габора Кирая
Месси никогда не поедет играть в пустыню. Это профессионал, а не продажная марокканская принцесса.
+6
-4
+2
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Кефтеме
Ответ Syndycate
4 месяца будет бургеры клепать?
Конечно , ведь Азар карьеру завершил , ему запасы нужны
+2
-1
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Локоть Артеста
Ответ Подкат Пенальтьевич
Барса и Саудовцы отпали. Остался только один вариант - РФПЛ.
В лучшую лигу мира - ФНЛ.
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Кефтеме
Ответ SCHOKKKK
Да кому нужен этот тихоход, чтоб опять перед условной Баварией в Европе испаряться?
Левая ноздря Месси >>> вся история Челси)
+1
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onsigne
Ответ S1rAlex
Мда. И что, он 4 месяца без футбола будет? Или снова смешные турнирчики под него придумают?)))
Аренда в Европу вероятнее.
+1
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JIEOMEC
Ответ Alex Rhea
5 матчей 1+2 в такой лиге.. без пенок катарских уже лет 5 как Месси не тянет футбол
и откуда же такая стата у тебя?
+3
-2
+1
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Mbest77
Ответ Водяра
Месси в Беларуси не будет жить.
А причем тут Беларусь, если речь идет о Казахстане? 😂
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Кефтеме
Ответ S1rAlex
Мда. И что, он 4 месяца без футбола будет? Или снова смешные турнирчики под него придумают?)))
Сколько турнирчиков для него придумали?
Скажи что эти турнирчики создали для Месси , на 100500 лет наперёд знали )))
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JIEOMEC
Ответ S. A.
Именно в МЛС у Лео стата 1+2 в 5-ти матчах. А во всех турнирах за Интер 11+3 в 13-ти матчах
хейтерская классика в общем
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Кефтеме
Ответ Cruel Snake
Значит, любой «Аль- » в пролёте
Значит перейдёт в Дамак)
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Эрнандес Эрнандес
Ответ SRvR
Да-да, не нужен. Поэтому предлагали 600 млн за 2 сезона
А есть доказательства? Или вы верите слухам журналистов? 😁
+3
-3
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Великий Алонсо
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Костя Кот
Ответ Alex Rhea
5 матчей 1+2 в такой лиге.. без пенок катарских уже лет 5 как Месси не тянет футбол
зм заберет
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Евгений Шазиев
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Я на 100% из тех, кто за то, что Лео величайший игрок. Но тут явно его супруга рулит. Ей вряд ли понравится, что ей придётся в никабе ходить вместо мини-юбки.
А самому Месси, скорее всего, чхать. Кто хочет со мной поспорить, может вспомнить взгляд Месси в газон, когда вся Барса обнималась, а он зависал в однёху. В штрафной, тупя взглядом в газон, когда, Барса в 2015-м хлопнула Юву. В финале ЛЧ. Еще советую глянуть фильм "Счетовод" (The accountant). Там тоже про человека с синдромом Аспергера. Этот фильм комплимент и пояснение того, почему Месси проживает в сша.
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gukmamop
такой сериал сорвался
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Caterina
Ну это понятно было и без инсайдов.
У него достаточный доход, чтобы не колымить среди барханов, вместо того чтобы чилить с семьей в прекрасном месте для жизни и отдыха.
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Подкат Пенальтьевич
Барса и Саудовцы отпали. Остался только один вариант - РФПЛ.
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