Месси останется в «Интере» по окончании сезона МЛС. Аренды к саудовцам не будет
Лионель Месси не покинет «Интер Майами» на правах аренды.
Журналист Гильем Балаге сообщил, что по окончании сезона МЛС форвард останется в американской команде.
«У него, как и у других футболистов, будет месяц отпуска. Так что забудьте о каких-либо переходах в Саудовскую Аравию или еще куда-то», – отметил эксперт.
Ранее публиковалась информация о намерении Федерации футбола Саудовской Аравии и Суверенного фонда Саудовской Аравии договориться об аренде Месси на 4 месяца.
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Ну так переоденься.
Стоит ли ему оставаться в Америке?
Скажи что эти турнирчики создали для Месси , на 100500 лет наперёд знали )))
А самому Месси, скорее всего, чхать. Кто хочет со мной поспорить, может вспомнить взгляд Месси в газон, когда вся Барса обнималась, а он зависал в однёху. В штрафной, тупя взглядом в газон, когда, Барса в 2015-м хлопнула Юву. В финале ЛЧ. Еще советую глянуть фильм "Счетовод" (The accountant). Там тоже про человека с синдромом Аспергера. Этот фильм комплимент и пояснение того, почему Месси проживает в сша.
У него достаточный доход, чтобы не колымить среди барханов, вместо того чтобы чилить с семьей в прекрасном месте для жизни и отдыха.