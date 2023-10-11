«Спартак» заверил КДК РФС, что инцидент с болбоем не повторится.

Напомним, во время матча 11-го тура между « » и ЦСКА (2:2) болбой красно-белых настойчиво предлагал защитнику армейцев взять у него мяч, но футболист проигнорировал его. После этого болбой толкнул Гайича, серб поскользнулся, потеряв равновесие, и едва не упал.

«Спартак» говорил о том, что с лицами, подающими мячи, всегда проводятся инструктажи перед матчем. Например, у них есть требование немедленно подавать мячи, не контактировать с футболистами.

С этим лицом была проведена беседа. «Спартак» заверил, что таких инцидентов не было ранее и они не повторятся», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.

Ранее КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 100 тысяч за инцидент с лицом, подающим мячи.

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