Гендиректор «Спартака»: «Кредит доверия Абаскалю большой. Гильермо продолжает работать»
Гендиректор «Спартака» заявил о доверии к тренеру Гильермо Абаскалю.
Ранее «Спартак» на своем поле сыграл вничью с ЦСКА (2:2), забив гол на 97-й минуте.
– Какой кредит доверия Гильермо Абаскалю?
– Большой. Гильермо продолжает работать.
– Последняя игра была напряженной.
– Не только последняя. Последние несколько игр были напряженными, результаты не радовали, но мы продолжаем работать.
– Насколько верны разговоры о том, что Гильермо находился в одной минуте от отставки в дерби? Это соответствует действительности?
– Нет, это не соответствует действительности, – сказал Олег Малышев.
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