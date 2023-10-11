Гендиректор «Спартака»: «Кредит доверия Абаскалю большой. Гильермо продолжает работать»

Теги Спартак премьер-лига Россия Гильермо Абаскаль Олег Малышев Футбол

Гендиректор «Спартака» заявил о доверии к тренеру Гильермо Абаскалю.

Ранее «Спартак» на своем поле сыграл вничью с ЦСКА (2:2), забив гол на 97-й минуте.

– Какой кредит доверия Гильермо Абаскалю?

– Большой. Гильермо продолжает работать.

– Последняя игра была напряженной.

– Не только последняя. Последние несколько игр были напряженными, результаты не радовали, но мы продолжаем работать.

– Насколько верны разговоры о том, что Гильермо находился в одной минуте от отставки в дерби? Это соответствует действительности?

– Нет, это не соответствует действительности, – сказал Олег Малышев.

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29 комментариев

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Очки Дани Алвеса
Значит скоро уволят.
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Finnish_Spitz
Ну вообще-то 10 очков от первого места и 4 от второго места. Так что провала он еще не допустил. Краснодар в этом сезоне сильно прибавил. У нас(Зенит) вроде спад, но в тоже время в другие сезоны мы примерно столько же очков брали за 10 туров. Конкуренция в этом сезоне стала выше.
+13
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bevooch
Ответ Ilya Chistyakov
До нг, судя по тому как быстро раскручивается знаменитый мясной цикл)
Так-то за год без Федуна ещё ни одного тренера не сменили
+4
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Магомед Саид Амирханов
Ответ Kit244098
Правильным решением было бы вообще не назначать Абаскаля. Даже от условного Хохлова или условного Талалаева было бы меньше вреда. У тех, по крайней мере, в трансферной политике были бы руки связаны. А так дали рыжему карт-бланш, он и резвится. В итоге на контрактах толпа народу, которых, после выгона испанца, хрен сольешь. ЗЫ. Кроме Рыжего не стоило подписывать и Эшуорта. Дядя только в свой карман смотрит))
🤦🏻
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korysh
прикол в том, что правильного решения тут нет. Всегда будет куча недовольных и критикующих. Уволили бы Абаскаля, то куча людей бы отреагировали, что мол после Федуна ничего не изменилось, в Спартаке продолжается чехарда увольнений тренеров и тд. Не уволили сейчас, и очень многие пишут и говорят как с такой игрой он еще у руля
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Чувак Г
После таких слов мы вечером увидим новость:
Мостовой повесился
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Kit244098
Правильным решением было бы вообще не назначать Абаскаля. Даже от условного Хохлова или условного Талалаева было бы меньше вреда. У тех, по крайней мере, в трансферной политике были бы руки связаны. А так дали рыжему карт-бланш, он и резвится. В итоге на контрактах толпа народу, которых, после выгона испанца, хрен сольешь. ЗЫ. Кроме Рыжего не стоило подписывать и Эшуорта. Дядя только в свой карман смотрит))
+3
-2
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rembrandao
Значит после первого же поражения уволят
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Zenith forever
Говоришь кредит БОЛЬШОЙ? Так ведь большой кредит трудно выплачивать.
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Ilya Chistyakov
Ответ Очки Дани Алвеса
Значит скоро уволят.
До нг, судя по тому как быстро раскручивается знаменитый мясной цикл)
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bedLaM
Ответ Очки Дани Алвеса
Значит скоро уволят.
это было при Федуне, а сейчас говорят все изменилось, вот и посмотрим
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Александр Бодров
Ответ Зубы Дзюбы
Просто интересно, почему именно БОЛЬШОЙ? Он даёт результат? Нет Есть интересная игра? Нет Воспитанники? Денисов простигосподи Что он даёт лучше чем другие могли бы?
Такие же истерички как ты уволили Кареру.
Лучше стало от этого?
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Магомед Саид Амирханов
Ответ korysh
прикол в том, что правильного решения тут нет. Всегда будет куча недовольных и критикующих. Уволили бы Абаскаля, то куча людей бы отреагировали, что мол после Федуна ничего не изменилось, в Спартаке продолжается чехарда увольнений тренеров и тд. Не уволили сейчас, и очень многие пишут и говорят как с такой игрой он еще у руля
С какой такой игрой? - она у кого лучше у Зенита,у коней или у Локомотива, который тащет Глушенков
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Zenith forever
Ответ korysh
прикол в том, что правильного решения тут нет. Всегда будет куча недовольных и критикующих. Уволили бы Абаскаля, то куча людей бы отреагировали, что мол после Федуна ничего не изменилось, в Спартаке продолжается чехарда увольнений тренеров и тд. Не уволили сейчас, и очень многие пишут и говорят как с такой игрой он еще у руля
Правильным будет решение, после которого Спартак станет чемпионом. Или это невозможно и "правильного решения тут нет"?
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Магомед Саид Амирханов
Ответ БолельщикСоСтажем
Сейчас Юран укатает ребят на будущей «Лукойл-арене» и срок кредитования резко снизиться до пары часов
Возможно
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Магомед Саид Амирханов
Ответ Zenith forever
Вообще-то у Спартака только 7 очков от зоны стыков и это после 11 тура.
Вы тоже не далеко ушли
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Зубы Дзюбы
Ответ Finnish_Spitz
Ну вообще-то 10 очков от первого места и 4 от второго места. Так что провала он еще не допустил. Краснодар в этом сезоне сильно прибавил. У нас(Зенит) вроде спад, но в тоже время в другие сезоны мы примерно столько же очков брали за 10 туров. Конкуренция в этом сезоне стала выше.
Вообще-то Спартак из соперников первой 10-ки выиграл только у динамо
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bedLaM
Ответ Finnish_Spitz
Ну вообще-то 10 очков от первого места и 4 от второго места. Так что провала он еще не допустил. Краснодар в этом сезоне сильно прибавил. У нас(Зенит) вроде спад, но в тоже время в другие сезоны мы примерно столько же очков брали за 10 туров. Конкуренция в этом сезоне стала выше.
плотность в таблице высокая, все команды усреднились, к сожалению
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Zenith forever
Ответ Finnish_Spitz
Ну вообще-то 10 очков от первого места и 4 от второго места. Так что провала он еще не допустил. Краснодар в этом сезоне сильно прибавил. У нас(Зенит) вроде спад, но в тоже время в другие сезоны мы примерно столько же очков брали за 10 туров. Конкуренция в этом сезоне стала выше.
Вообще-то у Спартака только 7 очков от зоны стыков и это после 11 тура.
+1
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Посторонним В
Ответ Очки Дани Алвеса
Значит скоро уволят.
Мне просто интересно, а что он должен был сказать, чтобы вы сделали другой "вывод"?
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Ilya Chistyakov
Ответ bevooch
Так-то за год без Федуна ещё ни одного тренера не сменили
Остальное без Фкдуна осталось на своих местах)
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БолельщикСоСтажем
Сейчас Юран укатает ребят на будущей «Лукойл-арене» и срок кредитования резко снизиться до пары часов
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Verhovn
Был бы прежний хозяин Федун, уже бы загорал Рыжий шарлатан на пляже на Канарах, с неустойкой в кармане. А так, придётся поработать😄
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dimitrii63
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следующий, увидеть пари и умиреть
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Wokulski
Большой. Но недолгий
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