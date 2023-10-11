Гендиректор «Спартака»: «Кредит доверия Абаскалю большой. Гильермо продолжает работать»

Гендиректор «Спартака» заявил о доверии к тренеру Гильермо Абаскалю.

Ранее «Спартак» на своем поле сыграл вничью с ЦСКА (2:2), забив гол на 97-й минуте.

– Какой кредит доверия Гильермо Абаскалю?

– Большой. Гильермо продолжает работать.

– Последняя игра была напряженной.

– Не только последняя. Последние несколько игр были напряженными, результаты не радовали, но мы продолжаем работать.

– Насколько верны разговоры о том, что Гильермо находился в одной минуте от отставки в дерби? Это соответствует действительности?

– Нет, это не соответствует действительности, – сказал Олег Малышев.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию