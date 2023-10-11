Гендиректор «Спартака» не чувствует, что Абаскаль «вознесся до небес»: «Мы работаем как одна команда, стараемся помогать друг другу»

Теги Спартак премьер-лига Россия Гильермо Абаскаль Олег Малышев Футбол

Гендиректор «Спартака» не согласен с тем, что Гильермо Абаскаль «вознесся до небес».

– Кто осуществляет контроль над работой тренера – спортивный директор Эшуорт, координатор Ребров, или, возможно, подключаетесь вы? Есть ощущение, что Гильермо немного улетел в небеса и воцарился.

– На мой взгляд, это неправильное ощущение. Я достаточно активно вовлечен в работу спортивного блока. Контроль – неправильное слово. Мы работаем как одна команда, стараемся помогать друг другу, обсуждаем ситуацию. Если вопрос в том, кто формально дает оценку, то это спортивный директор, затем руководство клуба – я и совет директоров.

– То есть не чувствуете, что Гильермо немного вознесся до небес?

– Нет. Не чувствую.

– Вы сказали о большом кредите доверия. Правильно ли понимать под этим, что как минимум до конца сезона он доработает?

– Вы сами знаете, что футбол – история непредсказуемая. Но на данный момент никаких предпосылок к замене тренера у нас нет, – сказал Олег Малышев.

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10 комментариев

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Peter Parker
У Зобнина там вроде контракт вдвое больше, чем у Абаскаля. Про Ромкино «вознесение» вопрос ни у кого нет?
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Peter Parker
Да, Абаскаль вознесся до небес. Во время матчей на скамейке смузи пьет, на работу ездит на карете, а дом у него как у Барби.
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ApXuMaHqPuT
Вспомнил старый добрый фильм "Достучаться до небес"👊
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Ринат Гимадеев
он бы еще в третий раз уточнил, вознесся Абаскаль на небеса или нет, а то после двух раз непонятно
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Атакующий Юран
5-е место в таблице и 0-7 в двух матчах, как и Мозес в центре поля - супер результат 👍 то что нужно) так и надо продолжать👏 Малышев - спец в футболе
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goobol
не чувствуется что абоссаль тренер....вот что печально
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Юрий Богодаев
Ответ Андрей Бурлаков
А может саму команду по деньгам ударить, раз им по морде нельзя? Они просто забыли когда мы собирались в Тарасовке, да и из Лужи они бежали. Только Андрюха вышел. Просто надо напомнить.
А лучше журнашлюх... которые кипиш поднимают. Семака они чего-то не сильно обсуждают, уроды.
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