Ротенберг об отмене допуска России U17: «Спорт должен быть вне политики! Позор решению! Чистая несправедливость»
Борис Ротенберг возмущен решением УЕФА об отмене допуска России U17.
Сегодня исполком УЕФА отменил решение о допуске российских команд U17 до международных турниров, объяснив это невозможностью организовать проведение матчей.
«Считаю, что это чистая несправедливость! Позор решению! Спорт должен быть вне политики! Тем более юношеский спорт!» – сказал президент «Сочи».
УЕФА вернул бан юношей U-17 спустя две недели. Что об этом известно?
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