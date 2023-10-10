Ротенберг об отмене допуска России U17: «Спорт должен быть вне политики! Позор решению! Чистая несправедливость»

Теги сборная России U-17 премьер-лига Россия УЕФА Борис Ротенберг-старший Спорт-Экспресс Сочи Футбол

Борис Ротенберг возмущен решением УЕФА об отмене допуска России U17.

Сегодня исполком УЕФА отменил решение о допуске российских команд U17 до международных турниров, объяснив это невозможностью организовать проведение матчей.

«Считаю, что это чистая несправедливость! Позор решению! Спорт должен быть вне политики! Тем более юношеский спорт!» – сказал президент «Сочи».

УЕФА вернул бан юношей U-17 спустя две недели. Что об этом известно?

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28 комментариев

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Трент Резнор
Если спорт вне политики, то уволь племянника из СКА и перекрой ему канал с орехом.
+42
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Vvild
Чья бы кобыла мычала, как говорится...
+24
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Михаил1970
Если так, то Ротенбергу надо уходить. Из политики, или из спорта.
+13
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+13
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elan_
О, кооператив "дно озера" вылез сказки порассказывать..
+14
-2
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melowchi
Умиляет данный г-н, задвигающий за справедливость, чей отпрыск йозэ единогласно, безальтернативно и исключительно на основании многоопытности и личных заслуг назначен на должность тренера сборной
+7
0
+7
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Антон Фалафель
Бро Моли херни не скажет!
+5
0
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OLD Apple52NN
Чемпионат Европы стал чемпионатом НАТО, а РФ не член НАТО, какие могут быть вопросы. )
+3
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Максим Белолипцев
Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила, спорт вне политики.
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Machine Head
Роман Борисович , это Вас не хватает в нашей федерации футбола. Если бы вы были у руля , то решение было бы другое . Вы у нас целеустремленный, напористый , талантливый. Надо переходить из хоккея в футбол . Может полюбите футбол больше хоккея.
+3
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Кавабунга Шреддоголовый
Кто бы говорил про "спорт вне политики". Вот ржу с таких говорунов. В зеркало на себя посмотри
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Pavelaznaurov
Ротенберг в любой приличной стране сидел бы в тюрьме,и не один а всем кагалом—— а тут он нас всех уму разуму учит!!!! Это как???
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garryking
Спорт - это и есть политика!..
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Stt
В Израиль ему не пора? С семьёй.
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Marcus-light
Тренер сборной должен иметь образование!
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Lindeman
Спорт вне политики и бла бла бла. У самих то спорт вне политики?
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valderoma
Ведите себя прилично, и всё будет оk...
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MikhaL
А куда U-25 по шайбе допустили?
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Romano1985
Моя зп вне спорта )!
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ApXuMaHqPuT
Этому аполитичному адепту справедливости лучше бы помолчать😕
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Мукунку хороший
Нарисовались… не сотрёшь)
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Антимосковский
Ответ Трент Резнор
Если спорт вне политики, то уволь племянника из СКА и перекрой ему канал с орехом.
он эксперт в наркологии, занюхал более 800 дорожек
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