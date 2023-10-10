Ротенберг об отмене допуска России U17: «Спорт должен быть вне политики! Позор решению! Чистая несправедливость»

Борис Ротенберг возмущен решением УЕФА об отмене допуска России U17.

Сегодня исполком УЕФА отменил решение о допуске российских команд U17 до международных турниров, объяснив это невозможностью организовать проведение матчей.

«Считаю, что это чистая несправедливость! Позор решению! Спорт должен быть вне политики! Тем более юношеский спорт!» – сказал президент « ».

УЕФА вернул бан юношей U-17 спустя две недели. Что об этом известно?

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