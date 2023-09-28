Фетисов о бойкоте Украиной и Англией матчей с Россией U17: «Да и хрен с ними. Пусть не участвуют. Это их решение»
Вячеслав Фетисов высказался о бойкоте Украиной и Англией матчей с Россией.
26 сентября УЕФА разрешил российским футбольным командам U17 вернуться к международным турнирам. Они должны играть без гимна, флага и на нейтральной территории.
Сборные Англии, Украины, Польши, Литвы, Латвии, Швеции и Дании объявили, что будут бойкотировать матчи с Россией.
– Пусть не участвуют. Это их решение. Участие и запрет – два разных подхода. Причем здесь дети на самом деле...
– Может ли бойкот сказаться на проведении соревнований?
– Да и хрен с ними, не будет их и не будет. Это их решение, – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов.
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