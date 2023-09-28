Фетисов о бойкоте Украиной и Англией матчей с Россией U17: «Да и хрен с ними. Пусть не участвуют. Это их решение»

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Вячеслав Фетисов высказался о бойкоте Украиной и Англией матчей с Россией.

26 сентября УЕФА разрешил российским футбольным командам U17 вернуться к международным турнирам. Они должны играть без гимна, флага и на нейтральной территории.

Сборные Англии, Украины, Польши, Литвы, Латвии, Швеции и Дании объявили, что будут бойкотировать матчи с Россией

– Пусть не участвуют. Это их решение. Участие и запрет – два разных подхода. Причем здесь дети на самом деле...

– Может ли бойкот сказаться на проведении соревнований?

– Да и хрен с ними, не будет их и не будет. Это их решение, – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов.

«Детей нельзя наказывать за действия взрослых». УЕФА вернул сборные России U17, но без гимна и флага

Бойкоты против сборных России U17: Англия, Украина, Швеция и другие не хотят играть с нами

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19 комментариев

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Mechel**
Фетисов окончательно скатился до уровня фриков в своих комментариях
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Roman Dementiev
Ответ maks44
У нас появился хороший шанс выиграть чемпионат Европы.
Господи, какая ущербная логика. Да не будет никто прогибаться/отменять турниры/дисквалифицировать половину конфедерации из-за страны изгоя.
+7
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Jean_M
Ответ maks44
У нас появился хороший шанс выиграть чемпионат Европы.
Даже не сыграв ни одного матча))
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maks44
Ответ Roman Dementiev
Господи, какая ущербная логика. Да не будет никто прогибаться/отменять турниры/дисквалифицировать половину конфедерации из-за страны изгоя.
2/3 пользователей спортс ищут логику в шутках и сарказме.
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Maratik1982
я бы сказал не хрен а ### с ними
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ruslan.ufa
Интересно, уефа снова проглотит и отменит свое решение?
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Роман Абрамов
Фетисов либо не понимает, либо делает вид, что не понимает, что все эти сборные будут учавствовать, в отличии от нашей
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Геннадий Тёкин
Хрен...большой и толстый.
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rdyabin@icloud.com
Все верно сказал. Всех вылечим их)
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Владислав Романов
"да и хрен с ними" сказал Фетисов, голосуя за повышение пенсионного возраста и поправки😁
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Сергей Иванов
Фетисов решил догнать лучших представителей экспертных мнений Кожевникова и Назарова...
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0:4 на спотифай камп ноу
Какая уважительная манера общения, приятно что такие чуткие и вежливые люди занимают высокие руководящие места в нашей самой свободной и гостеприимной стране мира, они наверное нам завидуют у себя на загнивающем западе и не хотят даже иметь дело с нами потому что они боятся заразится от нас честностью добротой и верностью Родине. Ах как же хороша Россия при Путине, аж слезы льются рекой(P.S.Наверное они ожидают такой реакции)
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Roman Dementiev
Ответ maks44
2/3 пользователей спортс ищут логику в шутках и сарказме.
Извиняюсь в таком случае. Начитался вчера комментариев подобных, где было очевидно, что это не ирония
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Koulmann
Ответ maks44
У нас появился хороший шанс выиграть чемпионат Европы.
Примерно как на Кубке мира по самбо
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