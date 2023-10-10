Гендиректор «Зенита» об отмене допуска российских команд U17: «В УЕФА поддались шантажу известных стран и федераций. Это не лезет ни в какие ворота!»
Генеральный директор «Зенита» высказался об отмене допуска российских команд.
Сегодня УЕФА отменил решение о допуске российских команд U17 до международных турниров.
«Отменив свое решение, в УЕФА поддались шантажу известных стран и федераций. Считаю, что это не лезет ни в какие ворота! При этом опять не делается никакой дифференциации ни по возрастам, ни между сборными и клубами.
Мы исключены уже который сезон из клубных и национальных соревнований. Конечно, товарищеские игры не могут заменить официальные соревнования. Поэтому в «Зените» встретили это решение с большим разочарованием», – сказал Александр Медведев.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
И вы, видимо, даже не догадываетесь, что военная агрессия РФ в Европе к суверенному соседнему государству только укрепляет авторитет ЕС и США на мировой арене по отношению к РФ.
Это так выглядит изоляция или все таки что-то случилось?