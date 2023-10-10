Гендиректор «Зенита» об отмене допуска российских команд U17: «В УЕФА поддались шантажу известных стран и федераций. Это не лезет ни в какие ворота!»

Теги Зенит сборная России U-17 премьер-лига Россия УЕФА Александр Медведев Спорт-Экспресс Футбол

Генеральный директор «Зенита» высказался об отмене допуска российских команд.

Сегодня УЕФА отменил решение о допуске российских команд U17 до международных турниров. 

«Отменив свое решение, в УЕФА поддались шантажу известных стран и федераций. Считаю, что это не лезет ни в какие ворота! При этом опять не делается никакой дифференциации ни по возрастам, ни между сборными и клубами.

Мы исключены уже который сезон из клубных и национальных соревнований. Конечно, товарищеские игры не могут заменить официальные соревнования. Поэтому в «Зените» встретили это решение с большим разочарованием», – сказал Александр Медведев

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30 комментариев

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Overkiller
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ничего строить не нужно, скорее, нужно просто разрушить гегемонию запада, чем сейчас и заняты...рано или поздно, запад склеит ласты самостоятельно, просто надо учитывать, что 2/3 мирового населения сейчас более лояльны к нам, имею ввиду Африку и часть Азии...
Вот из за таких как вы, которым не строить и созидать нужно что то конкурентное, а лишь бы разрушать то что у других хорошо получается, нас во всём цивилизованном мире и ненавидят. И точно отмечено что кроме Африки, застрявшей в доисторической эпохе и "дружащей" с Василичем только из за подачек в миллионы долларов и аналогичного дикого менталитета с диктаторами по 30+ лет у власти.
И вы, видимо, даже не догадываетесь, что военная агрессия РФ в Европе к суверенному соседнему государству только укрепляет авторитет ЕС и США на мировой арене по отношению к РФ.
+16
-6
+10
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iPatrick
Ответ </c/>
на что мы надеемся, если в открытую нас топят не первый год? нужно принять как факт, что мы очень сильно мешаем гегемонии запада и пока ручки не сложим и не начнём поддакивать всему что нам подкинут, нас никуда не примут? самостоятельная Россия никому не нужна...
Можно уже начинать строить великий забор по периметру или еще рано?
+10
-3
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Куртка Бэйн
Ответ </c/>
на что мы надеемся, если в открытую нас топят не первый год? нужно принять как факт, что мы очень сильно мешаем гегемонии запада и пока ручки не сложим и не начнём поддакивать всему что нам подкинут, нас никуда не примут? самостоятельная Россия никому не нужна...
Ага, топили в проведении чемпионатов мира, евро, финалах еврокубков и это только про футбол
Это так выглядит изоляция или все таки что-то случилось?
+5
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Новый тренер ФК Спартак
Тогда мб всех ногомячистов на сво мобилизовать?)
И фигуристов с депутатами :)
+3
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Мацей Пильны
Гойда
+7
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Люблю осень
Не понял, а где гордость? Разве рфс не в падлу просить европейских русофобов разрешить с ними играть? Второй год ноют, стучатся в закрытые двери, грозятся уйти в Азию, но в итоге всё равно хотят играть с русофобами из Европы)))
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МТБ
О каких воротах речь, если сборная и так 1.5 года нигде не играет и вы сами в этом виноваты?
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Stt
Это потому, что они нас боятся. Северное отделение Хезболлы.
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feelthedroom@mail.ru
Ответ iPatrick
Обиделись. Больше ничего нельзя сделать. Только обидеться и продолжать побеждать Америку.
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iPatrick
Ответ feelthedroom@mail.ru
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Ну объясни тогда, что можно сделать, кроме как обидеться?
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Валера, уходи!!!
Ответ Overkiller
Вот из за таких как вы, которым не строить и созидать нужно что то конкурентное, а лишь бы разрушать то что у других хорошо получается, нас во всём цивилизованном мире и ненавидят. И точно отмечено что кроме Африки, застрявшей в доисторической эпохе и "дружащей" с Василичем только из за подачек в миллионы долларов и аналогичного дикого менталитета с диктаторами по 30+ лет у власти. И вы, видимо, даже не догадываетесь, что военная агрессия РФ в Европе к суверенному соседнему государству только укрепляет авторитет ЕС и США на мировой арене по отношению к РФ.
а кто их назначил "цивилизованными"? давно у них человеческие зоопарки запретили? а людей газом травить они давно перестали? а резервации уже больше не используют?
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Ответ Overkiller
Вот из за таких как вы, которым не строить и созидать нужно что то конкурентное, а лишь бы разрушать то что у других хорошо получается, нас во всём цивилизованном мире и ненавидят. И точно отмечено что кроме Африки, застрявшей в доисторической эпохе и "дружащей" с Василичем только из за подачек в миллионы долларов и аналогичного дикого менталитета с диктаторами по 30+ лет у власти. И вы, видимо, даже не догадываетесь, что военная агрессия РФ в Европе к суверенному соседнему государству только укрепляет авторитет ЕС и США на мировой арене по отношению к РФ.
запад уже десятилетиями развязывает войны по всему миру, а виноваты мы? кто мешал Украине спокойно жить как и раньше в дружбе с нами, но сами напросились и теперь получают в полной мере, то что сами захотели, зачем нужны были эти бестолковые заигрывания с западом?
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