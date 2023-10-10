Сергей Ташуев: «Для болельщиков игры сборной – как вкусное блюдо. Матч с Камеруном можно сравнить с хорошим стейком»
Сергей Ташуев сравнил матчи сборной России со вкусными блюдами.
12 октября команда Валерия Карпина проведет товарищеский матч со сборной Камеруна.
«У нас сегодня такая ситуация, что каждый матч, будь то с участниками Кубка мира, будь то с финалистами Кубка Африки, очень важен. Сборной эти матчи нужны! Как без таких игр оценить уровень, на котором находится наш футбол? Я вообще не понимаю, что значит «не нужно». У нас нет международных матчей, а игры чемпионата… можно восхищаться чемпионатом или нет, но этого точно недостаточно.
Игры против Катара, Камеруна – это вклад в будущее, возможность подготовить молодых игроков, оценить уровень интенсивности. Ну и для болельщиков игры национальной сборной – как вкусное блюдо. Матч со сборной Камеруна можно сравнить с хорошим стейком», – сказал главный тренер «Факела».
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