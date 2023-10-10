Сергей Ташуев: «Для болельщиков игры сборной – как вкусное блюдо. Матч с Камеруном можно сравнить с хорошим стейком»

Сергей Ташуев сравнил матчи сборной России со вкусными блюдами.

12 октября команда Валерия Карпина проведет товарищеский матч со сборной .

«У нас сегодня такая ситуация, что каждый матч, будь то с участниками Кубка мира, будь то с финалистами Кубка Африки, очень важен. Сборной эти матчи нужны! Как без таких игр оценить уровень, на котором находится наш футбол? Я вообще не понимаю, что значит «не нужно». У нас нет международных матчей, а игры чемпионата… можно восхищаться чемпионатом или нет, но этого точно недостаточно.

Игры против Катара, Камеруна – это вклад в будущее, возможность подготовить молодых игроков, оценить уровень интенсивности. Ну и для болельщиков игры национальной сборной – как вкусное блюдо. Матч со сборной Камеруна можно сравнить с хорошим стейком», – сказал главный тренер « ».

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