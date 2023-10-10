Сергей Ташуев: «Для болельщиков игры сборной – как вкусное блюдо. Матч с Камеруном можно сравнить с хорошим стейком»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сергей Ташуев сборная Камеруна по футболу Факел товарищеские матчи (сборные) Футбол

Сергей Ташуев сравнил матчи сборной России со вкусными блюдами.

12 октября команда Валерия Карпина проведет товарищеский матч со сборной Камеруна

«У нас сегодня такая ситуация, что каждый матч, будь то с участниками Кубка мира, будь то с финалистами Кубка Африки, очень важен. Сборной эти матчи нужны! Как без таких игр оценить уровень, на котором находится наш футбол? Я вообще не понимаю, что значит «не нужно». У нас нет международных матчей, а игры чемпионата… можно восхищаться чемпионатом или нет, но этого точно недостаточно.

Игры против Катара, Камеруна – это вклад в будущее, возможность подготовить молодых игроков, оценить уровень интенсивности. Ну и для болельщиков игры национальной сборной – как вкусное блюдо. Матч со сборной Камеруна можно сравнить с хорошим стейком», – сказал главный тренер «Факела».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mr.Trequartista
Винни, что ты делаешь? Ты ешь д*рьмо
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksey Yashin
Стейк еще приготовить нужно уметь. Может какая-то шляпа резиновая получиться.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Блуждающий странник
Товарищеские игры сборных можно сравнить со стейком из резины
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Назар Игорь
Теперь матчи сборной это краковская колбаса из Моссельпрома - гнилая лошадь, как говорил Шарик.😫😫😫
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ Aleksey Yashin
Стейк еще приготовить нужно уметь. Может какая-то шляпа резиновая получиться.
Вот Карпин точно шляпу приготовит)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
T622222
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Серега Антонов
Ну чтобы стейк был вкусным, надо Константина Ивлева приглашать. Гордон Рэмзи к нам не приедет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фифа Алекс
каким образом это вклад в молодых игроков?люди приедут на "вялике",сыграю два товарняка и поедут назад в свои клубы!перед этим играли он товарняки и что,помогло кому то?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Классный руководитель
Лучшеб не о стейке думал, а как Факел вытащить из зоны вылета
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Marcus-light
С клубникой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
antiginer
Смотреть игры т.н. сборной через которую прошла сотня человек,многие из которых незнакомы даже периодически обращающим внимание на росфутбол с планокурами,которые были и вот этими камерунами,которые будут,можно только,когда абсолютно нечего делать и интернета у людей нет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
.ru
вот от таких стейков вегетарианцами и становятся...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Уся Ваткин
Ответ T622222
Комментарий удален модератором
прожаренным до черноты
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий