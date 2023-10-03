Хавбек Камеруна Нгамале: «Для меня важно показать партнерам по сборной, что жизнь в России хороша»

Муми Нгамале высказался в преддверии товарищеского матча Россия – Камерун.

Игра пройдет 12 октября в на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

«У меня будет возможность остаться здесь подольше. Буду ждать, когда команда приедет в Россию, буду очень рад увидеть своих партнеров по сборной.

Для меня важно показать ребятам, что жизнь в России хороша», — сказал хавбек «Динамо» и сборной .

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