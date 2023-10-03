Хавбек Камеруна Нгамале: «Для меня важно показать партнерам по сборной, что жизнь в России хороша»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Динамо Москва сборная Камеруна по футболу товарищеские матчи (сборные) Муми Нгамале Футбол

Муми Нгамале высказался в преддверии товарищеского матча Россия – Камерун.

Игра пройдет 12 октября в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

«У меня будет возможность остаться здесь подольше. Буду ждать, когда команда приедет в Россию, буду очень рад увидеть своих партнеров по сборной.

Для меня важно показать ребятам, что жизнь в России хороша», — сказал хавбек «Динамо» и сборной Камеруна.

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37 комментариев

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Средний палец Кирана Тирни
Какие могут быть минусы, когда ты камерунский гражданин, играющий за московский клуб, живя в отличном районе столицы?)
+28
-2
+26
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П-Н-Д
Ответ Смари Муха
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Вали
+35
-13
+22
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Алекс 777
Путин напомнил, что МРОТ в России составляет чуть больше 11 тыс. руб., а значит, средний класс — люди, которые получают от примерно 17 тыс. руб. «У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70%», — сказал глава государства.

Хейтеры России, назовите мне еще такую же великую страну, где 70% населения средний класс?
+13
-4
+9
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Вячеслав Леонтьев
Ответ П-Н-Д
Вали
Ну езжай в Камерун, почувствуешь разницу...
+12
-6
+6
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sargerasxd
в Москве*
+5
0
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Петроград
Живя в Москве и получаю несколько сотен тысяч долларов в год - конечно, хорошо.
+5
0
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П-Н-Д
Ответ Смари Муха
Как же вы отчаянно пытаетесь найти плюсы в своей жизни)
Ну, давай. Убеждай, что у меня всё плохо.
+10
-5
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ivan Morozov 20
Ответ Алекс 777
есть такой фильм "жизнь прекрасна" - история о том, как отец придумал игру, что бы помочь сыну выжить в концлагере. Нужно быть оптимистами, жизнь хороша, в не зависимости в РФ или другой стране ты ее вынужден провести.
это ты так жизнь в РФ сравнил с концлагерем? 🤣
+4
-1
+3
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Rinat Zakirov
Ответ П-Н-Д
Вали
Типичный сапог)))
+3
0
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Mihail0910
Ответ Смари Муха
Комментарий скрыт
Живут в России плохо только бездельники
+5
-3
+2
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Uriy walmart
Ответ ТрактоПоктер
Ща набегут в комментарии и будут мне впаривать, что я тут плохо живу на самом деле.... Хотя я живу очень даже хорошо)
Лучше оценивают свой уровень жизни только в северной Корее
+2
0
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Иван Иванов
Ответ П-Н-Д
Вали
Ты про мультик?
+1
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Beyond
Уже даже из Камеруна не хотят тут ехать))))
Нужно убеждать))))))
+7
-6
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Уставший Фергюсон
Ответ П-Н-Д
Вали
Быдлота
+1
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Egg
Ответ Mihail0910
Живут в России плохо только бездельники
По секрету скажу, это во всём мире так. Просто в условном Камеруне бездельников намного больше, поэтому страна нищая.
+1
0
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ivan Morozov 20
жизнь в России хороша для кого угодно, только не для россиян
+6
-5
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Uriy walmart
Ответ Anthony Wrynn
ну Индию приводить в пример не очень, там штаты, в каждом котором чуть ли не свои законы и свой путь развития. У меня там друг недавно был, колесил по стране, так рассказывал что есть даже штат где полностью коммунистический режим, везде красные флаги и главенствует коммунистическая партия, а есть штат где одна беднота живёт поэтому Индию ставить в пример сложно, само по себе государство не простое совсем
Так это наверное один и тот же штат
+1
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П-Н-Д
Ответ Вячеслав Леонтьев
Ну езжай в Камерун, почувствуешь разницу...
Да ты что? И зачем? Мне в моей стране комфортно, прикинь.
+4
-4
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Слончик
Жить хорошо. А хорошо жить - еще лучше, добавил Нгамале.
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Uriy walmart
Ответ Алекс 777
есть такой фильм "жизнь прекрасна" - история о том, как отец придумал игру, что бы помочь сыну выжить в концлагере. Нужно быть оптимистами, жизнь хороша, в не зависимости в РФ или другой стране ты ее вынужден провести.
Я не понял ты РФ с концлагерем сравнил?
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Ызяя
Ответ Алекс 777
есть такой фильм "жизнь прекрасна" - история о том, как отец придумал игру, что бы помочь сыну выжить в концлагере. Нужно быть оптимистами, жизнь хороша, в не зависимости в РФ или другой стране ты ее вынужден провести.
если ты работаешь на износ 12-14 часов в сутки + 1.5 часа на путь от работы до койки и обратно , 6 дней в неделю, с питанием фастфудом, 3 года без отпуска и без общения с противоположным полом ....

то жизнь становится не так уж и хороша, особенно если там откуда ты сбежал была типа учеба (бесплатная) балдеж, пьянки, тусса и неограниченно с бабами.
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Заяцволк
Ответ Ызяя
если ты работаешь на износ 12-14 часов в сутки + 1.5 часа на путь от работы до койки и обратно , 6 дней в неделю, с питанием фастфудом, 3 года без отпуска и без общения с противоположным полом .... то жизнь становится не так уж и хороша, особенно если там откуда ты сбежал была типа учеба (бесплатная) балдеж, пьянки, тусса и неограниченно с бабами.
Печаль. Но тут вот какой лайфхак есть для студентов и тех, кто начинает работать. Можно вместо пьянок и тусовок вложиться в самое ценное - в себя. Открыть интернет, оценить рынок труда, выбрать доходную профессию, обучиться, повысить свою квалификацию - и бинго ! Уже не придётся работать 12-14 часов и питаться фастфудом, ты будешь специалистом с хорошими условиями труда. Ну либо можешь так не делать, а продолжать бухать и тусить, только потом, когда, не имея достаточной квалификации, попадёшь на низкооплачиваемую работу по 6 дней в неделю, не перекладывай ответственность за это на государство или ещё кого-то, ты сам выбрал свой путь )
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Алекс 777
Ответ ivan Morozov 20
это ты так жизнь в РФ сравнил с концлагерем? 🤣
мой коментарий о том, что Жизнь - сама по себе ценность. нужно ценить Жизни людей.
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Великий Спартак
Ответ Алекс 777
Путин напомнил, что МРОТ в России составляет чуть больше 11 тыс. руб., а значит, средний класс — люди, которые получают от примерно 17 тыс. руб. «У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70%», — сказал глава государства. Хейтеры России, назовите мне еще такую же великую страну, где 70% населения средний класс?
В Индии только 30 %живут в хороших условиях
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Anthony Wrynn
Ответ Великий Спартак
В Индии только 30 %живут в хороших условиях
ну Индию приводить в пример не очень, там штаты, в каждом котором чуть ли не свои законы и свой путь развития. У меня там друг недавно был, колесил по стране, так рассказывал что есть даже штат где полностью коммунистический режим, везде красные флаги и главенствует коммунистическая партия, а есть штат где одна беднота живёт
поэтому Индию ставить в пример сложно, само по себе государство не простое совсем
0
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