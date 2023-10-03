Хавбек Камеруна Нгамале: «Для меня важно показать партнерам по сборной, что жизнь в России хороша»
Муми Нгамале высказался в преддверии товарищеского матча Россия – Камерун.
Игра пройдет 12 октября в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.
«У меня будет возможность остаться здесь подольше. Буду ждать, когда команда приедет в Россию, буду очень рад увидеть своих партнеров по сборной.
Для меня важно показать ребятам, что жизнь в России хороша», — сказал хавбек «Динамо» и сборной Камеруна.
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Хейтеры России, назовите мне еще такую же великую страну, где 70% населения средний класс?
Нужно убеждать))))))
то жизнь становится не так уж и хороша, особенно если там откуда ты сбежал была типа учеба (бесплатная) балдеж, пьянки, тусса и неограниченно с бабами.
поэтому Индию ставить в пример сложно, само по себе государство не простое совсем