«Матч ТВ» покажет игры сборной России с Камеруном и Кенией

«Матч ТВ» покажет ближайшие товарищеские матчи сборной России.

В октябре команда Валерия Карпина встретится со сборными Камеруна и Кении. « » покажет обе игры в прямом эфире. Ведущие и приглашенные эксперты обсудят матчи в студии.

«Безусловно, мы рады, что национальная сборная России после небольшого перерыва вновь возвращается в эфир «Матч ТВ». Наши площадки аккумулируют большую аудиторию спортивных болельщиков – это не только зрители телеканала, но и читатели новостей нашего сайта, сотни тысяч подписчиков в социальных сетях.

Игры с и Кенией обещают быть очень интересными – это одни из сильнейших сборных африканского континента, в их составе много футболистов из ведущих европейских чемпионатов. Желаем удачи нашей команде против хороших соперников, а всем зрителям «Матч ТВ» яркой игры!» – сказал генеральный продюсер «Матч ТВ» .

Матч между сборными России и Камеруна пройдет 12 октября в Москве. Начало – в 19:00 по московскому времени. Игра России с Кенией состоится на стадионе турецкого отеля Titanic Mardan Sports Complex 16 октября и начнется в 20:00 по московскому времени.

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