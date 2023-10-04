«Матч ТВ» покажет игры сборной России с Камеруном и Кенией

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«Матч ТВ» покажет ближайшие товарищеские матчи сборной России.

В октябре команда Валерия Карпина встретится со сборными Камеруна и Кении. «Матч ТВ» покажет обе игры в прямом эфире. Ведущие и приглашенные эксперты обсудят матчи в студии. 

«Безусловно, мы рады, что национальная сборная России после небольшого перерыва вновь возвращается в эфир «Матч ТВ». Наши площадки аккумулируют большую аудиторию спортивных болельщиков – это не только зрители телеканала, но и читатели новостей нашего сайта, сотни тысяч подписчиков в социальных сетях.

Игры с Камеруном и Кенией обещают быть очень интересными – это одни из сильнейших сборных африканского континента, в их составе много футболистов из ведущих европейских чемпионатов. Желаем удачи нашей команде против хороших соперников, а всем зрителям «Матч ТВ» яркой игры!» – сказал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин

Матч между сборными России и Камеруна пройдет 12 октября в Москве. Начало – в 19:00 по московскому времени. Игра России с Кенией состоится на стадионе турецкого отеля Titanic Mardan Sports Complex 16 октября и начнется в 20:00 по московскому времени. 

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35 комментариев

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Фут.Боль
Ответ Максим Черкашин
Игра России с Кенией состоится на стадионе турецкого отеля Titanic Mardan Sports Complex. В перерыве шведский стол.:))))))
Там нормальный комфортный стадион, на котором играли уже много матчей. Отель рядом, для товарняка отличное решение.
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Фут.Боль
Ответ Сергей Жарковский
Игры идут в зачёт, по решению УЕФА, в зачёт товарняков?😂
Матч с Камеруном пойдет в зачёте ФИФА.
+9
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Spaten
Роже Милла треху положит
+10
-3
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R-WRashid
Трансляция матча с Кенией, надеюсь, не помешает показать фильм "Захват" со Стивеном Сигалом?
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R-WRashid
Можно же записать матч с Кенией, а потом эту запись пустить как "матч с Камеруном".

Всё равно никто не заметит подмены.
+6
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Александр Сачков
Ответ Eugene88
Ой как интересно!! Вот это вывески! Ух захватывающее зрелище!
Камерун вполне себе неплохая команда.
+5
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Зизуха
Первый канал не показывает матчи в отелях?
+3
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poolshh
Знаменитые кенийские футболисты-стайеры.
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Александр Зубков
А финал Камерун- Кения покажут?
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Игорь Новиков
Кения - одна из сильнейших сборных в Африке? Что?
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Rudenzik
В Кинопоиске расстроились
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Сергей Жарковский
Игры идут в зачёт, по решению УЕФА, в зачёт товарняков?😂
Камерун и Кения это УЕФА ,, конечно. Все товарняки идут в зачёт, если игра по правилам. Т.е, те же замены - 5 и не больше.
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Александр Сачков
Ответ Eugene88
И? А готовимся то к чему в итоге?
К игре на три исхода.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Александр Сачков
Камерун вполне себе неплохая команда.
Откуда ему знать?
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Максим Черкашин
Игра России с Кенией состоится на стадионе турецкого отеля Titanic Mardan Sports Complex. В перерыве шведский стол.:))))))
Стадион то там на 8 тыщ.зрителей. Не хухры мухры.
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Антофф
Фигасссе, они уверенные!..
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Andrey Yaroslavtsev
Я очень рад.
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Buharoid
"Игры с Камеруном и Кенией обещают быть очень интересными"

Не обещают.
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ALMANAC
Опять мужикам с работы пораньше отпрашиваться
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