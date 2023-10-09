Кузяев о жизни во Франции: «Нашел магазин, где продается греча. Адаптация идет хорошо, меня очень тепло встретили, язык дается потихоньку»

Далер Кузяев рассказал о жизни во Франции после перехода в «Гавр».

– Рад, что приехал в сборную, в Россию – не был здесь, наверное, полгода. Соскучился по ребятам, по атмосфере, по тренерскому штабу.

– Это твой первый приезд в Россию после того, как ты уехал играть в Лигу 1?

– Да, потому что сейчас тяжело доехать до России, сами понимаете.

– В самолете кормили гречкой?

– После интервью мне столько людей написали по поводу гречки (смеется). Не кормили, но я нашел магазин, где продается греча.

– Как в целом твоя адаптация во Франции?

– Адаптация идет хорошо. Меня встретили очень тепло, я даже не ожидал такого приема со стороны руководства, игроков, жителей города. Я всем доволен.

– Язык изучаешь?

– Да, французский язык мне нравится, очень красивый. Потихоньку, шаг за шагом, дается.

– С Сашей Головиным консультируешься? Он помогает тебе в адаптации?

– Да, мы переписываемся время от времени. Он даже приглашал к себе в . Я приезжал в сентябре, но он был в сборной – может, когда-нибудь еще пересечемся.

– Какие ожидания от предстоящих матчей? Что знаешь о , Кении?

– Ожидаю, что всегда будем играть только на победу. По-другому здесь никак, поэтому, думаю, все ребята будут сосредоточены… Думаю, интервью уже пора заканчивать, – сказал полузащитник.

Далер Кузяев: «Скучаю по русской еде, маминым блюдам и гречке. Французская кухня известна, но в России она полезнее»

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