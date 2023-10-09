Кузяев о жизни во Франции: «Нашел магазин, где продается греча. Адаптация идет хорошо, меня очень тепло встретили, язык дается потихоньку»

Теги Монако премьер-лига Россия лига 1 Франция Сборная России по футболу сборная Камеруна по футболу Гавр сборная Кении Далер Кузяев Александр Головин Питание Футбол

Далер Кузяев рассказал о жизни во Франции после перехода в «Гавр».

– Рад, что приехал в сборную, в Россию – не был здесь, наверное, полгода. Соскучился по ребятам, по атмосфере, по тренерскому штабу.

– Это твой первый приезд в Россию после того, как ты уехал играть в Лигу 1?

– Да, потому что сейчас тяжело доехать до России, сами понимаете.

– В самолете кормили гречкой?

– После интервью мне столько людей написали по поводу гречки (смеется). Не кормили, но я нашел магазин, где продается греча.

– Как в целом твоя адаптация во Франции?

– Адаптация идет хорошо. Меня встретили очень тепло, я даже не ожидал такого приема со стороны руководства, игроков, жителей города. Я всем доволен.

– Язык изучаешь?

– Да, французский язык мне нравится, очень красивый. Потихоньку, шаг за шагом, дается.

– С Сашей Головиным консультируешься? Он помогает тебе в адаптации?

– Да, мы переписываемся время от времени. Он даже приглашал к себе в Монако. Я приезжал в сентябре, но он был в сборной – может, когда-нибудь еще пересечемся.

– Какие ожидания от предстоящих матчей? Что знаешь о Камеруне, Кении?

– Ожидаю, что всегда будем играть только на победу. По-другому здесь никак, поэтому, думаю, все ребята будут сосредоточены… Думаю, интервью уже пора заканчивать, – сказал полузащитник.

Далер Кузяев: «Скучаю по русской еде, маминым блюдам и гречке. Французская кухня известна, но в России она полезнее»

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17 комментариев

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Рашпель793
Ответ Cearvm
Откуда вообще такая любовь к гречке, что про нее постоянно спрашивают? Не поверю, что она популярнее хлеба/макарон/риса, да даже утренней овсянки. Просто одна из каш.
недорогая, просто варить, полезная, вкусная. По крайней мере я регулярно ем её. Правда нравится стала с годами.
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Люблю осень
Сразу понятно, что из Петербурга.
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мистик
Ответ Люблю осень
Сразу понятно, что из Петербурга.
греча
+7
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Madcomposer
Зачем искать магазин, если она там продаётся в обычном Ашане в польском отделе??
+3
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Сергей Жарковский
Успехов Далеру, и с гречей, и без!👍
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Roman Roman
Ответ Madcomposer
Зачем искать магазин, если она там продаётся в обычном Ашане в польском отделе??
ну вот его и нашёл
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Cearvm
Откуда вообще такая любовь к гречке, что про нее постоянно спрашивают? Не поверю, что она популярнее хлеба/макарон/риса, да даже утренней овсянки. Просто одна из каш.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Cearvm
Откуда вообще такая любовь к гречке, что про нее постоянно спрашивают? Не поверю, что она популярнее хлеба/макарон/риса, да даже утренней овсянки. Просто одна из каш.
От неё не толстеешь.))
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Анастасия Прудникова
Ну пусть все задуманное получится у него.
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TIMOXA1979 TIMOXIN
греча, тьфу ля
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Pb-SE
Ответ Cearvm
Откуда вообще такая любовь к гречке, что про нее постоянно спрашивают? Не поверю, что она популярнее хлеба/макарон/риса, да даже утренней овсянки. Просто одна из каш.
Универсальный гарнир, легко готовить. А если потом на сковородку с жареной курицей вывалить, то вообще ништяк. Правда, печень быстро закончится.
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FilinMD
Ответ Cearvm
Откуда вообще такая любовь к гречке, что про нее постоянно спрашивают? Не поверю, что она популярнее хлеба/макарон/риса, да даже утренней овсянки. Просто одна из каш.
Гречка универсальна. Завтрак/обед/ужин. Причем полезнее всех вышеперечисленных круп. И да, в тех же Штатах считается суперфудом как невероятно полезная крупа buckwheat 😀
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Marcus-light
Ответ Cearvm
Откуда вообще такая любовь к гречке, что про нее постоянно спрашивают? Не поверю, что она популярнее хлеба/макарон/риса, да даже утренней овсянки. Просто одна из каш.
Оттуда же, откуда у европейцев любовь в чечевице и кускусу. Традиции
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Анастасия Прудникова
Ответ Cearvm
Откуда вообще такая любовь к гречке, что про нее постоянно спрашивают? Не поверю, что она популярнее хлеба/макарон/риса, да даже утренней овсянки. Просто одна из каш.
Я, если честно, к гречке равнодушна, но ем ее, т.к. она считается полезной кашей.
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