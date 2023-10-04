Онана, Нгамале, Ондуа и Шупо-Мотинг – в заявке Камеруна на матч с Россией
Сборная Камеруна объявила заявку на товарищеские матчи с Россией и Сенегалом.
Сборные России и Камеруна сыграют в Москве 12 октября. Матч с Сенегалом состоится 16-го в Лансе.
В заявку африканской сборной вошли 24 футболиста.
Вратари: Андре Онана («Манчестер Юнайтед»), Девис Эпасси («Абха»), Фабрис Ондоа («Ауда»);
Защитники: Дарлин Йонгва («Лорьян»), Кристофер Ву («Ренн»), Нуу Толо («Сиэтл Саундерс»), Малкольм Бокель («Бордо»), Омар Гонсалес («Аль-Раэд»), Оливье Мбайзо («Филадельфия Юнион»), Ароль Мукуди (АЕК), Жан‑Шарль Кастеллетто («Нант»);
Полузащитники: Андре-Франк Замбо-Ангисса («Наполи»), Гаэль Ондуа («Серветт»), Оливье Нтчам («Самсунспор»), Оливье Кемен («Кайсериспор»), Пьер Кунде («Атромитос»);
Нападающие: Карл Токо-Экамби («Абха»), Муми Нгамале («Динамо»), Бриан Мбемо («Брентфорд»), Клинтон Н’Жи («Сивасспор»), Венсан Абубакар («Бешикташ»), Эрик-Максим Шупо-Мотинг («Бавария»), Жером Нгом-Мбекели («Шериф»), Франк Магри («Тулуза»).
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