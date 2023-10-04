Онана, Нгамале, Ондуа и Шупо-Мотинг – в заявке Камеруна на матч с Россией

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Сборная Камеруна объявила заявку на товарищеские матчи с Россией и Сенегалом.

Сборные России и Камеруна сыграют в Москве 12 октября. Матч с Сенегалом состоится 16-го в Лансе.

В заявку африканской сборной вошли 24 футболиста.

Вратари: Андре ОнанаМанчестер Юнайтед»), Девис Эпасси («Абха»), Фабрис Ондоа («Ауда»);

Защитники: Дарлин ЙонгваЛорьян»), Кристофер ВуРенн»), Нуу ТолоСиэтл Саундерс»), Малкольм Бокель («Бордо»), Омар Гонсалес («Аль-Раэд»), Оливье МбайзоФиладельфия Юнион»), Ароль Мукуди (АЕК), Жан‑Шарль Кастеллетто («Нант»);

Полузащитники: Андре-Франк Замбо-Ангисса («Наполи»), Гаэль Ондуа («Серветт»), Оливье Нтчам («Самсунспор»), Оливье Кемен («Кайсериспор»), Пьер Кунде («Атромитос»);

Нападающие: Карл Токо-Экамби («Абха»), Муми Нгамале («Динамо»), Бриан Мбемо («Брентфорд»), Клинтон Н’Жи («Сивасспор»), Венсан Абубакар («Бешикташ»), Эрик-Максим Шупо-Мотинг («Бавария»), Жером Нгом-Мбекели («Шериф»), Франк Магри («Тулуза»).

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9 комментариев

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Leon Betov
Онана усилит нападение сборной России
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Пашка Донофф
Н’жи на стадике Динамо. Блудный вернулся
+12
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kos.vohrt
Главное просто бить в сторону ворот.
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Dmitry Orlov
Ну слушайте, состав годненький - Ангисса, Абубакар, помимо вынесенных в заголовок, даже не знаю, играли ли наши с подобными игроками после Хорватии. На таких, в отличие от Катара, и мотивация дополнительная не нужна, хоть и товарняк.
Кто из игроков сборной скучал по международным матчам - получите, распишитесь.
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Dinamik1
Ножик снова с нами.
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& Co1366
Хороший шанс реабилитироваться для... Онаны.
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Сергей К
Ответ Leon Betov
Онана усилит нападение сборной России
Не в этот раз, его опять не вызвали...
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Cunningham Obituary
Ответ Dmitry Orlov
Ну слушайте, состав годненький - Ангисса, Абубакар, помимо вынесенных в заголовок, даже не знаю, играли ли наши с подобными игроками после Хорватии. На таких, в отличие от Катара, и мотивация дополнительная не нужна, хоть и товарняк. Кто из игроков сборной скучал по международным матчам - получите, распишитесь.
после Хорватии играли с Тареми. и иракцем из системы МЮ
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