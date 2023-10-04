Онана, Нгамале, Ондуа и Шупо-Мотинг – в заявке Камеруна на матч с Россией

Сборная Камеруна объявила заявку на товарищеские матчи с Россией и Сенегалом.

Сборные России и сыграют в 12 октября. Матч с Сенегалом состоится 16-го в Лансе.

В заявку африканской сборной вошли 24 футболиста.

Вратари: (« »), («Абха»), («Ауда»);

Защитники: (« »), (« »), (« »), Малкольм Бокель (« »), Омар Гонсалес (« »), (« »), ( ), Жан‑Шарль Кастеллетто (« »);

Полузащитники: Андре-Франк Замбо-Ангисса (« »), Гаэль Ондуа («Серветт»), Оливье Нтчам («Самсунспор»), Оливье Кемен («Кайсериспор»), Пьер Кунде («Атромитос»);

Нападающие: Карл Токо-Экамби («Абха»), Муми Нгамале («Динамо»), Бриан Мбемо («Брентфорд»), Клинтон Н’Жи («Сивасспор»), Венсан Абубакар («Бешикташ»), Эрик-Максим Шупо-Мотинг («Бавария»), Жером Нгом-Мбекели («Шериф»), Франк Магри («Тулуза»).

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