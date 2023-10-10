Шалимов об отмене допуска российских команд U17: «В УЕФА полный бардак и давление, они заложники политики. Надо делать серьезные шаги по переходу в Азию»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Игорь Шалимов Азиатская футбольная конфедерация Чемпионат.com Футбол

Игорь Шалимов считает, что РФС должен перейти в Азиатскую футбольную конфедерацию.

Сегодня исполком УЕФА отменил решение о допуске российских команд U17 до международных турниров. 

«Я не знаю, зачем УЕФА вообще это делает. Это говорит о том, что там полный бардак и давление. Я вообще никакого смысла уже не вижу в возвращении в Европу. Надо делать серьезные шаги по переходу в Азию. Шансов на Европу вообще нет.

Пошло решение в пользу юношеской сборной, потом отказ ряда сборных, давление сверху, а УЕФА ничего не может с этим сделать. Они заложники политики, и это никогда не закончится. Это сигнал, что достаточно ждать и пора всерьез заниматься рассмотрением варианта ухода из Европы – там ловить нечего», – сказал бывший тренер клубов Мир РПЛ.

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38 комментариев

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Aleksey Yashin
"Я не знаю, зачем УЕФА вообще это делает"

УЕФА проверили, как в Европе отнесутся к нашему возможному возвращению. Отнеслись отрицательно.
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Лимит Лимитович
Пора создавать свою федерацию с Брикс, Северной Кореей, Эритреей, Палестиной и Ираном и прочими новыми друзьями
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Гамарджоба Генацвале
Ответ алексей любовь
Человек, в Азии тоже не ждут, кроме таджиков и узбеков
Большинство стран Азии будет "за" принятие России в АФК. В Европе пока что делать нечего.
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Faulheit
Ответ Phantom1289
Тут многие пишут постоянно, что в Азии нас не ждут. А Азия официально высказывалась об этом? Федерация, сборные? Что Россия нам не нужна. Не примем, играть с ними не будем. Я просто подобного не видел.
а кто-то говорил, что ждут?
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Кирилл.С-Пб
Ответ Новый тренер ФК Спартак
А азиаты нас ждут??? Может тогда сосредоточить сила на развитие собственного интересного продукта( чемпионата)? В не вот этот газовый цирк на с клоунадой матчтв…. Сделать крутой чемпионат а не обивать пороги лицемеров. Когда придет время сами приползут т.к терять огромную страну во всех смыслах не захотят. Можно еще законодательно запретить трансляции их соревнований, кто захочет в интернете найдет.
Нефтяное шапито нужно?
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Ростовский
Ответ Marcus-light
А кто управляет Японией, СА, ОАЭ, Катаром, Тайванью, Малазией, Австралией, Ираком? Это только навскидку
максимум 3 странами, остальные независимые и даже против США
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Ростовский
Ответ kosterin_777
Почему они так упёрто думают, что им дадут там играть ?
Потому что Азией не управляет США, как Европой и УЕФА.
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Ростовский
Ответ Guillermo
Зачем в Азию уходить? Назло уефа?
Чтобы играть в официальных турнирах.
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Owen_the_Simple
Ответ David Rigert
половина Азии откажется от игр с Россией. да и ФИФА не разрешит.
Поэтому вы выбираете вариант "не играть вообще"?
С чего бы ФИФА не разрешит? Израилю и Казахстану можно, а нам нельзя?
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Ростовский
Ответ Guillermo
Чемпионат России - это официальный турнир. Если речь о сборных, то не круто ли ради нескольких матчей в году с сомнительной конкуренцией всё перелопачивать?
Если выбор не играть 5-10 лет в Европе и играть в Азии, то очевидно, нужно всё перелопачивать. Тем более в азиатской ЛЧ играют звезды уровня Роналду, Бензема и тд.
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Owen_the_Simple
Ответ Guillermo
Чемпионат России - это официальный турнир. Если речь о сборных, то не круто ли ради нескольких матчей в году с сомнительной конкуренцией всё перелопачивать?
Что именно перелопачивать? Мы нигде не представлены. Ни на одном международном турнире.
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Guillermo
Ответ Ростовский
Чтобы играть в официальных турнирах.
Чемпионат России - это официальный турнир. Если речь о сборных, то не круто ли ради нескольких матчей в году с сомнительной конкуренцией всё перелопачивать?
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Сибирский литовец
Ответ Питер Пэн
Умище-то у Шалимова еще ого-го, со времен незабвенного "Письма 14" и отказа играть на ЧМ!
а других "железных " аргументов у тебя нет? Или все своё письмо будешь совать где придется?
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freeman123
Ответ Гамарджоба Генацвале
Большинство стран Азии будет "за" принятие России в АФК. В Европе пока что делать нечего.
В Азии будет как скажет Китай, а он скажет «добро пожаловать»
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Marcus-light
Почему "за"? Шансов отбора на ЧМ у условных СА и Ирана будет меньше. Разве что с прицелом на увеличение спроса на АЛЧ, но от России там скорее деньги, 150 активных болельщиков трансляции не оборвут.
Отбор на ЧМ - это отдельная тема. Так хотя бы клубы смогут играть. По сборной нужно будет договариваться если ФИФА не даст согласие на участие в отборе к ЧМ.
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Питер Пэн
Ответ алексей любовь
Человек, в Азии тоже не ждут, кроме таджиков и узбеков
Умище-то у Шалимова еще ого-го, со времен незабвенного "Письма 14" и отказа играть на ЧМ!
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Momos
Ну, у УЕФА 2 варианта: либо стоять на своем и выдавать технари всем сборным, кто откажется играть с Россией, а это значительная часть команд. В итоге будет недовольство болельщиков и федераций в этих странах, либо просто турнуть Россию и не получить практически никаких негативных для себя последствий.
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Alex1104
Правильно - да. В Азии против будет три страны. Пусть и весомые, но только три. Причем одной из них - Австралии - не стоило бы особо высовываться. А то из них азиаты так себе. Ещё меньше, чем Израиль - европейцы.
Хватит топтаться на месте и ждать подачек от УЕФА.
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