Шалимов об отмене допуска российских команд U17: «В УЕФА полный бардак и давление, они заложники политики. Надо делать серьезные шаги по переходу в Азию»
Игорь Шалимов считает, что РФС должен перейти в Азиатскую футбольную конфедерацию.
Сегодня исполком УЕФА отменил решение о допуске российских команд U17 до международных турниров.
«Я не знаю, зачем УЕФА вообще это делает. Это говорит о том, что там полный бардак и давление. Я вообще никакого смысла уже не вижу в возвращении в Европу. Надо делать серьезные шаги по переходу в Азию. Шансов на Европу вообще нет.
Пошло решение в пользу юношеской сборной, потом отказ ряда сборных, давление сверху, а УЕФА ничего не может с этим сделать. Они заложники политики, и это никогда не закончится. Это сигнал, что достаточно ждать и пора всерьез заниматься рассмотрением варианта ухода из Европы – там ловить нечего», – сказал бывший тренер клубов Мир РПЛ.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
УЕФА проверили, как в Европе отнесутся к нашему возможному возвращению. Отнеслись отрицательно.
С чего бы ФИФА не разрешит? Израилю и Казахстану можно, а нам нельзя?
Хватит топтаться на месте и ждать подачек от УЕФА.