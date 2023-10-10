Шалимов об отмене допуска российских команд U17: «В УЕФА полный бардак и давление, они заложники политики. Надо делать серьезные шаги по переходу в Азию»

Игорь Шалимов считает, что РФС должен перейти в Азиатскую футбольную конфедерацию.

Сегодня исполком УЕФА отменил решение о допуске российских команд U17 до международных турниров.

«Я не знаю, зачем вообще это делает. Это говорит о том, что там полный бардак и давление. Я вообще никакого смысла уже не вижу в возвращении в Европу. Надо делать серьезные шаги по переходу в Азию. Шансов на Европу вообще нет.

Пошло решение в пользу юношеской сборной, потом отказ ряда сборных, давление сверху, а УЕФА ничего не может с этим сделать. Они заложники политики, и это никогда не закончится. Это сигнал, что достаточно ждать и пора всерьез заниматься рассмотрением варианта ухода из Европы – там ловить нечего», – сказал бывший тренер клубов Мир .

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