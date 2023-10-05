Титов о переходе в Азию: «Лучше сто раз подумать – обратно уже не вернемся. Где гарантии, что Япония, Корея и Австралия не скажут: «До свидания, играть с вами не будем»?»

Егор Титов призывает не спешить с переходом в Азиатскую футбольную конфедерацию.

– Юношеские сборные допустили до европейских соревнований. Это значит, что РФС не надо пытаться идти в Азию?

– В Азию мы успеем всегда. Но там есть Япония, Южная Корея и Австралия. Где гарантии, что в случае матча с ними, они не скажут: «Ребят, до свидания, играть мы с вами не будем!»

– Но есть Узбекистан и другие сборные – они не против.

– Повторюсь, есть несколько сборных, состоящих в коалиции против нас, и не факт, что они будут играть. А обратно [в Европу] мы уже не вернемся. Лучше сто раз подумать, чем принимать такое решение, – сказал бывший футболист «Спартака».

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