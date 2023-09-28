«А в чем виноваты взрослые сборные России или Россия?» Ловчев о допуске команд U17 со словами «дети не виноваты»

Евгений Ловчев прокомментировал допуск российских команд U17 на турниры УЕФА.

«Не было никаких сомнений в том, что в нынешней ситуации играть нам не дадут – это что касается взрослых сборных. Идет оголтелая политика.

Как-то прочитал интервью , который сказал – играть лет пять мы не будем. Я согласен с таким мнением, с поправкой: играть не будем, возможно, еще дольше.

Теперь о ситуации с допуском команды юношей – без флага, гимна, герба и любой идентификации. Прочитал пресс-релиз, где идет мотив – дети-то не виноваты. Не понял, а в чем виноваты взрослые сборные России или Россия в чем виновата? Смотрите на себя и оценивайте себя, а не нас. Светлые европейские граждане взялись оценивать как страну, так и ее граждан, в чем-то обвинять.

Для меня очевидно, что крен, который идет сейчас в политике и экономике по нашему взаимодействию с Азией, будет продолжаться в футболе. Этот процесс будет продолжаться – с Европой мы не будем играть даже в товарищеских матчах. Тут мы не изменимся – измениться может только Европа.

Я вижу, что те истории, которые были и предстоят – имею в виду товарищеские игры с Азией, предстоящее турне молодежки в Бразилию – надо продолжать. Играть с теми, кто готов, потому что международный опыт необходим.

Но играть надо на условиях, которые нас не унижают. На Олимпиадах, ЧМ и Евро соревнуются страны, а не безликие команды без флага и гимна. Они не себя представляют, а страну.

Нас полтора года держат на коротком поводке. Взрослые не играют, а детям дадут, но без гимна и флага. И нам говорят: вот перейдем в Азию, а обратно не вернемся. Кто это знает, где это написано? Что нам все время навязывают точку зрения про «никогда»?

Время такое – играйте там, где с вами готовы играть и не заставляют унижаться. Пока сила на стороне Европы, но это не навсегда», – написал бывший игрок сборной СССР.

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