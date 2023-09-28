«А в чем виноваты взрослые сборные России или Россия?» Ловчев о допуске команд U17 со словами «дети не виноваты»

Теги Егор Титов сборная России U-17 премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу Евгений Ловчев Азиатская футбольная конфедерация квалификация Евро U-17 Политика Футбол

Евгений Ловчев прокомментировал допуск российских команд U17 на турниры УЕФА.

«Не было никаких сомнений в том, что в нынешней ситуации играть нам не дадут – это что касается взрослых сборных. Идет оголтелая политика.

Как-то прочитал интервью Егора Титова, который сказал – играть лет пять мы не будем. Я согласен с таким мнением, с поправкой: играть не будем, возможно, еще дольше.

Теперь о ситуации с допуском команды юношей – без флага, гимна, герба и любой идентификации. Прочитал пресс-релиз, где идет мотив – дети-то не виноваты. Не понял, а в чем виноваты взрослые сборные России или Россия в чем виновата? Смотрите на себя и оценивайте себя, а не нас. Светлые европейские граждане взялись оценивать как страну, так и ее граждан, в чем-то обвинять.

Для меня очевидно, что крен, который идет сейчас в политике и экономике по нашему взаимодействию с Азией, будет продолжаться в футболе. Этот процесс будет продолжаться – с Европой мы не будем играть даже в товарищеских матчах. Тут мы не изменимся – измениться может только Европа.

Я вижу, что те истории, которые были и предстоят – имею в виду товарищеские игры с Азией, предстоящее турне молодежки в Бразилию – надо продолжать. Играть с теми, кто готов, потому что международный опыт необходим.

Но играть надо на условиях, которые нас не унижают. На Олимпиадах, ЧМ и Евро соревнуются страны, а не безликие команды без флага и гимна. Они не себя представляют, а страну.

Нас полтора года держат на коротком поводке. Взрослые не играют, а детям дадут, но без гимна и флага. И нам говорят: вот перейдем в Азию, а обратно не вернемся. Кто это знает, где это написано? Что нам все время навязывают точку зрения про «никогда»?

Время такое – играйте там, где с вами готовы играть и не заставляют унижаться. Пока сила на стороне Европы, но это не навсегда», – написал бывший игрок сборной СССР.

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17 комментариев

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Евгений Дмитриченко
россия ни в чём не виновата. Ничего не случилось. Вообще. Абсолютно.
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Ночной Птах
Ответ Андрей Федоров
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Очевидно же: "Весь цивилизованный мир"
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Алексей Тарлыков
Ответ qiqe
прям как ничего не случилось в сербии, сирии, ираке и ливии, палестине, уй а что делали украинцы в чеченсикх войнах? и почему в европе проходят заседания парламента ичкерии?
Не равняйтесь на плохих. Берите пример с Норвегии - есть нефть и высокий уровень жизни. Швейцария - банковская система, высокий уровень жизни. У Финляндии нет нефти и банков-но в топе по уровню жизни. Если Америка плохая, не надо повторять за ней.
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Dinamik1
А сегодня есть кто отказался с нами играть?
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Mechel**
Ловчев, а никто ни в чем не виноват. Уникальный дятел он, конечно.
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Фут.Боль
Ответ saintveles
Расскажем ему?
После Второй мировой войны в 153 странах произошло более 250 военных конфликтов. 80 процентов из них — дело рук США и стран НАТО. По сути, нет ни одного года из 73 с момента основания НАТО, когда бы военные блока не принимали участия в вооруженном конфликте в той или иной точке планеты. Ты же это рассказать хотел, верно?)
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feelthedroom@mail.ru
Ответ Евгений Дмитриченко
россия ни в чём не виновата. Ничего не случилось. Вообще. Абсолютно.
Скули))
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Pigmalion
Ответ Алексей Тарлыков
Не равняйтесь на плохих. Берите пример с Норвегии - есть нефть и высокий уровень жизни. Швейцария - банковская система, высокий уровень жизни. У Финляндии нет нефти и банков-но в топе по уровню жизни. Если Америка плохая, не надо повторять за ней.
Да скучно так. Сверхидея ж нужна)
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vzi
Ответ Алексей Тарлыков
Не равняйтесь на плохих. Берите пример с Норвегии - есть нефть и высокий уровень жизни. Швейцария - банковская система, высокий уровень жизни. У Финляндии нет нефти и банков-но в топе по уровню жизни. Если Америка плохая, не надо повторять за ней.
Очевидно, что Россия в силу ее размеров и прочих экономических и политических факторов не может ориентироваться на страны с населением меньше одной Москвы и территорией меньше Московской области.
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