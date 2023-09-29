Гари Невилл: «Выбираю Роналду, когда говорю о величайшем на все времена. Знаю, многие назовут Месси, но я люблю Криштиану»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл Криштиану Роналду МЛС премьер-лига Англия Лионель Месси высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Интер Майами Футбол

Гари Невилл любит Криштиану Роналду больше, чем Лионеля Месси.

– Вы ждали, что Криштиану Роналду закончит карьеру на «Олд Траффорд»?

– Я просто хотел, чтобы все закончилось не так. Я хотел, чтобы он остался, чтобы они нашли способ доработать вместе до конца сезона. Но после интервью Пирсу Моргану это стало невозможно. Это был настолько публичный жест, что выход был всего один.

Я люблю Криштиану. Он, наверное, меня не любит за то, что я говорил, но я хочу думать, что через 5-10 лет он поймет, что я давал комментарии с хорошими намерениями. Я хотел, чтобы он понял: когда тебе исполняется 35-36, более молодые и менее талантливые игроки в раздевалке полагаются на тебя. Есть разные способы стать наставником, тренером и даже в каком-то смысле отцом.

Роналду – по-прежнему мой самый любимый игрок всех времен. Это тот, кого я выбираю, когда говорю о величайшем игроке всех времен. Знаю, что многие назовут Месси, но я люблю Криштиану, – сказал экс-защитник «Манчестер Юнайтед».

Невилл о Роналду в «МЮ»: «Он хочет быть лучшим в мире, забивать, побеждать. Надо было стать наставником и адаптироваться, а он злился на молодых»

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56 комментариев

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Egor Aleksandrovich
выбираю Сапогова, когда говорю о величайшем на все времена. Знаю, многие назовут Месси и Роналду, но я люблю Алексея.
+51
-5
+46
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Vovker
Ответ wshnmn
Как вообще можно сравнивать двух лучших? По количеству наград? По выигранному ЧМ? По количество побед в лч? У каждого свой кумир и каждый имеет право на выбор.
Нет, не имеет право. Только Месси должен быть кумиром. По-хорошему, тех, кто смеет называть Роналду кумиром, нужно штрафовать или даже сажать в тюрьму. Слава великому богоподобному ангелу Месси, единственному и неповторимому кумиру паствы комментаторов спортс.ру!!!
+62
-27
+35
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wshnmn
Как вообще можно сравнивать двух лучших? По количеству наград? По выигранному ЧМ? По количество побед в лч? У каждого свой кумир и каждый имеет право на выбор.
+35
-12
+23
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Kenny McCormik
Ответ Real_v_dushe
Роналду в 6 финалах ЛЧ сыграл и 5 побед, половина финалов после 30, меська 3 финала ЛЧ сыграл и все до 30 лет.
Единственное поражение КР нанес как раз Месси, если быть точным.
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Антиглор17
Ответ Кузя Гитарист
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Бывший игрок МЮ выбирает бывшего игрока МЮ. О - Объективность.
Погугли значение это слова что ли, удивишься...
+7
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Jimkerry
Ответ Кузя Гитарист
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Ну насчет объективности есть сомнения
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ML26
Ответ Vovker
Нет, не имеет право. Только Месси должен быть кумиром. По-хорошему, тех, кто смеет называть Роналду кумиром, нужно штрафовать или даже сажать в тюрьму. Слава великому богоподобному ангелу Месси, единственному и неповторимому кумиру паствы комментаторов спортс.ру!!!
Блин я тебе диз влепил раньше того, как я понял твою сатиру. Извини(
+4
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иц а мен
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Ответ GuruFutbola
Редко встретишь футбольного человека, который выберет криштиану
редко встретишь адекватного, образованного гетеросексуального мужика который выберет кринжа
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VERBLYUD
Ответ Real_v_dushe
Роналду в 6 финалах ЛЧ сыграл и 5 побед, половина финалов после 30, меська 3 финала ЛЧ сыграл и все до 30 лет.
2 финала ЧМ>>>
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Jimkerry
Ответ Real_v_dushe
Роналду в 6 финалах ЛЧ сыграл и 5 побед, половина финалов после 30, меська 3 финала ЛЧ сыграл и все до 30 лет.
А ЧМ? Финал ЧМ?
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Док163
Ответ Egor Aleksandrovich
выбираю Сапогова, когда говорю о величайшем на все времена. Знаю, многие назовут Месси и Роналду, но я люблю Алексея.
Я за Полуяхтова
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Egor Aleksandrovich
выбираю Сапогова, когда говорю о величайшем на все времена. Знаю, многие назовут Месси и Роналду, но я люблю Алексея.
Ну это лёгкий выбор. Сапогова знают все.Месси и Роналду скоро забудут, а Сапогов - это на века.
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ken35
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Ответ interested
Между личностью и безличностью выбор очевиден.
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ken35
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ dalmolchun
Выбираю Жанну Агузарову как лучшую певицу во всем мире!
Возможно,в какой-то момент(кон80х/нач90х), Агузарова и была одной из самых самобытных и талантливых вокалисток, ещё и образ использовала необычный,задолго до Леди Гаги ещё...
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Oleg
Ответ VERBLYUD
Вот это аргумент! А почему тогда он не называет Величайшим свою жену?
Не любит свою жену видимо, а кринжа любит)
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НеДуДь
Ответ udiekemen
он играл в финале) ты со мной согласен)
Конечно, играл.. На балалайке. Рядом с Сантушем.. Скакал почище, чем после единственного гола на ЧМ-22. С левого пеналя. Признанного левым ФИФА. А Месси улыбался поодаль. Я тоже улыбался. Даже смеялся. Не зря.. Месси - чемпион мира. Авейру - нет. И не будет. НИКОГДА. Спасибо Моргану. За интервью. А-ха-ха-ха.😄🤭.
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No Names
Ответ Vovker
Нет, не имеет право. Только Месси должен быть кумиром. По-хорошему, тех, кто смеет называть Роналду кумиром, нужно штрафовать или даже сажать в тюрьму. Слава великому богоподобному ангелу Месси, единственному и неповторимому кумиру паствы комментаторов спортс.ру!!!
Ты что куришь?
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Футболшоу
Ответ Vovker
Нет, не имеет право. Только Месси должен быть кумиром. По-хорошему, тех, кто смеет называть Роналду кумиром, нужно штрафовать или даже сажать в тюрьму. Слава великому богоподобному ангелу Месси, единственному и неповторимому кумиру паствы комментаторов спортс.ру!!!
Татьяна Тарасова назначила великим - Загитову, а не этих двух неочем
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Altim
Ни чего удивительного. С Роналду вместе он играл, а от Месси только за шиворот получал, а как тренер - вообще 7ку
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GaasJT
Каминг Аут от Гарри.
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Abam
До чего красивый человек, этот Гари!
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interested
Между личностью и безличностью выбор очевиден.
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dalmolchun
Выбираю Жанну Агузарову как лучшую певицу во всем мире!
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JENNINGS
Ответ Игорь Климов
Невилл выбирает Португальца7, а подавляющее число авторитетных специалистов и великих игроков прошлого, а также настоящего, признают Лео Месси величайшим футболистом.🐐🇦🇷
У каждого свой величайший в истории, свои кумиры. Каждый имеет право на собственное мнение
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nmnackjbxkasbk
сердцу не прикажешь
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