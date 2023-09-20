Мак Аллистер назвал Месси лучшим в истории: «Я не видел Марадону вживую, но Лео всегда будет лучшим для меня»

Алексис Мак Аллистер назвал Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

«Думаю, это . Конечно, у меня не было возможности увидеть вживую, но для меня Месси – лучший, и всегда им будет», – сказал полузащитник « » и сборной .

Отметим, что отец Мак Аллистера Карлос играл вместе с Марадоной в составе «Бока Хуниорс» в 1995-1996 годах.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS