Мак Аллистер назвал Месси лучшим в истории: «Я не видел Марадону вживую, но Лео всегда будет лучшим для меня»
Алексис Мак Аллистер назвал Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.
«Думаю, это Месси. Конечно, у меня не было возможности увидеть Марадону вживую, но для меня Месси – лучший, и всегда им будет», – сказал полузащитник «Ливерпуля» и сборной Аргентины.
Отметим, что отец Мак Аллистера Карлос играл вместе с Марадоной в составе «Бока Хуниорс» в 1995-1996 годах.
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Очевидно вам он всюду мерещится, и вам самому это надоело)
а по уровню игры, то Марадона был не хуже Лео, но Лео этот уровень держал 13+ лет, Марадоне от силы сезонов 5 дашь и то если сильно любишь его)
То, что делал Марадона-чистый талант, при лишнем весе, наркоте, загулах и похмельях.
Как-то так.
А то, как били Марадону, в наши времена и представить трудно.