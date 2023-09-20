Мак Аллистер назвал Месси лучшим в истории: «Я не видел Марадону вживую, но Лео всегда будет лучшим для меня»

Теги Ливерпуль МЛС премьер-лига Англия Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Диего Марадона Интер Майами Алексис Мак Аллистер Футбол

Алексис Мак Аллистер назвал Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

«Думаю, это Месси. Конечно, у меня не было возможности увидеть Марадону вживую, но для меня Месси – лучший, и всегда им будет», – сказал полузащитник «Ливерпуля» и сборной Аргентины.

Отметим, что отец Мак Аллистера Карлос играл вместе с Марадоной в составе «Бока Хуниорс» в 1995-1996 годах.

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23 комментария

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Терминатор Айлбибекович
Я начал смотреть футбол с 1987 года.Видел матчи сборной Аргентины на ЧМ1990 и 94 года.А так же матчи Наполи против Спартака.Лео превосходит Марадону практически во всех компонентах игры.А других соперников у Лео за звание Лучшего в Истории нет(в том числе и Пеле).Лео Лучший Футболист в Истории.Точка.
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rigobersong
Месси для любого адекватного человека лучший в истории:))
+29
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Blaumerc
Ответ rigobersong
Месси для любого адекватного человека лучший в истории:))
и для неадекватов тоже
+18
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Borsiano
Ответ Этот Райола хочет денег
Комментарий удален пользователем
Ну Месси со своим "слабым" характером зато не скатился до наркоты и смог держать себя в форме всю карьеру. С харизмой Марадоны вообще мало кто может поспорить, но вот на силу характера можно с разных сторон смотреть
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therealgreenman
Даже кто злорадствует касаемо Месси, кто его не любит или испытывает к нему какие то отрицательные - ненавистные чувства, запомните, в старости (дай бог каждому) вы будите рассказывать внукам (если они будут любить футбол как вы, как мы тут все вместе взятые), что вы лицезрели и застали эпоху, самого великого футболиста ( уж точно этой эпохи и предыдущих), что будет в будующим никто не знает, но переплюнуть этого инопланетянина будет очень тяжело и не досягаемо, из действующих молодых даже близко на горизонте нету…
+14
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Caterina
Ответ Temp LC
Блин, вот мне просто интересно. Вроде споры давно закончились, даже сами Роналду и Месси это давно признали, но каждый раз журналисты поднимают этот вопрос. Мне кажется уже всем это надоело , ну или мне одному это кажется
Мак ни слова про Роналду не сказал, и журналист тоже.
Очевидно вам он всюду мерещится, и вам самому это надоело)
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alexis2020
Месси лучше Марадоны, это и так понятно. Если в сборной их ещё можно сравнивать, то клубная карьера у Лео гораздо лучше
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ alexis2020
Месси лучше Марадоны, это и так понятно. Если в сборной их ещё можно сравнивать, то клубная карьера у Лео гораздо лучше
Там и по сборной вопросики есть - Копа, ОИ, да и сам ЧМ, несмотря на всю мифологию, тоже неоднозначный (рука и всё такое)🤓
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bel01
Никто с этим очевиднейшим фактом и не спорит...
+8
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TAGAY
после ЧМ22 аргументов впользу Марадону не остались. серебро и золото на ЧМ есть как молодежный ЧМ.. личные рекорды Марадоны в сборной давно биты! плюс к этому есть и КОПА чего нет у Марадоны, как бонус идет и олимпиада и Финалиссима(считай кубок конфедерации), + 2 мвп на ЧМ,2 мвп на копе,мвп на финлассима,мвп на олимпиаде и на молодежном ЧМ. к этому добавится и рекорд по гол+пас в истории ЧМ. помимо этого еще 3 серебра на копе и 1 бронза. это только на уровне сборной.. на клубном уровне Лео размазал его еще в далеком 2009 году.
а по уровню игры, то Марадона был не хуже Лео, но Лео этот уровень держал 13+ лет, Марадоне от силы сезонов 5 дашь и то если сильно любишь его)
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Кую коней
Где поставить минус новости?
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TAGAY
Ответ Этот Райола хочет денег
Комментарий удален пользователем
насчет яркой харизмы согласен. но насчет сильного характера? скорее харизма взяла вверх и это считают характером, по факту как раз Лео сильнее характером, его гнобили сильнее, в отличии от Марадоны, Лео обречен сравнение с ним, люди твердили и просили ЧМ.. каждую неудачу даже если они только на финалах турнира впихывали как провал.. все это пережить нужен сильный характер. и надо отметить то что Марадона повелся на наркотики,алкоголь и на разные развлечение.. это уже говорит о том что он с характером не был так силен, сильный с характером не будет наркоманом или не поведется на всякое бухло, как раз и люди избегающие трудностей поведутся на это, Лео же не смотря на все это остался человеком, простым человеком.. с самого начало шел к мечте и добился лишь в конце карьеры, а его партнеры не только шли за ним но и боготворили.. это и есть сила воли и характера! а Марадона был яркой харизмой но никак не сильным характером, он имел такой талант.. а на послужном листке лишь 1 месячный ЧМ.. уже извини люди с сильным характером добиваются большего.
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Pushka Zotova
Ответ TAGAY
после ЧМ22 аргументов впользу Марадону не остались. серебро и золото на ЧМ есть как молодежный ЧМ.. личные рекорды Марадоны в сборной давно биты! плюс к этому есть и КОПА чего нет у Марадоны, как бонус идет и олимпиада и Финалиссима(считай кубок конфедерации), + 2 мвп на ЧМ,2 мвп на копе,мвп на финлассима,мвп на олимпиаде и на молодежном ЧМ. к этому добавится и рекорд по гол+пас в истории ЧМ. помимо этого еще 3 серебра на копе и 1 бронза. это только на уровне сборной.. на клубном уровне Лео размазал его еще в далеком 2009 году. а по уровню игры, то Марадона был не хуже Лео, но Лео этот уровень держал 13+ лет, Марадоне от силы сезонов 5 дашь и то если сильно любишь его)
То, что делали Месси или Роналду-результат современной фармокалогии и строжайшего режима тренировок на основе современных медицинских разработок при строгом судействе.
То, что делал Марадона-чистый талант, при лишнем весе, наркоте, загулах и похмельях.
Как-то так.
А то, как били Марадону, в наши времена и представить трудно.
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Pushka Zotova
Ответ TAGAY
насчет яркой харизмы согласен. но насчет сильного характера? скорее харизма взяла вверх и это считают характером, по факту как раз Лео сильнее характером, его гнобили сильнее, в отличии от Марадоны, Лео обречен сравнение с ним, люди твердили и просили ЧМ.. каждую неудачу даже если они только на финалах турнира впихывали как провал.. все это пережить нужен сильный характер. и надо отметить то что Марадона повелся на наркотики,алкоголь и на разные развлечение.. это уже говорит о том что он с характером не был так силен, сильный с характером не будет наркоманом или не поведется на всякое бухло, как раз и люди избегающие трудностей поведутся на это, Лео же не смотря на все это остался человеком, простым человеком.. с самого начало шел к мечте и добился лишь в конце карьеры, а его партнеры не только шли за ним но и боготворили.. это и есть сила воли и характера! а Марадона был яркой харизмой но никак не сильным характером, он имел такой талант.. а на послужном листке лишь 1 месячный ЧМ.. уже извини люди с сильным характером добиваются большего.
Смешно) Если бы Месси били на поле так, как Марадону, не было бы у Месси ни блестящей карьеры, ни даже повода для этого разговора. Сравнили бойца с мямлей
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Геннадий Тимченко
Ответ TAGAY
насчет яркой харизмы согласен. но насчет сильного характера? скорее харизма взяла вверх и это считают характером, по факту как раз Лео сильнее характером, его гнобили сильнее, в отличии от Марадоны, Лео обречен сравнение с ним, люди твердили и просили ЧМ.. каждую неудачу даже если они только на финалах турнира впихывали как провал.. все это пережить нужен сильный характер. и надо отметить то что Марадона повелся на наркотики,алкоголь и на разные развлечение.. это уже говорит о том что он с характером не был так силен, сильный с характером не будет наркоманом или не поведется на всякое бухло, как раз и люди избегающие трудностей поведутся на это, Лео же не смотря на все это остался человеком, простым человеком.. с самого начало шел к мечте и добился лишь в конце карьеры, а его партнеры не только шли за ним но и боготворили.. это и есть сила воли и характера! а Марадона был яркой харизмой но никак не сильным характером, он имел такой талант.. а на послужном листке лишь 1 месячный ЧМ.. уже извини люди с сильным характером добиваются большего.
на спортсе же писали, что недавно магазин близкого родственника Месси разгромили из-за торговли наρкотиками, так что кто знает как на самом деле у Месси с этим вопросом
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Pushka Zotova
Ответ Терминатор Айлбибекович
Я начал смотреть футбол с 1987 года.Видел матчи сборной Аргентины на ЧМ1990 и 94 года.А так же матчи Наполи против Спартака.Лео превосходит Марадону практически во всех компонентах игры.А других соперников у Лео за звание Лучшего в Истории нет(в том числе и Пеле).Лео Лучший Футболист в Истории.Точка.
Если шутка, то смешно) Вы же не всерьез считаете, что просмотр футбола с 1987 года делает ваше субъективное голословное заявление истиной в последней инстанции? Или финальное пафосное "точка" - это неопровержимый аргумент?)
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Roman Betenya
Ответ rigobersong
Месси для любого адекватного человека лучший в истории:))
Что ты знаешь об адекватности?
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Roman Betenya
Типичный случай - я не видел и не знаю этой самой истории, но считаю Месси лучшим. Интересно, им самим не стыдно нести эту пургу?
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Этот Райола хочет денег
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Крыс Пол
Как стоило Диего умереть, так сразу у Месси пошли дела в гору. Теперь уже можно с уверенностью заявлять, что Лео затмил Марадону.
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Игорь Климов
Несомненно, что всё молодое поколение аргентинцев будут считать Лео Месси лучшим футболистом не только Аргентины, но и всего мира.
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