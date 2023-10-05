Месси, Дибала, Гарначо, Де Поль, Мак Аллистер и Карлос Алькарас – в составе сборной Аргентины на матчи с Парагваем и Перу

Тренерский штаб сборной Аргентины огласил состав на октябрьские матчи.

В окончательный состав вошли 34 футболиста.

Вратари: (« »), (« »), (« »), ( );

Защитники: Науэль Молина («Атлетико»), Херман Песселья («Бетис»), Гонсало Монтьель (« »), («Вильярреал»), Марко Пеллегрино («Милан»), Лукас Мартинес Куарта («Фиорентина»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Николас Отаменди («Бенфика»), Николас Тальяфико («Лион»), Лукас Эскивель («Атлетико Паранаэнсе»), Маркос Акунья («Севилья»);

Полузащитники: Леандро Паредес («Рома»), Родриго Де Поль («Атлетико»), Гидо Родригес («Бетис»), Карлос Алькарас («Саутгемптон»), Энцо Фернандес («Челси»), Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»), Эксекиэль Паласиос («Байер»), Бруно Сапелли («Атлетико Паранаэнсе»), Джованни Ло Чельсо («Тоттенхэм»), Тьяго Альмада («Атланта Юнайтед»);

Нападающие: Лукас Бельтран, Николас Гонсалес (оба – «Фиорентина»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Пауло Дибала («Рома»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»), Факундо Фариас, Лионель Месси (оба – «Интер Майами»).

В октябре сборная Аргентины проведет два матча южноамериканского отбора на ЧМ-2026 – с командой Парагвая 13 октября и со сборной Перу 18 октября.

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