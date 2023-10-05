Месси, Дибала, Гарначо, Де Поль, Мак Аллистер и Карлос Алькарас – в составе сборной Аргентины на матчи с Парагваем и Перу

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Тренерский штаб сборной Аргентины огласил состав на октябрьские матчи.

В окончательный состав вошли 34 футболиста.

Вратари: Эмилиано МартинесАстон Вилла»), Франко АрманиРивер Плейт»), Хуан Муссо («Аталанта»), Вальтер Бенитес (ПСВ);

Защитники: Науэль Молина («Атлетико»), Херман Песселья («Бетис»), Гонсало Монтьель («Ноттингем Форест»), Хуан Фойт («Вильярреал»), Марко Пеллегрино («Милан»), Лукас Мартинес Куарта («Фиорентина»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Николас Отаменди («Бенфика»), Николас Тальяфико («Лион»), Лукас Эскивель («Атлетико Паранаэнсе»), Маркос Акунья («Севилья»);

Полузащитники: Леандро Паредес («Рома»), Родриго Де Поль («Атлетико»), Гидо Родригес («Бетис»), Карлос Алькарас («Саутгемптон»), Энцо Фернандес («Челси»), Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»), Эксекиэль Паласиос («Байер»), Бруно Сапелли («Атлетико Паранаэнсе»), Джованни Ло Чельсо («Тоттенхэм»), Тьяго Альмада («Атланта Юнайтед»);

Нападающие: Лукас Бельтран, Николас Гонсалес (оба – «Фиорентина»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Пауло Дибала («Рома»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»), Факундо Фариас, Лионель Месси (оба – «Интер Майами»).

В октябре сборная Аргентины проведет два матча южноамериканского отбора на ЧМ-2026 – с командой Парагвая 13 октября и со сборной Перу 18 октября.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

28 комментариев

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Tristan...
Даже чемпион большого шлема и по совместительству болельщик Реала готов оставить всё, лишь бы поиграть в одной команде с ГОАТом...
+15
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+14
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rigobersong
Здоровья Месси, величайшему игроку в истории футбола!:))
+16
-6
+10
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Zed_patriot
Ответ Гномович!
Ждем много липовых пенальти
Матч Португалии чуть позже
+12
-2
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Данил Луговский
Ответ Enchanter WIZZARD
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18.12.22, можешь плакать
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-6
+7
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Азиз
Аргентина решила и на кубок Дэвиса замахнуться?)
+6
0
+6
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rej1sta
Ответ Enchanter WIZZARD
Монументаль 65к вмещает
86к он вмещает.
+5
0
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Domian
Ответ Enchanter WIZZARD
Монументаль 65к вмещает
На данный момент увеличили вместимость с 80 000 до 100 000 ибо народ массово желает чествовать героев, Чемпионов Мира.
+5
0
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ivan Morozov 20
Удачи чемпионам мира
+6
-2
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Роман
Все сильнейшие. Гладиаторы во главе с Максимусом. Даже Карлитос за Альбиселесте. Аншлаги обеспечены.
+4
0
+4
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rigobersong
Ответ Данил Луговский
18.12.22, можешь плакать
Красиво бездарность на место поставил!:))
+7
-4
+3
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jam.football
нивида себе! Карлос Алькарас! первая ракетка мира по теннису вызвали)
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Tristan...
Ответ Блуждающий странник
Месси не играет в клубе, но будет за сборную бегать? Неуважение к контракту. Нужно запретить вызывать игроков в сборную, которые не долечились от травм либо только восстановились
Возможно, для таких случаев в договоре есть особый пункт, в котором даётся преимущество сборной. В контракте с ПСЖ был такой момент, если не ошибаюсь
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Игорь Климов
Ответ Zed_patriot
Матч Португалии чуть позже
Классный ответ!
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Данил Луговский
Ответ rigobersong
Красиво бездарность на место поставил!:))
Спасибо, легенда
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Domian
Ответ Enchanter WIZZARD
Монументаль 65к вмещает
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Монументаль_(стадион,_Буэнос-Айрес)
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Рита Ктинидина
Макалистер набьёт лицо Ромеро))
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Игорь Климов
Отличная новость - Лео Месси в составе сборной Аргентины! 🇦🇷
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Эрнандес Эрнандес
Так Месси же травмирован 😆
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VERBLYUD
Ди Марию не вызвали, у вас ошибка.
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Zed_patriot
ждём Лихтенштейн и Фареры

p. s: фанат Рональду с 2002 года
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-6
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