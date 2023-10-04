Ромеро о том, что Месси назвал его лучшим защитником мира: «Благодарен, что подобные слова исходят от лучшего футболиста в истории»

Кристиан Ромеро отреагировал на лестные слова Лионеля Месси.

Нападающий « » назвал партнера по сборной Аргентины Ромеро лучшим защитником мира.

«Лео правда это сказал? Вау... Я этого не знал. Я благодарен, что подобные слова исходят от лучшего игрока в истории футбола, и я говорю это не потому, что он аргентинец, а потому, что мне нравится футбол.

Очень приятно, что он говорит такое обо мне. Я не знал, действительно ли он это сказал, я видел кое-что в социальных сетях, но я не знал, правда ли это, но теперь, когда вы подтвердили это, это очень здорово», – сказал защитник « » в интервью Telemundo.

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