Ромеро о том, что Месси назвал его лучшим защитником мира: «Благодарен, что подобные слова исходят от лучшего футболиста в истории»
Кристиан Ромеро отреагировал на лестные слова Лионеля Месси.
Нападающий «Интер Майами» назвал партнера по сборной Аргентины Ромеро лучшим защитником мира.
«Лео правда это сказал? Вау... Я этого не знал. Я благодарен, что подобные слова исходят от лучшего игрока в истории футбола, и я говорю это не потому, что он аргентинец, а потому, что мне нравится футбол.
Очень приятно, что он говорит такое обо мне. Я не знал, действительно ли он это сказал, я видел кое-что в социальных сетях, но я не знал, правда ли это, но теперь, когда вы подтвердили это, это очень здорово», – сказал защитник «Тоттенхэма» в интервью Telemundo.
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Кукушка хвалит Петуха?
За то, что хвалит он Кукушку.👏👏👏
/Франсуа де Ларошфуко/ )))
Месси великий игрок, но не великий знаток чужих талантов.
упал вставай, наглей, ругай
чужих роняй, своих спасай,
пельмени, суп, картошка, чай!»
/ Джейсон, мать его, Стэтхэм/