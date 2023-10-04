Ромеро о том, что Месси назвал его лучшим защитником мира: «Благодарен, что подобные слова исходят от лучшего футболиста в истории»

Теги МЛС премьер-лига Англия Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Тоттенхэм Интер Майами Кристиан Ромеро Футбол

Кристиан Ромеро отреагировал на лестные слова Лионеля Месси.

Нападающий «Интер Майами» назвал партнера по сборной Аргентины Ромеро лучшим защитником мира

«Лео правда это сказал? Вау... Я этого не знал. Я благодарен, что подобные слова исходят от лучшего игрока в истории футбола, и я говорю это не потому, что он аргентинец, а потому, что мне нравится футбол.

Очень приятно, что он говорит такое обо мне. Я не знал, действительно ли он это сказал, я видел кое-что в социальных сетях, но я не знал, правда ли это, но теперь, когда вы подтвердили это, это очень здорово», – сказал защитник «Тоттенхэма» в интервью Telemundo. 

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25 комментариев

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Buharoid
Вот эти не прекращающиеся облизывания Месси и друг друга у аргов напоминают ту самую картинку из Гриффинов с толпой голых мужиков на кровати.
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Геннадий Тимченко
За что́ же, не боясь греха,
Кукушка хвалит Петуха?
За то, что хвалит он Кукушку.👏👏👏
+26
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Геннадий Тимченко
Ответ ЭкспертДиванный
Я такую байду не читаю
А ты его оправдываешь - для тебя такое поведение: норма❓🤔
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хавбек+
леонанисты не перестают удивлять))
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ARIGAMI ARIGAMI
Арсенал подтверждает
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Тюменец
«Ни один льстец не льстит так искусно, как самолюбие»
/Франсуа де Ларошфуко/ )))
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Роман
Ромеро, Мартинес. Пошли поздравления Месси с очередным ЗМ..
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S. A.
Да, в последнем дерби он доказал, что является лучшим
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Кенигсбергер
Как ни включу телевизор - этот лучший защитник мира то привозит в свои, то забивает сам себе, то получает глупейшие карточки на ровном месте.

Месси великий игрок, но не великий знаток чужих талантов.
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Martin Naceri
Чем ближе золотой мяч ,тем больше вылизывания мы будем наблюдать ))
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Garikus89
Он месяц назад это уже комментировал. Новостник запостил старую новость или у Ромеро память как у рыбки?
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Roman Betenya
А, ещё один знаток футбольной истории :) Месси по крайней мере хватило ума адекватно сформулировать свою мысль.
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ЭкспертДиванный
Ответ Геннадий Тимченко
За что́ же, не боясь греха, Кукушка хвалит Петуха? За то, что хвалит он Кукушку.👏👏👏
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Геннадий Тимченко
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Алексей Иванов
Увидел заголовок и зашел почитать про кукушку и петуха
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Геннадий Тимченко
Ответ Экспертное мнение
А лучше бы они друг у друга крали статку волосами? Не завидуй аргентинской сплоченности.
Лучше они пусть продолжают запираться друг с дружкой в номерах и никаких жалоб в изнасилованиях, одна благодарность и почтение ☝️
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ Buharoid
Вот эти не прекращающиеся облизывания Месси и друг друга у аргов напоминают ту самую картинку из Гриффинов с толпой голых мужиков на кровати.
В точку!
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Тюменец
Ответ Buharoid
Вот эти не прекращающиеся облизывания Месси и друг друга у аргов напоминают ту самую картинку из Гриффинов с толпой голых мужиков на кровати.
Бггг )))
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Тюменец
Ответ Экспертное мнение
"Ни один кринжот не пришел в себя после 18 декабря" /Джэйсон Стэтхем VIII/
«живи, кайфуй, гуляй, играй
упал вставай, наглей, ругай
чужих роняй, своих спасай,
пельмени, суп, картошка, чай!»
/ Джейсон, мать его, Стэтхэм/
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