Эмилиано Мартинес: «Месси – первый и единственный в истории, кто прошел футбол. Самый знаменитый человек в мире, наверное. Кумир»

Эмилиано Мартинес вновь восхищенно отозвался о Лионеле Месси.

« олицетворяет все качества аргентинцев. Семейный человек, который дает все детям и жене. Он любит футбол и отдает на поле все. Месси – это пример, которому нужно следовать. Наверное, это самый знаменитый человек в мире. То, как сильно он любит семью и заботится о детях – это источник гордости.

В этом отношении я стараюсь повторять за ним. Это первый и единственный игрок в истории, который прошел футбол. Он завершает карьеру кумиром – не только как игрок, но и как человек. Ему я этого не говорю, потому что он и так это знает. Он знает, как сильно я ценю его и защищаю на поле», – сказал вратарь « » и сборной в интервью TV Publica.

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