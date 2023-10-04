Эмилиано Мартинес: «Месси – первый и единственный в истории, кто прошел футбол. Самый знаменитый человек в мире, наверное. Кумир»
Эмилиано Мартинес вновь восхищенно отозвался о Лионеле Месси.
«Месси олицетворяет все качества аргентинцев. Семейный человек, который дает все детям и жене. Он любит футбол и отдает на поле все. Месси – это пример, которому нужно следовать. Наверное, это самый знаменитый человек в мире. То, как сильно он любит семью и заботится о детях – это источник гордости.
В этом отношении я стараюсь повторять за ним. Это первый и единственный игрок в истории, который прошел футбол. Он завершает карьеру кумиром – не только как игрок, но и как человек. Ему я этого не говорю, потому что он и так это знает. Он знает, как сильно я ценю его и защищаю на поле», – сказал вратарь «Астон Виллы» и сборной Аргентины в интервью TV Publica.
Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline
Крутое было время, Аргентина навсегда в сердечке:)
Имей ввиду.
А так да, он прошёл футбол. С чит-кодами.