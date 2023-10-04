Эмилиано Мартинес: «Месси – первый и единственный в истории, кто прошел футбол. Самый знаменитый человек в мире, наверное. Кумир»

Теги Астон Вилла МЛС премьер-лига Англия Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Эмилиано Мартинес Интер Майами Футбол

Эмилиано Мартинес вновь восхищенно отозвался о Лионеле Месси.

«Месси олицетворяет все качества аргентинцев. Семейный человек, который дает все детям и жене. Он любит футбол и отдает на поле все. Месси – это пример, которому нужно следовать. Наверное, это самый знаменитый человек в мире. То, как сильно он любит семью и заботится о детях – это источник гордости.

В этом отношении я стараюсь повторять за ним. Это первый и единственный игрок в истории, который прошел футбол. Он завершает карьеру кумиром – не только как игрок, но и как человек. Ему я этого не говорю, потому что он и так это знает. Он знает, как сильно я ценю его и защищаю на поле», – сказал вратарь «Астон Виллы» и сборной Аргентины в интервью TV Publica.

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69 комментариев

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Отец Абду
Ответ Edwin_Hubble
Криш самый знаменитый, серьезно, инста об этом говорит.
В инсте на Джеки Чана подписаны 5,5 млн людей, на Бузова 23 млн... Интересно, у кого больше поклонников?:)
+50
-12
+38
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Фут.Боль
Невозможно пройти футбол без чемпионства ФНЛ!
+42
-8
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Adams
Это уже какая то нездоровая фигня от Эми
+36
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ten Hag
Ответ Adams
Это уже какая то нездоровая фигня от Эми
Язык не вынимает он
+22
-5
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Samsonov_24_4_11_15
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален модератором
Это ваша команда 18 декабря сделала уже)
+9
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Evengar
А кто не прошёл? Паоло Росси или Роналдиньо? Может, Зидан?
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Aristokrat_13
Пеле бы поспорил
+9
-5
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Фауст
сделал больше Иисуса, Библию нужно переписать. не того мы назвали Сыном Божьим.
+5
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Казбек
Ответ Roman
Дурацкий пример. Бузова и Джеки из разных индустрий! А вот Криш и Лео из одной. И да, португал намного известнее арга, это просто факт!
плевать на медицность, они спортсмены, и сравнивать их нужно по достижениям в спорте, при всем уважении к Роналду, он великий, но второй после Месси и дело не в чемпионате мира, а про популярность Мартинес сказал, так как сам гонится за ней, он хайпажор... повторяю и Месси и Роналду два лучших в истории как по мне, но Месси это другое, нечто фантастическое
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Илья Сутурин
Ответ Gleb
Ух ребята, помню прилетели в Мар Дель Плату в след выхи после финала и с таксистом душевно поболтали о футболе и о Дибу (он оттуда) Крутое было время, Аргентина навсегда в сердечке:)
что такое след выхи
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Gleb
Ух ребята, помню прилетели в Мар Дель Плату в след выхи после финала и с таксистом душевно поболтали о футболе и о Дибу (он оттуда)

Крутое было время, Аргентина навсегда в сердечке:)
+8
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koshaus
Ответ Экспертное мнение
Кстати, на этот вопрос я не смог ответить. Не думал, что имя Месси настолько погремело во все уголки и сферы.
Тебе к доктору нужно, ты сам с собой дискутируешь...
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FC.Barcelona
Ответ Djeday
Ещё один лизнул. Кто следующий?
Пирс Морган
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Oleg
Ответ Сикарио
В Аргентине никто не знает половину состава сборной, в том числе и этого днаря)) Знаю о чем говорю, полно друзей в Б-А живет.
Феназепам, он купирует обострение.
Имей ввиду.
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Ivan Ivanych
Ответ Илья Сутурин
что такое след выхи
Это его деревня, живёт он там
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FC.Barcelona
Ответ Отец Абду
В инсте на Джеки Чана подписаны 5,5 млн людей, на Бузова 23 млн... Интересно, у кого больше поклонников?:)
Бузову не в каждом зажопинске знают, а хоть один фильм Джеки Чана точно смотрел каждый
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Isshin88
Ответ koshaus
Русские не создают фейковые детские фонды для ухода от налогов...
А как же РПЦ наше? Или Панамское досье, где в оффшоры выводили ворованные миллиарды наши сограждане в том числе украденные на господрядах для больниц, школ и детских садов.
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thusday31
Ответ Великий Алонсо
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он проснулся, и оказалось, что он и вправду обделался, но есть нюанс...своей пятой точкой он лежал на лице человека с ником великий алонсо
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Фаррух Касимов
Ответ Edwin_Hubble
Криш самый знаменитый, серьезно, инста об этом говорит.
на данный момент после ЧМ и перехода в Америку,Лео самый известный и популярный футболист в мире.К его целой армии поклоников присоединились миллионы жителей США и во всем мире после Катар 22 он стал везде узнаваемый, но до этого действительно Криш держал пальму первенства.
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Кахрамон Азимов
месси лучшие игрок.
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Isshin88
Если Месси олицетворяет лучшие качества аргентинцев - это конечно грустно.

А так да, он прошёл футбол. С чит-кодами.
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Someone from Internet
Очередной аргентинец хвалит Месси. Хотя постойте...
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Антон Киселёв
Кубок Франции - "Я что для тебя, какая-то шутка?"
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Великий Алонсо
Комментарий удален модератором
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