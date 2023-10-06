Королевский футбольный союз Нидерландов о допуске России U17: «Ждем подробностей. Затем проконсультируемся с УЕФА и правительством о последствиях»

В Нидерландах отреагировали на допуск команд России U17.

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) принял к сведению решение УЕФА допустить команды России до 17 лет, но организация ждет дальнейших подробностей.

«KNVB принял к сведению предложенное УЕФА решение вновь разрешить российским командам участвовать в юношеских соревнованиях на строгих условиях.

На данный момент мы ждем дальнейших подробностей от УЕФА. Затем мы проконсультируемся с УЕФА, правительством Нидерландов и другими европейскими футбольными ассоциациями о последствиях», – сообщили в пресс-службе KNVB.

26 сентября исполком допустил до своих соревнований сборные 17. Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России. 4 октября совет ФИФА последовал такому же решению.

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