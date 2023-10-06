Королевский футбольный союз Нидерландов о допуске России U17: «Ждем подробностей. Затем проконсультируемся с УЕФА и правительством о последствиях»

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В Нидерландах отреагировали на допуск команд России U17.

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) принял к сведению решение УЕФА допустить команды России до 17 лет, но организация ждет дальнейших подробностей.

«KNVB принял к сведению предложенное УЕФА решение вновь разрешить российским командам участвовать в юношеских соревнованиях на строгих условиях.

На данный момент мы ждем дальнейших подробностей от УЕФА. Затем мы проконсультируемся с УЕФА, правительством Нидерландов и другими европейскими футбольными ассоциациями о последствиях», – сообщили в пресс-службе KNVB.

26 сентября исполком УЕФА допустил до своих соревнований сборные России U17. Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России. 4 октября совет ФИФА последовал такому же решению.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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18 комментариев

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Сергей48
С америкосами не забудьте! Они вам укажут правильный путь
+16
-3
+13
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LokoTen
А разве федерации не должны быть независимы от государства?
+13
-1
+12
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Akhor100
Какие подробности еще нужны? Что непонятного? Команда допущена - играть можно
+5
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+5
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FilinMD
Ответ LokoTen
А разве федерации не должны быть независимы от государства?
Зависит от страны. В правильных странах быстро находятся аргументы, почему «это другое»
+4
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+4
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iPatrick
Ответ Сергей48
С америкосами не забудьте! Они вам укажут правильный путь
Может пора нам указать америкосам на их место?
Сколько можно просто обижаться? 😏
+5
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Valik Slovo
Ответ LokoTen
А разве федерации не должны быть независимы от государства?
Это работе не для всех )
+3
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+3
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Zed_patriot
как дядя Сэм скажет так и будет
+7
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deadjoker
А какие последствия могут быть от приезда детской команды?
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Рашпель793
Интересно, кстати получается. Категорично против высказались не так уж и много стран, как можно было ожидать. Походу медленно, но верно в Европе что-то начинают понимать. Неплохой знак.
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Такие дела
Ответ alik055
Дяде Сэму есть дело по допуску юношеской сборной?
У подонков байдена во всем виноват. Привыкай те к новой действительности
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p8p88
Ответ Сергей48
Вряд ли … всё будет по тихому🙏
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Direct free kick
Ответ Artem Piatkov
Индонезию дисквалифицировали с ЧМ 2018 за вмешательство правительства в футбольные дела А тут консультироваться с правительством не запрещено, видимо это другое :))
Индонезию убрали по приказу израиля
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