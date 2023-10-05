Непомнящий о России U17 на ЧМ без флага и гимна: «Крайне оскорбительные ограничения. Аргумент «главное – участие» притупляет чувство патриотизма»

Теги сборная России U-17 премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА Валерий Непомнящий Политика Футбол

Валерий Непомнящий высказался о решении ФИФА допустить российские команды U17.

ФИФА разрешила юниорским сборным России участвовать в ЧМ в нейтральном статусе – под названием «Российский футбольный союз», без флага, гимна и в нейтральных цветах.

«Предпочел бы выразить сдержанную радость по этому поводу, и объясню почему.

В этой ситуации мне не нравится обилие исключений и условий, которые должны применяться в отношении наших ребят. Они должны играть в футбол, но не с такими ограничениями. Считаю их крайне оскорбительными.

Поймите: когда мы приводим аргумент, что главное – участие, спортсмены начинают забывать, что прежде всего они выступают за страну, и это сильно притупляет чувство патриотизма в данный момент, когда мы все находимся в состоянии единомыслия с нашим правительством», – сказал российский тренер.

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18 комментариев

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Михон Мясной
Последней фразой всё испортил...
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Анри Карлайл
Ответ Игорь Новиков
Кто ему сказал, что у всех "единомыслие с правительством"?
Не всегда мудрость приходит с возрастом.
Иногда возраст приходит один
(c)
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Анри Карлайл
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Чушь собачья. Это менталитет. У каждого поколения свой. И не надо никого судить.
Менталитет - это индивидуальное качество и никак не связано с поколением.
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Анри Карлайл
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Ты меня понял. Может быть я слово не такое подобрал. Ночь на дворе.
Я тебя не понял, ты что-то взвизгнул не от большого ума.
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Wiley Fox
Ответ Игорь Новиков
Кто ему сказал, что у всех "единомыслие с правительством"?
Пресс-служба твоего любимого зенита
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Анри Карлайл
А, ты из этих, из холопов. Родился в Си-Си-Си-Пи и мечтаешь о совке..
Уж лучше совок, чем нынешняя гейская европка с тупыми и продажными правителямм - шлюхами.
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