Натхо об атаке ХАМАС на Израиль: «Как я мог праздновать гол в такой день? Это кошмар для всех. Не знал, смогу ли играть»

Бибрас Натхо не стал праздновать гол за «Партизан» из-за событий в Израиле.

7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС устроили атаку на Израиль, в результате которой были убиты более 900 человек, 2 616 человек получили ранения, сотни были похищены, включая граждан других стран. В результате ударов израильской армии по сектору Газа погибли по меньшей мере 704 человека, около 4 тысяч пострадали. Более 187 тысяч жителей сектора Газа покинули свои дома.

В этот же день «Партизан» играл против « » в 11-м туре чемпионата Сербии. Натхо вышел в стартовом составе и забил гол с пенальти, который не стал праздновать.

«Как я мог праздновать что-либо в такой день? Когда я увидел фотографии утром, это было слишком для меня. Приятели смотрели видео, фото, спрашивали, все ли в порядке с моей семьей и друзьями и тому подобное.

Я уверен, все шокированы, это кошмар для всех и я не знаю, что будет дальше. После всего этого трудно найти правильные слова, чтобы что-то сказать.

Перед матчем я думал, стоит ли мне играть. Не знал, смогу ли. Тренер сказал мне, что я могу сообщить ему свое решение в любое время, каким бы оно ни было. Я решил провести эксперимент, выйти на поле и попробовать отключиться во время игры», – сказал полузащитник « » и бывший капитан сборной Израиля.

Фото: twitter.com/FKPartizanBG

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