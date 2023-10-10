Натхо об атаке ХАМАС на Израиль: «Как я мог праздновать гол в такой день? Это кошмар для всех. Не знал, смогу ли играть»

Теги высшая лига Сербия Партизан происшествия Бибрас Натхо Младость Лучани Футбол

Бибрас Натхо не стал праздновать гол за «Партизан» из-за событий в Израиле.

7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС устроили атаку на Израиль, в результате которой были убиты более 900 человек, 2 616 человек получили ранения, сотни были похищены, включая граждан других стран. В результате ударов израильской армии по сектору Газа погибли по меньшей мере 704 человека, около 4 тысяч пострадали. Более 187 тысяч жителей сектора Газа покинули свои дома.

В этот же день «Партизан» играл против «Младости» в 11-м туре чемпионата Сербии. Натхо вышел в стартовом составе и забил гол с пенальти, который не стал праздновать.

«Как я мог праздновать что-либо в такой день? Когда я увидел фотографии утром, это было слишком для меня. Приятели смотрели видео, фото, спрашивали, все ли в порядке с моей семьей и друзьями и тому подобное.

Я уверен, все шокированы, это кошмар для всех и я не знаю, что будет дальше. После всего этого трудно найти правильные слова, чтобы что-то сказать.

Перед матчем я думал, стоит ли мне играть. Не знал, смогу ли. Тренер сказал мне, что я могу сообщить ему свое решение в любое время, каким бы оно ни было. Я решил провести эксперимент, выйти на поле и попробовать отключиться во время игры», – сказал полузащитник «Партизана» и бывший капитан сборной Израиля.

Фото: twitter.com/FKPartizanBG

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38 комментариев

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iwannahaveanick
Интересная подача, в Израиле убиты, а в секторе Газа погибли.
+38
-8
+30
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S-V-D
Ответ Oreon09
Ты фотки убитых женщин и детей видел? Которые были растреляны террористами в том числе в спину. Можешь уже начинать нам рассказывать свои ватные сказки. Видимо, арабского мальчика в трусиках распяли
А ты видео складывающихся жилых домов видел? А ну да - они же все пустые.
+12
-3
+9
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Hhh Rassss
Ответ mcowen
радуйся, что тебе не запретили вообще играть на международной арене, потому что евреям пока что все можно
бибрас натхо мусульманин
+8
-1
+7
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QWertY
Почему Израиль до сих пор не исключили из международных соревнований за их зверства в Газе? Или это другое?
+30
-26
+4
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Direct free kick
Оккупировали чужие земли, а потом "нас за шо"
+12
-9
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Caniball
Ответ QWertY
Почему Израиль до сих пор не исключили из международных соревнований за их зверства в Газе? Или это другое?
Конечно другое.
Это про Западная страна. Им все можно в своем регионе.
Также интересно какое отношение они имеют к Европейскому футболу, находясь четко в Азии.
Ответ: политика.
+11
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Hhh Rassss
Ответ Oreon09
Ты фотки убитых женщин и детей видел? Которые были растреляны террористами в том числе в спину. Можешь уже начинать нам рассказывать свои ватные сказки. Видимо, арабского мальчика в трусиках распяли
так евреи той же методичкой пользуются что и арабы)если посмотреть на статитстику (оон)по количетсву убиustv детей ,то она не в пользу арабов.Evреи в этом ремесле явно перестарались
+6
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Conor Gallagher
Ответ Oreon09
Ты фотки убитых женщин и детей видел? Которые были растреляны террористами в том числе в спину. Можешь уже начинать нам рассказывать свои ватные сказки. Видимо, арабского мальчика в трусиках распяли
Стране Израиль даже 100 лет нету. Никто не просил оккупировать территорию Палестина и жить там, чтобы потом негодовать что их детей застрелили в спину. То же самое делают Азербайджан, этические чистки, а потом будут заселятся там и через 20 лет скажут что это земли азеров. Вся территория Азербайджана это вырванные кусочки из территории Армении, Грузии и Ирана, о них до 20 века никто и не знал. О евреях хотя бы в библии был написан. Вся территория современного Израиля , это Палестина. Так что никто их не просил жить на территории врага, которых он сами создали 70 лет назад.
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Ызяя
Ответ DavidRobertJosephBeckham
Спровоцировали эту ситуацию террористы из хамаса, Израиль защищает свою страну и надеюсь, что покончит с газовской братвой раз и навсегда и ни один длинный доллар из ОАЭ и СА не восстановит это террористическое движение. То что гибнут люди в газе это настолько же ужасно, как и смерти в Израиле, но создали эту ситуацию именно хамас, с них и основной спрос. Они сейчас прячутся по катакомбам с заложниками, прикрываясь жителями газы, все из-за них.
Израиль защищает свою страну ....
а террористы из Хамаса не защищают свою страну, нарезанную ей ООН, но запрещенную и частично оккупированную Израилем ?
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Hhh Rassss
режим Аппартеиды 21 века века
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Анастасия Прудникова
Без слез невозможно читать новости оттуда.
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ivan-off
Ответ Hhh Rassss
бибрас натхо мусульманин
теперь еще и с сербским паспортом
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rigobersong
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Ростовский
Ответ QWertY
Почему Израиль до сих пор не исключили из международных соревнований за их зверства в Газе? Или это другое?
Ну так Запад, который контролирует ФИФА и УЕФА ведёт войну против России, а не против Израиля.
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interested
Не всё коту масленица - будет и великий пост.
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DavidRobertJosephBeckham
Ответ QWertY
Почему Израиль до сих пор не исключили из международных соревнований за их зверства в Газе? Или это другое?
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QWertY
Ответ DavidRobertJosephBeckham
Оо, это тяжелый случай, тебе в одну палату с Ростовским надо, не волнуйся, когда-нибудь вас обязательно вылечат)
слилась от правды
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DavidRobertJosephBeckham
Ответ DavidRobertJosephBeckham
Оо, это тяжелый случай, тебе в одну палату с Ростовским надо, не волнуйся, когда-нибудь вас обязательно вылечат)
Да, квертя слилась, что аж в чс добавила)
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atomio
Ответ QWertY
Почему Израиль до сих пор не исключили из международных соревнований за их зверства в Газе? Или это другое?
Это другое, да. Но тебе не понять. Для тебя что террористы что палестинцы все одно и тоже.
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Steedfield
Ответ QWertY
Почему Израиль до сих пор не исключили из международных соревнований за их зверства в Газе? Или это другое?
Надеюсь, Израиль на этот раз решит этот вопрос раз и навсегда, а в Европе к власти придут правые и займутся тоже мигрантскими вопросами.
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Заяцволк
Ответ Ызяя
Израиль защищает свою страну .... а террористы из Хамаса не защищают свою страну, нарезанную ей ООН, но запрещенную и частично оккупированную Израилем ?
Вот я реально не могу пока разобраться, читаю там, вот что пишут: "Основные государства - члены ООН (включая Соединенные Штаты, Великобританию, Францию, Канаду и другие) отказываются признавать государство Палестина до тех пор, пока не будет реализована резолюция о двойном государстве"
Получается, всё же Палестина для Израиля - это как была Чечня для России, оттуда исходит для них угроза, и поэтому они пытаются навести там свои порядки. Или не так всё ?
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Ызяя
Ответ Анастасия Прудникова
Без слез невозможно читать новости оттуда.
А про жителей Донбасса, там до 22 г. погибло значительно больше мирных чем в Израиле в том числе и детей , читала без слез ?
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Hhh Rassss
Ответ rigobersong
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ты со словом терорист в этом случае тут особо не размахивай
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