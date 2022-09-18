Футбольные фанаты во время ЛГБТ-парада в Белграде напали на полицейских. 12 сотрудников ранены

Футбольные фанаты устроили столкновения с полицией во время ЛГБТ-парада в Белграде.

В районе 17:00 по местному времени сотрудники полиции подверглись нападению группы фанатов численностью около 250-300 человек.

Хулиганы были вооружены пиротехникой, палками и камнями. 12 сотрудников полиции получили ранения, были повреждены 5 служебных автомобилей.

Среди нападавших было несколько десятков фанатов из радикальной группы болельщиков «Партизана» Principi.

Европрайд прошел в Белграде вчера, несмотря на запрет местного МВД. Организаторы мероприятия подавали запросы в МВД и Конституционный суд, которые были отклонены. Участников парада охраняли около 6 тысяч полицейских. По оценкам организаторов прайда, на мероприятие собралось почти 10 тысяч человек.