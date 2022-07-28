Саша Здьелар: «ЦСКА – братский клуб «Партизана». Моя цель – вернуть его в ЛЧ, где он и должен быть»

Хавбек Саша Здьелар прокомментировал переход из «Партизана» в .

«Первая мысль, которая у меня появилась, – что это братский клуб «Партизана» и что за ЦСКА играло и играет много сербов. Также я подумал, что это большой шаг вперед для меня и отличная возможность показать, на что я способен.

Я видел, что это братство, множество раз. Когда Зоран Тошич играл за нас, многие люди из России приезжали, чтобы поприветствовать и поддержать его. Для нас это было очень важно.

Я с детства мечтал играть за . Когда у меня появилась возможность приехать сюда и играть за братский клуб, мне не пришлось долго думать. И я очень счастлив.

Конечно, я много раз разговаривал [c Тошичем и Натхо] о ЦСКА, об их достижениях здесь. Они рассказывали только положительное. Говорили, что здесь прекрасно: «Не раздумывай, тебе нужно ехать в ЦСКА».

Думаю, моей целью здесь станет вернуть клуб в чемпионов – туда, где он и должен быть. Я сделаю все, чтобы помочь команде, и вместе мы сможем завоевать трофеи, о которых мне рассказывали Зоран и Натхо. Мы тоже сможем, это моя цель», – сказал новичок армейцев.

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