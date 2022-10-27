Фанаты «Партизана» вывесили баннер о 12-летней девочке, предположительно, убитой и изнасилованной алжирскими мигрантами в Париже: «Правосудие для Лолы»

Болельщики «Ниццы» и отреагировали на убийство 12-летней Лолы Давье.

Изуродованное тело девочки, оставленное в пластиковом контейнере, было обнаружено в Париже у дома ее семьи 14 октября.

Официальной причиной смерти называется асфиксия, однако следователи также обнаружили следы пыток и признаки изнасилования.

Главной подозреваемой стала 24-летняя бездомная и безработная алжирка, находящаяся во Франции нелегально после того, как истек срок действия ее студенческой визы. Также у нее возможны психические расстройства. Под подозрением находятся и еще три человека алжирского происхождения.

Данное происшествие привело к протестам в различных регионах страны. Так, в Лионе проведение демонстрации под лозунгами «Иммигранты – убийцы» и «Иммиграция убивает» привело к началу расследования со стороны прокуратуры в связи с возможным «провоцированием ненависти или насилия по причине принадлежности к определенной этнической группе, нации, расе или религии».

На матче Лиги конференций между «Ниццей» и «Партизаном» сербские болельщики вывесили баннер с текстом «Правосудие для Лолы». Фанаты французской команды встретили этот поступок аплодисментами, после чего стороны перешли к совместному скандированию.

Изображение: twitter.com/Fudbalski_Hram