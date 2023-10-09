«Игра «Спартака» при Абаскале – торжество атакующего футбола, но он 34-летний мальчик. Я за приход Карпина, он сможет реализовать потенциал команды». Григорян о красно-белых
Александр Григорян думает, что Валерий Карпин способен помочь «Спартаку».
«Я очень симпатизирую Абаскалю. Если взять в целом игру «Спартака» при нем, то это торжество атакующего футбола. Но он 34‑летний мальчик. Да, есть Нагельсманн, есть исключения из правил. Но ему еще нужно время, чтобы «Спартак» при нем прогрессировал.
Но я выскажу свое мнение, несмотря на то, что Абаскаль мне был всегда симпатичен. Я за то, чтобы «Спартак» тренировал Валерий Карпин. Это будет тот тренер, которого, я уверен, не придется критиковать и который сможет реализовать потенциал «Спартака», – заявил бывший главный тренер «Кубани».
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
— Именно мальчик! Кто скажет, что это девочка, пусть первый бросит в меня камень!