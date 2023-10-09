«Игра «Спартака» при Абаскале – торжество атакующего футбола, но он 34-летний мальчик. Я за приход Карпина, он сможет реализовать потенциал команды». Григорян о красно-белых

Александр Григорян думает, что Валерий Карпин способен помочь «Спартаку».

«Я очень симпатизирую Абаскалю. Если взять в целом игру « » при нем, то это торжество атакующего футбола. Но он 34‑летний мальчик. Да, есть Нагельсманн, есть исключения из правил. Но ему еще нужно время, чтобы «Спартак» при нем прогрессировал.

Но я выскажу свое мнение, несмотря на то, что мне был всегда симпатичен. Я за то, чтобы «Спартак» тренировал . Это будет тот тренер, которого, я уверен, не придется критиковать и который сможет реализовать потенциал «Спартака», – заявил бывший главный тренер «Кубани».

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