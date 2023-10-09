«Игра «Спартака» при Абаскале – торжество атакующего футбола, но он 34-летний мальчик. Я за приход Карпина, он сможет реализовать потенциал команды». Григорян о красно-белых

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Александр Григорян Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Григорян думает, что Валерий Карпин способен помочь «Спартаку».

«Я очень симпатизирую Абаскалю. Если взять в целом игру «Спартака» при нем, то это торжество атакующего футбола. Но он 34‑летний мальчик. Да, есть Нагельсманн, есть исключения из правил. Но ему еще нужно время, чтобы «Спартак» при нем прогрессировал.

Но я выскажу свое мнение, несмотря на то, что Абаскаль мне был всегда симпатичен. Я за то, чтобы «Спартак» тренировал Валерий Карпин. Это будет тот тренер, которого, я уверен, не придется критиковать и который сможет реализовать потенциал «Спартака», – заявил бывший главный тренер «Кубани».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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18 комментариев

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bevooch
Действительно, кому как не бывшему тренеру Кубани решать, кто будет тренером Спартака. И кому как не Валере, идущему в районе стыков, Спартак необходимо возглавить.
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Cruel Snake
—34 летний мальчик?!
— Именно мальчик! Кто скажет, что это девочка, пусть первый бросит в меня камень!
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Glukinho
я за Мостового
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Назар Игорь
Какое же это торжество атакующего футбола, по забитым мячам 9 место в РПЛ?
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Великий Алонсо
Григоряна бы тренером в Спартак, поугарали бы зато знатно
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pashajj
Валера физрук, зачем он Спартаку?
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8-16 сегодня мне зашёл, очень адекватные комментарии от Григоряна и по Валере тоже согласен, если выберут его в последствии, то это будет хороший выбор, а также среди русскоговорящих тренеров, есть ещё Гончаренко и Осинькин!
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Cruel Snake
А каких таких невероятных успехов достиг Нагельсманн, трофеев? С «Баварией»? Так судя по предыдущему сезону они и без тренера бундеслигу взять могут, без проблем
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градус ненависти
Менять одного среднего тренера на другого есть смысл только с целью распилить
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sbvinn
Ответ bevooch
Действительно, кому как не бывшему тренеру Кубани решать, кто будет тренером Спартака. И кому как не Валере, идущему в районе стыков, Спартак необходимо возглавить.
Он и не решает, он высказывает свое мнение.
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Геннадий Тимченко
Ответ bevooch
Действительно, кому как не бывшему тренеру Кубани решать, кто будет тренером Спартака. И кому как не Валере, идущему в районе стыков, Спартак необходимо возглавить.
надо звать Уссатого: через своих агентов за сезон обновит состав на 80% и себе сколотит хороший капиталец☝️
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Ответ Спартак сила
Осинкин точно не для Спартака тренер Валера уже был
почему Осинькин не для нас, он ставит хорошую игру, то что он не работал в больших клубах и со звёздами может быть минусом для него, но язык футбола одинаков для всех без исключения, если команда сможет принять его идеи, то будет хороший союз...
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ПивоВАР
Ответ Cruel Snake
А каких таких невероятных успехов достиг Нагельсманн, трофеев? С «Баварией»? Так судя по предыдущему сезону они и без тренера бундеслигу взять могут, без проблем
Байер с Лейпцигом в порядке сейчас, так что в этом сезоне Тухелю немного всё таки придется поработать))
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