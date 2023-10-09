«Спартак» для «Лукойла» как чемодан без ручки. Решат избавиться – будет страшный удар по репутации. Но и относиться к команде так, как они, недопустимо». Белоус о владельцах красно-белых

Теги Спартак ЦСКА Юрий Белоус премьер-лига Россия Лукойл Владимир Федотов Спорт-Экспресс Олег Малышев Футбол

Юрий Белоус считает, что «Лукойл» не заинтересован в управлении «Спартаком».

– «Спартак» и ЦСКА готовы к борьбе за чемпионство?

– К сожалению, нет.

– Почему?

– У армейцев слишком короткая обойма. Федотову постоянно приходится экспериментировать, выпускать игроков на разные позиции.

А «Спартак»... Мне кажется, сегодня он для «Лукойла» как чемодан без ручки. Нести тяжело, выбросить...

– Жалко?

– Нет-нет, я бы другое слово подобрал: невозможно. Не забывайте, речь о крупнейшей нефтяной компании. Если вдруг она решит избавиться от «Спартака», это будет страшным ударом по репутации. Но и относиться к команде так, как делает «Лукойл», недопустимо.

– Что вы имеете в виду?

– Недавно общался с одним из членов совета директоров «Спартака». Спросил про Олега Малышева, нового гендира: «Почему именно он?»

В ответ услышал: «Поставили человека из нашей системы». Но ведь Малышев никогда в футболе не работал! А управлять клубом должны профессионалы. Только тогда придет результат.

Пока не вижу в спартаковском руководстве людей, которые способны решать максимальные спортивные задачи, – заявил бывший генеральный директор «Ростова».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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12 комментариев

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Кирилл Романьков
Ответ Кирилл.С-Пб
Всенародный чемодан без ручки. Багаж Аленичева 🤣🤣🤣
Газовая бочка без дна. Багаж Миллера 🤣🤣🤣
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Тиджани Бабангида
Управлять должны профессиональные управленцы. Им совершенно не обязательно быть; профессиональными футболистами в прошлом. Скорее наоборот.
«Лукойл» - качественный и заинтересованный в команде владелец
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pavelrytov@icloud.com
Ну Спартаку возможно как раз и нужен менеджер не из футбола, а просто хороший управленец. Если перестроить систему, чтобы работать на продажу игроков к тому же при всем уважении к другим клубам имея самую большую фанбазу в стране, можно выйти на самообеспечение как минимум
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T622222
Так Федун тоже по образованию не нефтяник Ростовский институт ракетных войск, но не помещало управлять компанией )
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Faust Doc
Спартак - народная команда!
Поэтому не чемодан, а авоська!
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Pertinax Gandi
Намекает, что есть хороший футбольный менеджер Юра Белоус, которого можно было бы попробовать в "Спартаке".
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T622222
Ответ Тиджани Бабангида
Управлять должны профессиональные управленцы. Им совершенно не обязательно быть; профессиональными футболистами в прошлом. Скорее наоборот. «Лукойл» - качественный и заинтересованный в команде владелец
Тед Лассо
0
0
0
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