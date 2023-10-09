«Спартак» для «Лукойла» как чемодан без ручки. Решат избавиться – будет страшный удар по репутации. Но и относиться к команде так, как они, недопустимо». Белоус о владельцах красно-белых

Юрий Белоус считает, что «Лукойл» не заинтересован в управлении «Спартаком».

– «Спартак» и готовы к борьбе за чемпионство?

– К сожалению, нет.

– Почему?

– У армейцев слишком короткая обойма. Федотову постоянно приходится экспериментировать, выпускать игроков на разные позиции.

А « »... Мне кажется, сегодня он для « » как чемодан без ручки. Нести тяжело, выбросить...

– Жалко?

– Нет-нет, я бы другое слово подобрал: невозможно. Не забывайте, речь о крупнейшей нефтяной компании. Если вдруг она решит избавиться от «Спартака», это будет страшным ударом по репутации. Но и относиться к команде так, как делает «Лукойл», недопустимо.

– Что вы имеете в виду?

– Недавно общался с одним из членов совета директоров «Спартака». Спросил про Олега Малышева, нового гендира: «Почему именно он?»

В ответ услышал: «Поставили человека из нашей системы». Но ведь Малышев никогда в футболе не работал! А управлять клубом должны профессионалы. Только тогда придет результат.

Пока не вижу в спартаковском руководстве людей, которые способны решать максимальные спортивные задачи, – заявил бывший генеральный директор «Ростова».

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