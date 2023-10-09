«Абаскаль оказался пустышкой и популистом. Ничего тренерского в игре «Спартака» нет, все держится на хороших футболистах». Гурцкая о красно-белых
Агент Тимур Гурцкая раскритиковал главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.
– Нет ощущения, что гол Медины и ничья в дерби – отсрочка неизбежного?
– Конечно есть. Это как будто у тебя есть гигантский порез, а ты его прикрываешь, алоэ прикладываешь. На какое-то время, может быть, легче будет.
«Спартак» играет в футбол только на качестве игроков. Ничего тренерского там вообще нет – кроме того, что он бегает по бровке как сумасшедший и постоянно обращается к судьям. Я вчера поймал момент, когда и без того игроку давали желтую карточку, а он все равно орал судьям.
Абаскаль оказался пустышкой и популистом. Дает хорошие интервью, но тренерского футбола там нет. Пока все держится за счет хороших игроков.
– За счет чего «Спартак» был хорош прошлой осенью?
– За счет качества игроков, – заявил в эфире шоу «Это футбол, брат!» Гурцкая.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Ладно хоть играют по большей части иностранцы, которые и не в курсе, что всё плохо.
Зачем вообще это публиковать. Мнение какого-то непонятного агента, мнение тренера медиалиги и т д
И ладно бы Спартак шел, где условный Сочи. Но нет же.