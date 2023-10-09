«Абаскаль оказался пустышкой и популистом. Ничего тренерского в игре «Спартака» нет, все держится на хороших футболистах». Гурцкая о красно-белых

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Хесус Медина Тимур Гурцкая Гильермо Абаскаль Это футбол, брат! Футбол

Агент Тимур Гурцкая раскритиковал главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

– Нет ощущения, что гол Медины и ничья в дерби – отсрочка неизбежного?

– Конечно есть. Это как будто у тебя есть гигантский порез, а ты его прикрываешь, алоэ прикладываешь. На какое-то время, может быть, легче будет.

«Спартак» играет в футбол только на качестве игроков. Ничего тренерского там вообще нет – кроме того, что он бегает по бровке как сумасшедший и постоянно обращается к судьям. Я вчера поймал момент, когда и без того игроку давали желтую карточку, а он все равно орал судьям.

Абаскаль оказался пустышкой и популистом. Дает хорошие интервью, но тренерского футбола там нет. Пока все держится за счет хороших игроков. 

– За счет чего «Спартак» был хорош прошлой осенью?

– За счет качества игроков, – заявил в эфире шоу «Это футбол, брат!» Гурцкая.

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40 комментариев

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Очки Дани Алвеса
Кого-то отвели от агентской кормушки, кто-то выёживается теперь во всяких программах
+35
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Красная стрела
Абаскаль может и не топ, но не пустышка и не шарлатан🤷‍♂️ но на него пошла травля по команде фас видимо. Готовят его увольнение и продвижение полевого?
+23
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+16
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Кокич
Гурцкая так видит ©
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Ответ AQUILANI
Уже все давно поняли, что создаётся информационный фон под назначение Черчесова. Все эти разговоры всё равно роняют авторитет тренера в глазах футболистов. Ладно хоть играют по большей части иностранцы, которые и не в курсе, что всё плохо.
замечу два момента, идёт необъяснимая волна на тренера и конкретно на Дуарте, который как по мне, показывает самый качественный футбол сейчас среди всех абсолютно цз в клубе...Дуарте привезли при Абаскале и наверняка попытаются слить в след за тренером...натуральный позор для такого большого клуба как мы, неужели руководство не может выступить с заявлением что нужно всем закрыть клювы, кто создаёт этот негативный фон, а главное, Эушорт за 2 года ни разу не высказал ни поддержки тренеру, но и не дал намёка на его отставку....
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AQUILANI
Уже все давно поняли, что создаётся информационный фон под назначение Черчесова. Все эти разговоры всё равно роняют авторитет тренера в глазах футболистов.

Ладно хоть играют по большей части иностранцы, которые и не в курсе, что всё плохо.
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babajaro
Ответ Очки Дани Алвеса
Кого-то отвели от агентской кормушки, кто-то выёживается теперь во всяких программах
Когда смотрел передачи с ним, не понимал, как он может работать агентом. Он только на эмоциях что-то говорит, как диванный эксперт, анализ вообще отсутвует
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Vićtor Diaź
Ответ Кокич
Гурцкая так видит ©
Он не видит в Спартаке ничего тренерского
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Красная стрела
Ответ Slavnov
Его еще весной надо было гнать,чел пришел 10 июня,а 15 июля стартовал чемпионат,в августе,сентябре,октябре были не плохие матчи,на этом все,вопрос,сколько делается команда,минимальный срок?
Я думаю, что главный вопрос - это есть ли какой- то цельный проект в головах руководства, который и реализует Абаскаль. Если он есть- тогда неудачи приемлемы и рано или поздно всё окупится. Но мне кажется они идут тупо от матча к матчу. Не забей вчера гол- его может и уволили бы. Если это так и судьба клуба решается за какие- то секунды, за один гол- это не очень то хорошо. Абаскаль из тех, с кем нужно работать на перспективу. Помогать расти ему и растить вместе с ним клуб.Приглашать неопытного тренера для достижения результата здесь и сейчас-довольно бессмысленно.
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Константин Эсперов
Ответ babajaro
Когда смотрел передачи с ним, не понимал, как он может работать агентом. Он только на эмоциях что-то говорит, как диванный эксперт, анализ вообще отсутвует
а как ты думаешь , кто может быть агентом ?
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Красная стрела
Ответ </c/>
Абаскаль и Дуарте в опале последний наверное месяц, при том, в течении месяца было 3 сухих победы и два выигранных дерби с Динамо....
Знаешь, если смотреть на результаты в 23 году в целом - это довольно тоскливо. И Динамо тут не спасает. Не тот соперник. Продолжает их колбасить. Но Спартак уступил в этом чемпе Краснодару,Зениту, Уралу,Крыльям. Не смог обыграть, по сути, почти все приличные команды, которые и были в календаре. Это, считаю, серьезная неудача. Но это не повод нагнетать и гнать о шарлатанстве, сливах, безразличии. Придумывать то, чего нет. И грубо говоря травить человека. Есть футбольные причины. О них и надо говорить. Но уровень наших сми видимо только смешать с грязью.
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Мевин Магнуссен
Да как же уже достала эта желчь. Одна сплошная критика тренера. Хотя это даже критикой сложно назвать. Какая-то нездоровая злость, не подтвержденная какой-либо внятной аргументацией

Зачем вообще это публиковать. Мнение какого-то непонятного агента, мнение тренера медиалиги и т д

И ладно бы Спартак шел, где условный Сочи. Но нет же.
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Spaten
А что, кандидат есть на эту должность? Джикию спасать
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смотрю периодически на ютуб передачу "это футбол, брат", где Тимур Гурцкая является одним из ведущих, так вот, примерно около месяца назад гостем программы был знаменитый юрист Станислава Черчесова и примерно с этого момента пошёл негатив в адрес клуба и попытки слить Абаскаля после неудачных матчей...просто уточнение, без всяких намёков....
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Men77
Диана то разбирается в футболе )
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Ковид 07.10.52
Видно своего тренера запускает на смену.
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Feofan77
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Glukinho
Ответ babajaro
Когда смотрел передачи с ним, не понимал, как он может работать агентом. Он только на эмоциях что-то говорит, как диванный эксперт, анализ вообще отсутвует
а что экспертного в работе агента?
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Arti22
Как и ты кста
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Мартинелли
Великий футбольный эксперт Мостовой уже год об этом говорит
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Стальной Цуккини 5х5
Это не перед ним кто-то из футбольных персонажей недавно извинялся? Ну, явно же зря...
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Slavnov
Ответ Красная стрела
Знаешь, если смотреть на результаты в 23 году в целом - это довольно тоскливо. И Динамо тут не спасает. Не тот соперник. Продолжает их колбасить. Но Спартак уступил в этом чемпе Краснодару,Зениту, Уралу,Крыльям. Не смог обыграть, по сути, почти все приличные команды, которые и были в календаре. Это, считаю, серьезная неудача. Но это не повод нагнетать и гнать о шарлатанстве, сливах, безразличии. Придумывать то, чего нет. И грубо говоря травить человека. Есть футбольные причины. О них и надо говорить. Но уровень наших сми видимо только смешать с грязью.
Так о почему гнать,по факту,пишут,говорят, человек нигде, ничего не показал,я вот нуб в футболе, схемы, расстановки и тд и тп, почти не смотрю на это,но и мне видно,как тренер,он не компетентен,у него нет до сих пор состава,он выпускает,6 игроков, которые не умеют обороняться,тот же денисов, как все его ругают,а по сути,парень один вечно,нет ни подстраховки, ничего,он смотрит,на него выбегают,в 2,а то в 3,он не знает линию держать или встречать или смещаться в центр и это от матча к матчу и так по многим можно пройти,антоха,легенда,не вопрос,но пока не готов,не стоит ли выпускать зиньковского,а под уставших,на минут 20,выпускать промеса,ведь он стоит весь матч,если в старте
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Хамыч
Ну , а где он не прав , сколько там матчей Спартак выиграл в этом году 8 или 9 ... Аплодирует он судьям , что бы было с ним если бы Спартак судили как при Тедеско ...
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Lyrastars
Этот "агент" в свои времена привёз Петковича под основу в Спартак с претезией на чемпионство и ЛЧ. Вопросов о его позиции быть не должно...
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Ответ Красная стрела
Знаешь, если смотреть на результаты в 23 году в целом - это довольно тоскливо. И Динамо тут не спасает. Не тот соперник. Продолжает их колбасить. Но Спартак уступил в этом чемпе Краснодару,Зениту, Уралу,Крыльям. Не смог обыграть, по сути, почти все приличные команды, которые и были в календаре. Это, считаю, серьезная неудача. Но это не повод нагнетать и гнать о шарлатанстве, сливах, безразличии. Придумывать то, чего нет. И грубо говоря травить человека. Есть футбольные причины. О них и надо говорить. Но уровень наших сми видимо только смешать с грязью.
тоска от последних новостей в адрес тренера, да есть неудачи с хорошими соперниками, но есть и вполне объективные причины этих неудач, так что, нужно снизить градус давления, а не нагнетать постоянно...всё можно выправить, впереди масса матчей и календарь вполне сносный, чтобы подняться выше в таблице, кубковую весну мы себе обеспечили...
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взгляд со стороны
А этот недоагент не пустышка?
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