Джикия о контракте со «Спартаком»: «Переговоров о продлении сейчас нет. Не переживаю о своем будущем, об игровом времени надо спрашивать у тренера»

Георгий Джикия высказался о своем будущем в «Спартаке».

Действующее соглашение со «Спартаком» истекает в конце сезона.

«Я не переживаю за свое будущее. Сейчас нет разговоров о продлении контракта. Я профессиональный спортсмен, намерен отработать свой контракт до конца. Прямо сейчас не хочу об этом думать, но я буду честен и открыт с клубом.

Не знаю, почему у меня меньше [игрового] времени стало, это надо у тренера спрашивать. Понятное дело, меня не может устраивать, что я мало играю», – сказал капитан « ».

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