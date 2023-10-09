Джикия о контракте со «Спартаком»: «Переговоров о продлении сейчас нет. Не переживаю о своем будущем, об игровом времени надо спрашивать у тренера»

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Джикия ТАСС Гильермо Абаскаль Футбол

Георгий Джикия высказался о своем будущем в «Спартаке».

Действующее соглашение Джикии со «Спартаком» истекает в конце сезона.

«Я не переживаю за свое будущее. Сейчас нет разговоров о продлении контракта. Я профессиональный спортсмен, намерен отработать свой контракт до конца. Прямо сейчас не хочу об этом думать, но я буду честен и открыт с клубом.

Не знаю, почему у меня меньше [игрового] времени стало, это надо у тренера спрашивать. Понятное дело, меня не может устраивать, что я мало играю», – сказал капитан «Спартака».

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7 комментариев

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Neuron N
Я бы с вас, Георгий, в первую очередь спрашивал об игровом времени, потому что на матчах этого сезона, где я был живьём, вы были как мешок картошки, который впервые увидел мяч. Любой пас в вашу сторону автоматически равняется возне, а иногда пожару на ровном месте. Да, то же самое можно сказать и о Дуарте, и о Чернове, но гонор в интервью мы видим только от вас.
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Spaten
Какое питание, такое и катание
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Leon Betov
Джикия пока идёт по стопам одного чешского футболиста
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Caniball
Матч с Динамо был в среду.
Многие видели в какой форме сейчас Джикия.
Тут только сгонка веса и набор физ. формы может помочь Жоре.
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Тиджани Бабангида
Кто-то должен был указать Джикии на его недостатки и снижение к себе требований . И Абаскаль это сделал. Это сильный тренерский поступок
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вчера по интервью у Биги, сложилось впечатление, что Джикия уже можно сказать смирился с тем, что его дни в Спартаке закончились и видно что переживает поэтому поводу, но лично я не вижу смысла в продлении, так как, давно этот игрок нам не помогает как должен, но и Бабич по дерби оставил мягко говоря не мало вопросов, может ещё сыграется с партнёрами и будет набирать...
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KasperSurgut
Ответ Neuron N
Я бы с вас, Георгий, в первую очередь спрашивал об игровом времени, потому что на матчах этого сезона, где я был живьём, вы были как мешок картошки, который впервые увидел мяч. Любой пас в вашу сторону автоматически равняется возне, а иногда пожару на ровном месте. Да, то же самое можно сказать и о Дуарте, и о Чернове, но гонор в интервью мы видим только от вас.
Он же Кэп... Вожак стаи... Ему бы в медиалиге играть, под стать названию своей команды..
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