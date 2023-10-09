Джикия о контракте со «Спартаком»: «Переговоров о продлении сейчас нет. Не переживаю о своем будущем, об игровом времени надо спрашивать у тренера»
Георгий Джикия высказался о своем будущем в «Спартаке».
Действующее соглашение Джикии со «Спартаком» истекает в конце сезона.
«Я не переживаю за свое будущее. Сейчас нет разговоров о продлении контракта. Я профессиональный спортсмен, намерен отработать свой контракт до конца. Прямо сейчас не хочу об этом думать, но я буду честен и открыт с клубом.
Не знаю, почему у меня меньше [игрового] времени стало, это надо у тренера спрашивать. Понятное дело, меня не может устраивать, что я мало играю», – сказал капитан «Спартака».
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Многие видели в какой форме сейчас Джикия.
Тут только сгонка веса и набор физ. формы может помочь Жоре.