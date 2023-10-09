Федун о «Спартаке»: «Пока команда не поплыла, Абаскаля менять нельзя. Наш футбол деградирует, и на этом фоне есть возможность в любой момент сделать рывок»

Леонид Федун поделился мнением о перспективах Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

В 11-м туре Мир красно-белые сыграли вничью с ЦСКА – 2:2.

«Будущее Абаскаля после дерби? Вы не забыли, что я уже не президент «Спартака»? Никаких инсайдов из клуба у меня нет – за этим лучше обращайтесь к руководству. Мое мнение как болельщика в том, что, пока команда не поплыла, тренера менять нельзя. Об этом говорит мой опыт. А команда не поплыла – бьется и старается. Все остальное придет.

Наш футбол деградирует, и на этом фоне есть возможность в любой момент сделать рывок. Тем более «Спартак» наряду с «Зенитом» самая укомплектованная команда. Необходимо разобраться: в команде мало игроков – плохо, много – еще хуже. Есть небольшой хаос с выбором игроков на поле», – сказал бывший владелец московского клуба.

Федун о 2:2 с ЦСКА: «Настоящее дерби, огонь! Три шальных гола – Гайич никогда в жизни больше так не забьет. Ничья для «Спартака» – положительный результат»

Игра: проверьте свою футбольную орфографию