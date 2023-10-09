Федун о «Спартаке»: «Пока команда не поплыла, Абаскаля менять нельзя. Наш футбол деградирует, и на этом фоне есть возможность в любой момент сделать рывок»
Леонид Федун поделился мнением о перспективах Гильермо Абаскаля в «Спартаке».
В 11-м туре Мир РПЛ красно-белые сыграли вничью с ЦСКА – 2:2.
«Будущее Абаскаля после дерби? Вы не забыли, что я уже не президент «Спартака»? Никаких инсайдов из клуба у меня нет – за этим лучше обращайтесь к руководству. Мое мнение как болельщика в том, что, пока команда не поплыла, тренера менять нельзя. Об этом говорит мой опыт. А команда не поплыла – бьется и старается. Все остальное придет.
Наш футбол деградирует, и на этом фоне есть возможность в любой момент сделать рывок. Тем более «Спартак» наряду с «Зенитом» самая укомплектованная команда. Необходимо разобраться: в команде мало игроков – плохо, много – еще хуже. Есть небольшой хаос с выбором игроков на поле», – сказал бывший владелец московского клуба.
Федун о 2:2 с ЦСКА: «Настоящее дерби, огонь! Три шальных гола – Гайич никогда в жизни больше так не забьет. Ничья для «Спартака» – положительный результат»
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Я бы даже сказал не просто опыт, а бесконечная история успеха.
И кому вообще интересна медиа лига? Она точно не про футбол и развитие
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Вот заливает и не краснеет. Эмери, Якина, Карреру и некоторых других выставили без всяких "поплытий".
Так что не надо хоронить наш футбол - всё у нас прекрасно. А если "ваш" Спартак в кризисе постоянно, то это не проблемы рос. футбола
Цска в 1/4 ЛЕ играл. Спартак выиграл целую группу в ЛЕ с Наполи, Зенит хорошо играл в ЛЧ, в последнем розыгрыше занял 3 место и вышел в ЛЕ где вылетел только от Бетиса. Это нормальный крепкий уровень. Никаких Вардаров и Санкт-галленов давно уже не было