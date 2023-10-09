Федун о «Спартаке»: «Пока команда не поплыла, Абаскаля менять нельзя. Наш футбол деградирует, и на этом фоне есть возможность в любой момент сделать рывок»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Леонид Федун поделился мнением о перспективах Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

В 11-м туре Мир РПЛ красно-белые сыграли вничью с ЦСКА – 2:2. 

«Будущее Абаскаля после дерби? Вы не забыли, что я уже не президент «Спартака»? Никаких инсайдов из клуба у меня нет – за этим лучше обращайтесь к руководству. Мое мнение как болельщика в том, что, пока команда не поплыла, тренера менять нельзя. Об этом говорит мой опыт. А команда не поплыла – бьется и старается. Все остальное придет.

Наш футбол деградирует, и на этом фоне есть возможность в любой момент сделать рывок. Тем более «Спартак» наряду с «Зенитом» самая укомплектованная команда. Необходимо разобраться: в команде мало игроков – плохо, много – еще хуже. Есть небольшой хаос с выбором игроков на поле», – сказал бывший владелец московского клуба. 

Федун о 2:2 с ЦСКА: «Настоящее дерби, огонь! Три шальных гола – Гайич никогда в жизни больше так не забьет. Ничья для «Спартака» – положительный результат»

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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33 комментария

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fil_spb
"Об этом говорит мой опыт."

Я бы даже сказал не просто опыт, а бесконечная история успеха.
+32
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Никита Давыдкин
Ответ trav
"Наш футбол деградирует" - какой ваш, Арнольдович? У нас с российским футболом все прекрасно - РПЛ очень живая, много команд играют в атаку, ФНЛ пыхтит, даже Медиалига вот появилась и прекрасно развивается после 24.02.2022. Так что не надо хоронить наш футбол - всё у нас прекрасно. А если "ваш" Спартак в кризисе постоянно, то это не проблемы рос. футбола
так а что, не деградирует? Уровень лиги очень низкий в сравнении с десятилетней давностью, например
И кому вообще интересна медиа лига? Она точно не про футбол и развитие
+19
-7
+12
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Локоть Артеста
Мое мнение как болельщика в том, что, пока команда не поплыла, тренера менять нельзя.
-----------
Вот заливает и не краснеет. Эмери, Якина, Карреру и некоторых других выставили без всяких "поплытий".
+14
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Leon Betov
Знаем мы эти рывки и прорывы
+12
-3
+9
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Атакующий Юран
А ну да #пт! Федун всегда и отличался дальновидностью😂😂
+8
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Никита Давыдкин
Ответ Локоть Артеста
Мое мнение как болельщика в том, что, пока команда не поплыла, тренера менять нельзя. ----------- Вот заливает и не краснеет. Эмери, Якина, Карреру и некоторых других выставили без всяких "поплытий".
Так вся троица и поплыла, разве нет? Эмери потерял команду, у Якина вообще ничего не получалось, а у карреры был бардак в раздевалке и непонятные эксперименты на поле
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Zenith forever
Наш футбол не деградирует, это только ваш футбол, господин Федун деградирует и уже давно. Футбол Спартака, да и других московских клубов.А российский футбол наоборот развивается, пусть и не так быстро, как хотелось бы. Прекрасно играют Краснодар, КС, Пари НН, неплохи Урал, Рубин и Оренбург, должны подняться и прибавить Зенит, Ахмат и Ростов.
+11
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trav
"Наш футбол деградирует" - какой ваш, Арнольдович? У нас с российским футболом все прекрасно - РПЛ очень живая, много команд играют в атаку, ФНЛ пыхтит, даже Медиалига вот появилась и прекрасно развивается после 24.02.2022.
Так что не надо хоронить наш футбол - всё у нас прекрасно. А если "ваш" Спартак в кризисе постоянно, то это не проблемы рос. футбола
+20
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+4
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владимир семенов
Деградирует только одна команда,и ее бывший владелец
+5
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Three Days Grace
Ответ Leon Betov
Знаем мы эти рывки и прорывы
без раскачки
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T622222
А ха ха ха 2-9 за 3 матча вчера отскок - тогда что по его мнению поплыла!? ФНЛ????
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Pavel Nikolaev
Профессор футбола вышел на связь)
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Никита Самарин
Дядя Лёня поделился мудростью 😏
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trav
Ответ Никита Давыдкин
Я уже сказал: уровень чемпионата намного ниже, чем раньше. Просто сравните, кто играл в ЦСКА, Зените, Спартаке и тд и тп 10 лет назад и кто сейчас. Это не говоря о том, что раньше были хоть какие-то вменяемые результаты в еврокубках, а до бана что было? Зенит собирал четвёртые места в группе ЛЧ, остальные из групп ЛЕ не могли выйти. Я без негатива пишу, мне поносить наш чемп не за чем. Но объективно даже по именам чемпионат катится под откос который год
"а до бана что было" - память как у рыбки?
Цска в 1/4 ЛЕ играл. Спартак выиграл целую группу в ЛЕ с Наполи, Зенит хорошо играл в ЛЧ, в последнем розыгрыше занял 3 место и вышел в ЛЕ где вылетел только от Бетиса. Это нормальный крепкий уровень. Никаких Вардаров и Санкт-галленов давно уже не было
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Дмитрий
Ответ fil_spb
"Об этом говорит мой опыт." Я бы даже сказал не просто опыт, а бесконечная история успеха.
Уникальная возможность снизошла на нас-КБ, когда есть мнение специалиста, согласно опыту которого, нужно делать все наоборот его словам. И тогда будет успех (возможно). Но мы так делать, конечно же, не будем.
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Glyb Aleksey
А команда не поплыла? 0-4 от Крыльев, 0-3 от Динамо, счастливый случай не последней минуте в дерби (а то было бы очередное поражение). Команда уже давно в плавании
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Aleksey Yashin
Никаких инсайдов из клуба у меня нет – за этим лучше обращайтесь к Зареме
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Гамарджоба Генацвале
Надо оставить до перерыва Абаскаля, потом принимать решение.
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Zenith forever
Леня, а ты это заявление "болельщика" обсудил с Заремой?
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GloryReal
И слаав богу что федун ушел. А то зарема давно уволила абаскаля.
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AVKU
Ну так и растите молодёжь, всё равно Европа закрыта. И тренеров, которые с молодёжью могут и имеют работать ставьте. Самое время чтото поменять. А так собираем непонятно что и к себе везём, плюс местные Смоловы с Дзюбами, какое там развитие...
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Jorge S.
Мастер игры на падающем рынке, йоба.
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Дмитрий9779
Комментарий удален пользователем
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Далер Гайнеев
Самара в огне, Краснодар в огне, футбол в России развивается, деградирует футбол в Москве(туда ему и дорога), но не надо на всю страну разгонять.
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Maratik1982
Ответ Дмитрий9779
Комментарий удален пользователем
Ну да этакий футбол 1 й лиги из 90х годов
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