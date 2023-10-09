Шалимов об Абаскале: «До зимней паузы «Спартаку» ничего не надо трогать. Если они будут готовиться к новому тренеру, то это нужно делать к следующему сезону»

Теги Спартак премьер-лига Россия Игорь Шалимов Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Игорь Шалимов считает, что «Спартаку» пока не нужно увольнять Гильермо Абаскаля.

В 11-м туре Мир РПЛ красно-белые сыграли вничью с ЦСКА – 2:2. Команда Абаскаля занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков. 

«Сейчас в РПЛ пауза, у «Спартака» 17 очков. Медина спас Абаскаля, они могли и проиграть. Но давайте представим, что сейчас руководство «Спартака» примет решение его убрать. Что дальше? Придет кто‑то другой? А кто этого другого будет выбирать и что этот другой захочет? Эшуорт будет выбирать? Все будет то же самое, придет человек, у которого будет непонятно какая задача.

Если «Спартак» возьмет иностранца а‑ля Манчини и пойдет по пути «Зенита», который раньше брал известных и опытных тренеров, каждый из которых выигрывал по чемпионству. Но такое сейчас невозможно. Придет человек, который тоже захочет контракт на три с половиной года, с такой же неустойкой и зарплатой. Потом он посмотрит на состав и скажет, что ему нужно миллионов двадцать, потихоньку убирать этих и брать других, и тогда они уйдут в бардак.

Мне кажется, им сейчас нужно до зимней паузы ничего не надо трогать. Если они будут готовиться к новому тренеру, то мне кажется, это нужно делать к лету, к следующему сезону. Сейчас я не вижу никакого смысла убирать Абаскаля», – сказал бывший тренер клубов Мир РПЛ.

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5 комментариев

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ApXuMaHqPuT
Короче говоря, очередной сезон в ..пу😐
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Tun
Зенит с Манчини и прочими "известными и опытными тренерами" знатно проваливался после 2014
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majestic1980
Царь оставил Спартаку время до получения им лицензии
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Никита Аксанов
Чтобы Спартак стал чемпионом, Манчини должен прийти в Зенит.
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