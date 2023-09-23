Пруцев выйдет в старте «Спартака» впервые в сезоне РПЛ – на матч с «Динамо». Лаксальт не сыграет по решению медштаба
«Спартак» и «Динамо» объявили составы на дерби.
Команды встретятся в 9-м туре Мир РПЛ. Матч начнется в 19:00 по московскому времени.
Стартовый состав «Спартака»: Александр Селихов, Алексис Дуарте, Срджан Бабич, Даниил Денисов, Даниил Хлусевич, Данил Пруцев, Кристофер Мартинс Перейра, Виктор Мозес, Тео Бонгонда, Квинси Промес, Александр Соболев.
Стартовый состав «Динамо»: Антон Шунин, Эли Даса, Фабиан Бальбуэна, Роберто Фернандес, Николас Маричаль, Бителло, Муми Нгамале, Луис Чавес, Хорхе Карраскаль, Федор Смолов, Константин Тюкавин.
Отметим, что Данил Пруцев выйдет в старте «Спартака» на матч РПЛ впервые в этом сезоне. Игроки «Динамо» Лука Гагнидзе, Диего Лаксальт, Сергей Паршивлюк и Даниил Фомин пропускают матч по решению медицинского штаба.
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