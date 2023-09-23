Пруцев выйдет в старте «Спартака» впервые в сезоне РПЛ – на матч с «Динамо». Лаксальт не сыграет по решению медштаба

Теги Спартак Сергей Паршивлюк Федор Смолов премьер-лига Россия Динамо Москва Антон Шунин Виктор Мозес Квинси Промес Александр Селихов Диего Лаксальт Эли Даса Тео Бонгонда Даниил Фомин Срджан Бабич Кристофер Мартинс Перейра Луис Чавес Фабиан Бальбуэна Хорхе Карраскаль Муми Нгамале Александр Соболев Алексис Дуарте Роберто Фернандес Даниил Хлусевич Данил Пруцев Даниил Денисов Константин Тюкавин Бителло Николас Маричаль Лука Гагнидзе Футбол

«Спартак» и «Динамо» объявили составы на дерби.

Команды встретятся в 9-м туре Мир РПЛ. Матч начнется в 19:00 по московскому времени. 

Стартовый состав «Спартака»: Александр Селихов, Алексис Дуарте, Срджан Бабич, Даниил Денисов, Даниил Хлусевич, Данил Пруцев, Кристофер Мартинс Перейра, Виктор Мозес, Тео Бонгонда, Квинси Промес, Александр Соболев.

Стартовый состав «Динамо»: Антон Шунин, Эли Даса, Фабиан Бальбуэна, Роберто Фернандес, Николас Маричаль, Бителло, Муми Нгамале, Луис Чавес, Хорхе Карраскаль, Федор Смолов, Константин Тюкавин.

Отметим, что Данил Пруцев выйдет в старте «Спартака» на матч РПЛ впервые в этом сезоне. Игроки «Динамо» Лука Гагнидзе, Диего Лаксальт, Сергей Паршивлюк и Даниил Фомин пропускают матч по решению медицинского штаба. 

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19 комментариев

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Fedoseich
Лаксальт - потеря невосполнимая в нынешнем Динамо. Это очень серьёзно бьёт по шансам Динамо в матче. больше, чем потеря кого-то из атаки.
Просто мнение. Не судите строго)
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Spartakus1984
Ответ Евгений Кузнецов
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Травма же,берегут
+2
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Alex8007
Ответ Sashabolshoy
Джикия все, присел по ходу плотно на скамейку
Давно пора
+2
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отличный состав!
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Sashabolshoy
Джикия все, присел по ходу плотно на скамейку
+2
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+1
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Viktor Martunov
Ответ Fedoseich
Лаксальт - потеря невосполнимая в нынешнем Динамо. Это очень серьёзно бьёт по шансам Динамо в матче. больше, чем потеря кого-то из атаки. Просто мнение. Не судите строго)
А так нынче можно, восемь иностранцев в старте?
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Sergej Reich
Спартак вперёд!!!
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Вячеслав Припузов
Вперёд Спартак, порвем Динамо!
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Евгений Кузнецов
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Konstantin Zorin
Почему опять Хлусевич, в не Рябчук?
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Alex8007
Пруцев - топ
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Николай Повалюхин
Вот это нормальная полузащита. А Рому Зобнина на смену Денисову надо наигрывать.
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Александр Громов
Ответ Fedoseich
Лаксальт - потеря невосполнимая в нынешнем Динамо. Это очень серьёзно бьёт по шансам Динамо в матче. больше, чем потеря кого-то из атаки. Просто мнение. Не судите строго)
С теперешней защитой это БЕДА!
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