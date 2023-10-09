Энрике о 3:1 с «Ренном»: «Странно, что Мбаппе не забил. Это невероятно»
Луис Энрике удивлен безголевой серией Килиана Мбаппе.
Главный тренер «ПСЖ» высказался после победы над «Ренном» (3:1) в Лиге 1.
«Я доволен реакцией команды после 1:4 в Лиге чемпионов, хотя после поражения от «Ньюкасла» я тоже был доволен.
Что касается Килиана [Мбаппе], то странно, что он не забил, и это невероятно. Мне понравилось, как он сыграл в атаке и обороне. Он делал правильные вещи и создал много моментов», – сказал Энрике.
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