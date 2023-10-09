Энрике о 3:1 с «Ренном»: «Странно, что Мбаппе не забил. Это невероятно»

Теги Ренн ПСЖ лига 1 Франция Луис Энрике Килиан Мбаппе Футбол

Луис Энрике удивлен безголевой серией Килиана Мбаппе.

Главный тренер «ПСЖ» высказался после победы над «Ренном» (3:1) в Лиге 1.

«Я доволен реакцией команды после 1:4 в Лиге чемпионов, хотя после поражения от «Ньюкасла» я тоже был доволен.

Что касается Килиана [Мбаппе], то странно, что он не забил, и это невероятно. Мне понравилось, как он сыграл в атаке и обороне. Он делал правильные вещи и создал много моментов», – сказал Энрике.

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9 комментариев

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Рашпель793
Так обойти защиту и в целом всё сделать по красоте и в итоге лажануть. Бывает )
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Elkorazon01
Черепаха давно забил на пари транс жирмен
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Supertum
Ответ madaev
Он что, киборг ?
Вы наверное момент не видели, но свой важный комментарий оставили 🤦🏻‍♂️
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Nik Yeremich
это ж надо Килиан шикарно обыграл защиту, вратаря и так промазал мощно....
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Алан Махов
Энрике думает,что если каждый тур будет восхвалять черепашку,его не уволят))
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Kahn01
Ответ Рашпель793
Так обойти защиту и в целом всё сделать по красоте и в итоге лажануть. Бывает )
Да типично запарывает моменты. Ничего нового.
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