Луис Энрике: «Мбаппе – лучший в мире, номер один. Как человек он еще лучше, хоть это и кажется невозможным»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Луис Энрике Килиан Мбаппе Футбол

Луис Энрике вновь назвал Килиана Мбаппе лучшим игроком мира.

«Должен сказать, что и до прихода в клуб знал Мбаппе как футболиста. Это игрок высочайшего уровня, мирового класса. Могу добавить, что его технический и физический потенциал лишь подкрепляют мое мнение о том, что он лучший игрок мира. Без тени сомнения. Я говорю это не из-за того, что я его тренер, а из-за того, что вижу. Думаю, он входит в число трех-четырех игроков, которые способны взять все на себя и выиграть матч в одиночку. Для меня Килиан – номер один.

И хоть это кажется невозможным, как человек Килиан даже лучше, чем как футболист. Просто потому, что он дает вне поля. Его отношение, то, что он извлекает из партнеров, его улыбка на каждой тренировке. Он требователен, он любит состязаться.

Нам повезло не только иметь в составе столь особенного и уникального игрока, но и иметь игрока, который несет за собой важные ценности и является хорошим примером для любого молодого игрока или юного болельщика», – сказал главный тренер «ПСЖ». 

На счету Мбаппе 8 голов в 7 матчах сезона за «ПСЖ». Полную статистику 24-летнего нападающего можно найти здесь.

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21 комментарий

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Матвей Суицидин
да уж наслышаны о его человеческих качествах
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Растиньяк
Правильно, январь скоро, пора начинать нализывать
+10
-1
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Прессинг Рангника
Энрике ублажитель капризных французских черепах
+3
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Артур Ганненко
Лизнул так лизнул..
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Andrey Yaroslavtsev
Видимо президент позвонил и сказал напомнить, кто такой Мбаппе.
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Dimitrvs Pxtrovs
Ущемленные людишки почему то решили что быть хорошим это быть хорошим для всех,да кто вы вообще такие ?вам никто ничего не должен,а такие люди показывают свои настоящие сильные качестве в своем окружении.и вам до того окружения в ввиду своей несостоятельности никогда не добраться.и не только о футболе речи
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Человек1991
По статистике Мбаппе очень хорош и по системе гол+пас до 25 лет движется с опережением графика Месси, но конечно Мбаппе рано начал играть в основе , и к тому же играет в 4-5 ой по силе Лиге Европы.
+1
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VERBLYUD
Возможно, Мбаппе не является лучшим в мире, но то, что он в несколько раз лучше деревянного Холанда - это факт.
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Сикарио
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VERBLYUD
JENNINGS, ты посмотри на эти голы, все с метра в пустые, он позорный деревянный замыкатель.
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Игорь Климов
Лучший игрок 30 Октября 2023 года получит Золотой Мяч, вот и узнаем кого признают лучшим футболистом в мире, а до этого момента, это пока всё предположения.
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Влад Панарин
Кажется невозможным)
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Аврал
Осторожно,можно зализать так,что будут проблемы со стулом...
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Владимир Самсонов
Ответ Человек1991
По статистике Мбаппе очень хорош и по системе гол+пас до 25 лет движется с опережением графика Месси, но конечно Мбаппе рано начал играть в основе , и к тому же играет в 4-5 ой по силе Лиге Европы.
Однозначно в 5. Выше кого Лига 1? Англии, Испании, Италии или Германии?
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