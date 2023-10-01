Луис Энрике: «Мбаппе – лучший в мире, номер один. Как человек он еще лучше, хоть это и кажется невозможным»

Луис Энрике вновь назвал Килиана Мбаппе лучшим игроком мира.

«Должен сказать, что и до прихода в клуб знал Мбаппе как футболиста. Это игрок высочайшего уровня, мирового класса. Могу добавить, что его технический и физический потенциал лишь подкрепляют мое мнение о том, что он лучший игрок мира. Без тени сомнения. Я говорю это не из-за того, что я его тренер, а из-за того, что вижу. Думаю, он входит в число трех-четырех игроков, которые способны взять все на себя и выиграть матч в одиночку. Для меня – номер один.

И хоть это кажется невозможным, как человек Килиан даже лучше, чем как футболист. Просто потому, что он дает вне поля. Его отношение, то, что он извлекает из партнеров, его улыбка на каждой тренировке. Он требователен, он любит состязаться.

Нам повезло не только иметь в составе столь особенного и уникального игрока, но и иметь игрока, который несет за собой важные ценности и является хорошим примером для любого молодого игрока или юного болельщика», – сказал главный тренер «ПСЖ».

На счету Мбаппе 8 голов в 7 матчах сезона за « ». Полную статистику 24-летнего нападающего можно найти здесь.

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