Мбаппе не забивает 4 матча. Такого не было с 2021 года

Килиан Мбаппе провел 4 матча без голов – такого не было два года.

Сегодня форвард «ПСЖ» не смог отличиться в игре против « » (3:1) в Лиге 1. Ранее он завершил без голов встречи с «Ньюкаслом» (4:1), «Клермоном» (0:0) и «Марселем» (4:0).

В последний раз проводил 4 игры без забитых мячей в составе клуба и сборной Франции осенью 2021 года. Тогда сухая серия насчитывала 6 матчей.

Подробно со статистикой лучшего бомбардира в истории « » можно ознакомиться здесь.

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