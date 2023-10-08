Мбаппе не забивает 4 матча. Такого не было с 2021 года
Килиан Мбаппе провел 4 матча без голов – такого не было два года.
Сегодня форвард «ПСЖ» не смог отличиться в игре против «Ренна» (3:1) в Лиге 1. Ранее он завершил без голов встречи с «Ньюкаслом» (4:1), «Клермоном» (0:0) и «Марселем» (4:0).
В последний раз Мбаппе проводил 4 игры без забитых мячей в составе клуба и сборной Франции осенью 2021 года. Тогда сухая серия насчитывала 6 матчей.
Подробно со статистикой лучшего бомбардира в истории «ПСЖ» можно ознакомиться здесь.
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В первый сезон с Лео у Мбаппе в лиге 17 ассистов было, да и до этого не редко ассистировал. А прошлый сезон прям провальный в этом плане...
И вот эту разноплановость в прошлом сезоне убили. Смысл от голов с передач Лео, когда многие скилы самого Мбаппе не использовались. В результате получилась тактика с предсказуемой игрой.
Плюс многие из этих ассистов - не топовые передачи, а закидушки вперед в борьбу, когда Килиану приходилось в борьбе с защитниками выходить на хорошую позицию (тоесть моменты в которых нап делает значительно больше для гола, чем ассистирующий).
Как вообще можно говорить, что в прошлом сезоне была тактика под Мбаппе, если он играл на не лучшей своей позиции, где просираются многие его скилы (работающие на фланге), где его функционал сжат до завершителя (в предыдущий сезон он отдал почти в 4 раза больше ассистов).