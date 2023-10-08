Мбаппе не забивает 4 матча. Такого не было с 2021 года

Теги Ренн ПСЖ Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе провел 4 матча без голов – такого не было два года.

Сегодня форвард «ПСЖ» не смог отличиться в игре против «Ренна» (3:1) в Лиге 1. Ранее он завершил без голов встречи с «Ньюкаслом» (4:1), «Клермоном» (0:0) и «Марселем» (4:0).

В последний раз Мбаппе проводил 4 игры без забитых мячей в составе клуба и сборной Франции осенью 2021 года. Тогда сухая серия насчитывала 6 матчей.

Подробно со статистикой лучшего бомбардира в истории «ПСЖ» можно ознакомиться здесь.

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18 комментариев

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Artuom Batishev
Ответ Футбол_это_жизнь
Ничего, скоро Месси вернётся и выдаст свои 10+ голевых на Мбаппе чтобы черепашка свое эго потешила! В прошлом сезоне Месси отдал 60% голевых на Мбаппе
Отдал, но при этом была убита командная игра - убита тренером, который изменил игру под Месси.

В первый сезон с Лео у Мбаппе в лиге 17 ассистов было, да и до этого не редко ассистировал. А прошлый сезон прям провальный в этом плане...
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Artuom Batishev
Ответ Zed_patriot
просто напомню, что предыдущий сезон лучший сезон в карьере Мбапе по соотношению матч/гол, тащил Мбапе именно Лео, факт
Так себе был прошлый сезон. Вот в первый сезон Месси(слабый для Лео), Мбаппе почти столько же забил во всех турнирах + отдал ассистов в 4 раза больше. Вот это был действительно сильный сезон.
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Бронислав Каминский
Вот и вся цена этому мега "бомбардиру" без топовых плеймейкеров)
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trick00
Ответ Zed_patriot
виноват Месси
Как же вы надоели со своим месси,давай Роналду еще приплети сюда
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Artuom Batishev
Ответ Azat Tezekbaev
Игра была под Мбаппе заточена и ограничивала Месси, оба сезона которые он провёл в ПСЖ. Открой глаза и не неси бред. Месси был лучшим игроком ПСЖ в прошлом сезоне и делал игру команды, за счёт него у Киллиана была хорошая стата. Посмотрим как Мбаппе будет тащить команду когда она не выйдет из группы ЛЧ и снова упустит французскую лигу. А Месси заберёт 8 ЗМ уже в этом месяце и будет готовиться к победе на Копа 2024 и ЧМ 2026 за очередными золотыми мячами ради горьких слёз Кристины и её фанаток
А вы точно также посмотрите предыдущий сезон, где уже Мбаппе тащил команду весь сезон голами и ассистами.

И вот эту разноплановость в прошлом сезоне убили. Смысл от голов с передач Лео, когда многие скилы самого Мбаппе не использовались. В результате получилась тактика с предсказуемой игрой.

Плюс многие из этих ассистов - не топовые передачи, а закидушки вперед в борьбу, когда Килиану приходилось в борьбе с защитниками выходить на хорошую позицию (тоесть моменты в которых нап делает значительно больше для гола, чем ассистирующий).

Как вообще можно говорить, что в прошлом сезоне была тактика под Мбаппе, если он играл на не лучшей своей позиции, где просираются многие его скилы (работающие на фланге), где его функционал сжат до завершителя (в предыдущий сезон он отдал почти в 4 раза больше ассистов).
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Футбол_это_жизнь
Ответ trick00
Как же вы надоели со своим месси,давай Роналду еще приплети сюда
Что сделать?
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Zed_patriot
Ответ Гномович!
Перейдет в Реал, начнет тренироваться на Спотифай Арену, и вернутся голы.
а потом ты проснулся и поменял простыню
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