Энрике об 1:4 от «Ньюкасла»: «ПСЖ» не заслужил такого результата. Наша цель – выйти в 1/8, мы все еще вторые в группе»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о поражении от «Ньюкасла».

Парижский клуб потерпел поражение со счетом 1:4 во 2-м туре группового этапа .

– Почему была выбрана такая схема: 4-2-4?

– Я тренер, я должен принимать решение. Очень достойный результат для «Ньюкасла».

Мы не заслужили такого результата. У нас было много хороших шансов, но когда пространства так мало, нужно стараться играть лучше. Плохой результат для нас, но мы должны продолжать наш путь.

– Это ощутимое поражение?

– Я не знаю. Наша цель – выйти в 1/8. Сложная группа, мы это знаем, мы по-прежнему занимаем 2-е место. Последние матчи будут интересными. Мы должны лучше играть в них.

– Трудно ли тренировать «Париж?

– Что это за вопрос такой? – сказал .

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