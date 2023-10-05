Энрике об 1:4 от «Ньюкасла»: «ПСЖ» не заслужил такого результата. Наша цель – выйти в 1/8, мы все еще вторые в группе»
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о поражении от «Ньюкасла».
Парижский клуб потерпел поражение со счетом 1:4 во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
– Почему была выбрана такая схема: 4-2-4?
– Я тренер, я должен принимать решение. Очень достойный результат для «Ньюкасла».
Мы не заслужили такого результата. У нас было много хороших шансов, но когда пространства так мало, нужно стараться играть лучше. Плохой результат для нас, но мы должны продолжать наш путь.
– Это ощутимое поражение?
– Я не знаю. Наша цель – выйти в 1/8. Сложная группа, мы это знаем, мы по-прежнему занимаем 2-е место. Последние матчи будут интересными. Мы должны лучше играть в них.
– Трудно ли тренировать «Париж?
– Что это за вопрос такой? – сказал Энрике.
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Опять престиж
Опять в ЛЧ **** Париж
ой, не весна получается
Эти негры никогда не поймут его задумки с тики-такой.
Это не праймовая Барса с Хави, Бускетсом, Альбой, Неймаром, Суаресом и Месси.
Тут бей-беги надо ставить, а не тики-таку
Не слишком ли амбициозное высказывание?