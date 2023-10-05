Энрике об 1:4 от «Ньюкасла»: «ПСЖ» не заслужил такого результата. Наша цель – выйти в 1/8, мы все еще вторые в группе»

Теги ПСЖ Ньюкасл лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Луис Энрике Футбол

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о поражении от «Ньюкасла».

Парижский клуб потерпел поражение со счетом 1:4 во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов

– Почему была выбрана такая схема: 4-2-4? 

– Я тренер, я должен принимать решение. Очень достойный результат для «Ньюкасла».

Мы не заслужили такого результата. У нас было много хороших шансов, но когда пространства так мало, нужно стараться играть лучше. Плохой результат для нас, но мы должны продолжать наш путь. 

– Это ощутимое поражение?

– Я не знаю. Наша цель – выйти в 1/8. Сложная группа, мы это знаем, мы по-прежнему занимаем 2-е место. Последние матчи будут интересными. Мы должны лучше играть в них.

– Трудно ли тренировать «Париж?

– Что это за вопрос такой? – сказал Энрике

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline

Материалы по теме

24 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VuNePonimaete
Опять весна
Опять престиж
Опять в ЛЧ **** Париж

ой, не весна получается
+32
-2
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S100 Winner
Хау - наглядный пример квалифицированного, эмоционально сдержанного и рационально мыслящего специалиста. Сравните его качественную работу в Ньюкасле и самодурство высокомерного и вечно недовольного Тен Хага в МЮ
+23
-5
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Спортик161
Ответ S100 Winner
Хау - наглядный пример квалифицированного, эмоционально сдержанного и рационально мыслящего специалиста. Сравните его качественную работу в Ньюкасле и самодурство высокомерного и вечно недовольного Тен Хага в МЮ
Как только Хау попадет в МЮ превратится в шарлатана .
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фауст
тренера Барселоны видно из далека.
+20
-11
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
Четыре напа у Париже в старте. Решил испугать. Четыре и получил.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ничего Смешного
Пример левых понтов, скупки и распродаж звёзд. Пример проекта, который идёт шаг за шагом и громит «гранда».
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Сандалов
Ответ Спортик161
Как только Хау попадет в МЮ превратится в шарлатана .
Именно,Поттер тоже всем нравился когда Брайтон тренировал ,как перешёл в Челси сразу стал физруком .
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TheFrosty
«ПСЖ» не заслужил такого результата. Мы должны были отлетать всухую. Наша цель – выйти в Лигу Европы»
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
LaffyTaffy
Энрике сам не понимает куда ввязался.
Эти негры никогда не поймут его задумки с тики-такой.
Это не праймовая Барса с Хави, Бускетсом, Альбой, Неймаром, Суаресом и Месси.

Тут бей-беги надо ставить, а не тики-таку
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Человек1991
ПСЖ и Милан думаю с большим трудом, но выйдут из этой мощнейшей группы. )
Не так, ПСЖ или Милан)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Перевалов
Владение 70:30, чего ещё?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
andr d
Ответ Сергей Перевалов
Владение 70:30, чего ещё?
90:10
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
andr d
Ответ TheFrosty
«ПСЖ» не заслужил такого результата. Мы должны были отлетать всухую. Наша цель – выйти в Лигу Европы»
Лига Европы не достойна такой команды
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
morgan23
Ответ Ебздрогыч
Почему такая схема? Я тренер Не слишком ли амбициозное высказывание?
"Я тренер команды, бл..ь!"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
andr d
Ответ Scary#Clowm
успокойся моноброный,Энрике один из лучших в мире в 21 веке,у тебя физрук Зидан легенда,а такой гений нет,это как?
За какие заслуги он гением стал?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VuNePonimaete
Ответ Михо
Почему же не весна) из группы выйдут и в 1/4 вылетят как раз весной😃 отдельное спасибо за количество звездочек, легко отгадалось слово с цензурным переводом «имеют»👍🏻
Оптимистичный прогноз) Милан этот же Ньюкасл по полной возил, так что парижское недоразумение матчи потяжелее дальше ждут. Плюс они в чемпионате то 4е идут, куда им до плейофф ЛЧ, особенно с таким физруком
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Почему такая схема? Я тренер

Не слишком ли амбициозное высказывание?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мэр Чунга-чанги
Энрике: "Да, мы проиграли, но вы знаете какой Мбаппе классный?"
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ycp6vfpk9z
Не заслужил? Если будет номинация «самое заслуженное поражение года», то с уверенностью скажу, что это поражение будет иметь прекрасные шансы победить. Забавно кстати будет победить за проигрыш.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий