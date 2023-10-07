Энрике о Мбаппе: «Он не Супермен, когда забивает 8 голов, и не средний игрок, когда не забивает. Не все бывает белым или черным, всегда есть оттенки»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Луис Энрике Килиан Мбаппе Футбол

Луис Энрике поддержал Килиана Мбаппе на фоне неудачных результатов.

Нападающий «ПСЖ» не отличился ни одним результативным действием в матчах против «Марселя» (4:0), «Клермона» (0:0) и «Ньюкасла» (1:4). 

«Я помню, что две или три недели назад, в этом же зале, меня спросили, зависим ли мы от Килиана, потому что он забил семь или восемь голов. Теперь вы спрашиваете меня, что должен делать Килиан, потому что он не забивал в последних матчах... Мы должны относиться к этому более нормально. Он готов на все 100%. Игроки проходят через разные состояния в течение сезона.

Он не является ни Суперменом, когда забивает восемь голов, ни средним игроком, когда не забивает. Не все бывает белым или черным, всегда есть оттенки. Килиан – жизненно важный и определяющий игрок для нас. Он определяющий игрок. Моя цель как тренера – подчеркнуть его сильные стороны и сделать так, чтобы мы не видели его недостатков», – сказал главный тренер «ПСЖ».

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15 комментариев

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Кржемилик
50 оттенков Мбаппе
+10
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Звучит нетолерантно )
+6
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Zed_patriot
Эфиоп мулат
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Liquidozz
Последнею фразу он зря сказал (про оттенки) .
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.ru
он не супермен, он черепашка...
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f_stahel
блин, про оттенки великолепно - жду анализа фразы риториками...
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Bring Me The Horizon
Мбапе чёрный🙈
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Bill Zapulil
А когда напы не забивают в команде с 99% владения, это какой оттенок?
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Сергей Максимюк
всегда есть оттенки, но в случае игры твоего ПСЖ есть только определенный цвет)
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bestvideox
Заголовок - можно голову сломать.
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Игорь М.
А люди? Есть белые, чёрные, коричневые, жёлтые)
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HuBEP
Прослеживаются нотки расизма
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Дмитрий Гудков
Винисиус сказал, что Энрике расист
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Александр Опёнышев
Не все бывает белым, ведь есть Мбаппе
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Василий Леонов
Ответ Bill Zapulil
А когда напы не забивают в команде с 99% владения, это какой оттенок?
Про стерильное владение слыхал?
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