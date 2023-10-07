Энрике о Мбаппе: «Он не Супермен, когда забивает 8 голов, и не средний игрок, когда не забивает. Не все бывает белым или черным, всегда есть оттенки»
Луис Энрике поддержал Килиана Мбаппе на фоне неудачных результатов.
Нападающий «ПСЖ» не отличился ни одним результативным действием в матчах против «Марселя» (4:0), «Клермона» (0:0) и «Ньюкасла» (1:4).
«Я помню, что две или три недели назад, в этом же зале, меня спросили, зависим ли мы от Килиана, потому что он забил семь или восемь голов. Теперь вы спрашиваете меня, что должен делать Килиан, потому что он не забивал в последних матчах... Мы должны относиться к этому более нормально. Он готов на все 100%. Игроки проходят через разные состояния в течение сезона.
Он не является ни Суперменом, когда забивает восемь голов, ни средним игроком, когда не забивает. Не все бывает белым или черным, всегда есть оттенки. Килиан – жизненно важный и определяющий игрок для нас. Он определяющий игрок. Моя цель как тренера – подчеркнуть его сильные стороны и сделать так, чтобы мы не видели его недостатков», – сказал главный тренер «ПСЖ».
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