Энрике о травме Мбаппе в матче с «Марселем»: «Не очень серьезная проблема, но из-за боли было сложно играть»

Теги Марсель ПСЖ лига 1 Франция травмы Луис Энрике Килиан Мбаппе Футбол

Луис Энрике прокомментировал ситуацию с травмой Килиана Мбаппе.

Нападающий «ПСЖ» получил повреждение голеностопа и был заменен в первом тайме матча Лиги 1 против «Марселя» (4:0).

«Это не очень серьезная проблема, но была боль, из-за которой было сложно играть. Разумнее было его заменить. Но ничего серьезного», – сказал главный тренер парижан Луис Энрике.

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