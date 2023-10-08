Абаскаль о 2:2 с ЦСКА: «Непростой соперник. У «Спартака» в пропущенных голах были ошибки, мы позволяли переводы на фланги»
Гильермо Абаскаль объяснил выбор состава на игру «Спартака» с ЦСКА (2:2).
– «Спартак» провел вторые части каждого из таймов лучше, чем первые. Почему?
– Это действительно так. Как будто в каждом тайме было еще по два тайма. Но нужно отдать должное сопернику, он непростой.
Мы часто замедляли действия, когда ЦСКА физически подседал, нам удавалось этим пользоваться и ускорять действия. Отмечу Руслана Литвинова, который при выходе из обороны помогал ускорять развитие наших атак.
– Концовка матча, гол Медины. Как вы принимали решение о его выходе в стартовом составе? Это было неочевидное решение.
– Медина хорошо работал в течение этого подготовительного периода, у нас есть конкуренция в передней линии. На мой взгляд, кто заслуживает, тот и выходит на поле. У Медины есть необходимые качества, этот гол был важен для него. Хорошо, что так произошло.
В целом я считаю, что замены хорошо сработали. Не забывайте, что голевую передачу сделал Леон Классен, который ждал своего шанса до самого конца.
В пропущенных голах у нас были ошибки, мы позволяли переводить мяч на фланги. Хочу сказать, что и Литвинов хорошо вошел в игру, – заявил главный тренер «Спартака».
Экстаз Абаскаля после спасения – отпраздновал одиночным спринтом
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Если бы не Максименко, неизвестно, с каким счетом ЦСКА бы выиграл.
По сегодняшнему матчу видно, что его сливает только Денисов
А уж усатый - это вообще верх идиотизма.
ЗЫ очень хорошо смотрится связка рябчук/бабич