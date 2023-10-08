Абаскаль о 2:2 с ЦСКА: «Непростой соперник. У «Спартака» в пропущенных голах были ошибки, мы позволяли переводы на фланги»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Матч ТВ Хесус Медина Леон Классен Руслан Литвинов Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль объяснил выбор состава на игру «Спартака» с ЦСКА (2:2).

– «Спартак» провел вторые части каждого из таймов лучше, чем первые. Почему?

– Это действительно так. Как будто в каждом тайме было еще по два тайма. Но нужно отдать должное сопернику, он непростой.

Мы часто замедляли действия, когда ЦСКА физически подседал, нам удавалось этим пользоваться и ускорять действия. Отмечу Руслана Литвинова, который при выходе из обороны помогал ускорять развитие наших атак.

– Концовка матча, гол Медины. Как вы принимали решение о его выходе в стартовом составе? Это было неочевидное решение.

Медина хорошо работал в течение этого подготовительного периода, у нас есть конкуренция в передней линии. На мой взгляд, кто заслуживает, тот и выходит на поле. У Медины есть необходимые качества, этот гол был важен для него. Хорошо, что так произошло.

В целом я считаю, что замены хорошо сработали. Не забывайте, что голевую передачу сделал Леон Классен, который ждал своего шанса до самого конца.

В пропущенных голах у нас были ошибки, мы позволяли переводить мяч на фланги. Хочу сказать, что и Литвинов хорошо вошел в игру, – заявил главный тренер «Спартака».

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79 комментариев

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TFP_Sports
Убери Денисова и 2-0 победа Спартака, почему я один это вижу ..
+97
-16
+81
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Инженер Управляющий
Ответ T622222
Абаскаля от поездки в аэропорт спас удар на 97-й )
И это хорошо, увольнение сейчас абсолютно не нужно
+68
-7
+61
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T622222
Абаскаля от поездки в аэропорт спас удар на 97-й )
+53
-11
+42
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muradka66
Литвинов хорош, видно что небезразлично играет. Норм напихал Гайчу в конце, даже сурдоперевод не нужен. Денисова на банку
+18
-2
+16
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diversant
Ответ TFP_Sports
Убери Денисова и 2-0 победа Спартака, почему я один это вижу ..
А Мозес прям топ, а Бонгонда?
+15
-3
+12
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Красная стрела
Ответ Инженер Управляющий
И это хорошо, увольнение сейчас абсолютно не нужно
Спорно. Его провал - лишь вопрос времени. Либо нужно откровенно признать, команда просто борется за пятерку. Ну никак не один из основных претендентов на чемпионство. А строимся куда-то на перспективу, лет через сколько - то.
+13
-4
+9
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stif 95
ну у меня есть парочка вопросов к абаскалю, относительно игроков на поле, сколько можно терпеть некоторых пассажиров, которые от матча к матчу перманентно допускают ошибки
+8
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+8
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Красная стрела
У Спартака были ошибки? А мы то думали, что пропускаем при идеальной игре в обороне вот незадача то.
+6
0
+6
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Leon9
Ответ TFP_Sports
Убери Денисова и 2-0 победа Спартака, почему я один это вижу ..
Во всех матчах у него за спиной игрок,которого он не накрывает....
+6
0
+6
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onega
Ответ TFP_Sports
Убери Денисова и 2-0 победа Спартака, почему я один это вижу ..
Я то же так думаю
+9
-3
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muradka66
Ответ sergspartak
а кого вместо Денисова? Маслов не лучше, Зобнин не факт что лучше там
подумал и понял, что некого :( Хлусевич такой же. Правого защитника нужно покупать
+6
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Максим Бондаренко
Ответ diversant
А Мозес прям топ, а Бонгонда?
Мозес и Бонгода ниже определённого уровня не опустятся. а Денисов выше определённого. и в этом разница.
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Spartakus1984
У Медины есть необходимые качества, этот гол был важен для него(c) Он у тебя забивает голы головой,а ты его брал из-за левой ноги.Трансферы чушь,абсолютно все.Серб самый обычный ЦЗ,только рост его +,Хлусевич сильнее Рябчука,я уже убедился в этом,Медина не сильнее Игнатова.Только Баногонд имеет класс но у Абаскаля скис,хотя можно было его и не покупать имея Мозеса. (с Мозесом к слову контракт нельзя продлевать-он закончился как футболист)Надо не 2-х брать по 7 миллионов а одного игрока за 15 млн,тогда можно будет на что то претендовать.
+5
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murzzzzzilka
Ответ Ильдар Фарукшин
Главное при плохой игры дожали. Пацаны боролись. Если не рикошет и Максименко. То еще не известно как все закончилось. Но и валяние коней сегодня это что то. Насилки, машинки только скорой помощи не хватало 😊😊😊😊 Спартак мужики молодцы ❤️❤️❤️❤️
Шутишь?!!
Если бы не Максименко, неизвестно, с каким счетом ЦСКА бы выиграл.
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Ильдар Фарукшин
Главное при плохой игры дожали. Пацаны боролись. Если не рикошет и Максименко. То еще не известно как все закончилось. Но и валяние коней сегодня это что то. Насилки, машинки только скорой помощи не хватало 😊😊😊😊 Спартак мужики молодцы ❤️❤️❤️❤️
+6
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Dr.Gebbelsss
Говорят команда сливает тренера
По сегодняшнему матчу видно, что его сливает только Денисов
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smmozg79
Хреново то, что кобылы наиграли на победу, а Спартак - только на ничью.🙁
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sergspartak
Ответ Максим Бондаренко
Мозес и Бонгода ниже определённого уровня не опустятся. а Денисов выше определённого. и в этом разница.
Мозес в Самаре пешком играл и из его зоны первый гол
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murzzzzzilka
Ответ Инженер Управляющий
Альтернатива какая? Привести Усатого, который сразу начнёт сливать испаноговорящих игроков и устраивать очередную перестройку на ходу? В свете отсутствия еврокубков вообще нет смысла в резких движениях. Дать Рыжему поработать с летними покупками и устаканить состав, а не получится, так спокойно найти замену, а не пытаться выдернуть Валеру или не дай бог Стаса звать.
Плюс сто. Какой смысл сейчас опять кидаться в крайности?
А уж усатый - это вообще верх идиотизма.
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sergspartak
Ответ muradka66
Литвинов хорош, видно что небезразлично играет. Норм напихал Гайчу в конце, даже сурдоперевод не нужен. Денисова на банку
а кого вместо Денисова? Маслов не лучше, Зобнин не факт что лучше там
+4
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sergspartak
Ответ gunya
странно... а я вижу что была бы победа с Классеном в старте без Рябчука. Рябчук сегодня( не утверждаю что всегда) вообще не вписывается в игру. Денисов по крайней мере не тормозит игру, а Рябчук, такое ощущение, что как стоп-кран для Спартака
Классен вышел под уставшего соперника, в первом тайме его также бы возили как и Рябчука.
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Borislav Negr
Ответ Инженер Управляющий
И это хорошо, увольнение сейчас абсолютно не нужно
Полностью согласен, теперь до зимы можно спокойно искать кандидатуру на замену.
ЗЫ очень хорошо смотрится связка рябчук/бабич
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sergspartak
Ответ TFP_Sports
Да я про защиту
а причем тут защита?, если оба гола пришли из-за ошибок в центре поля Пруцева, который рядом бежал и не боролся и Мартинса, который как обычно нерасторопный. А Мозес порой вообще назад не отходит. Денисов мог плотнее сыграть конечно, но центр поля был проходной двор весь матч.
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Инженер Управляющий
Ответ Красная стрела
Спорно. Его провал - лишь вопрос времени. Либо нужно откровенно признать, команда просто борется за пятерку. Ну никак не один из основных претендентов на чемпионство. А строимся куда-то на перспективу, лет через сколько - то.
Альтернатива какая? Привести Усатого, который сразу начнёт сливать испаноговорящих игроков и устраивать очередную перестройку на ходу? В свете отсутствия еврокубков вообще нет смысла в резких движениях. Дать Рыжему поработать с летними покупками и устаканить состав, а не получится, так спокойно найти замену, а не пытаться выдернуть Валеру или не дай бог Стаса звать.
+3
0
+3
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Владимир Горшкалёв
Ответ TFP_Sports
Убери Денисова и 2-0 победа Спартака, почему я один это вижу ..
супер..а то я думал что я один так думаю..Денисов полное дно...дырка..все голы во всех матчах которые через его фланг...он нулевой..
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