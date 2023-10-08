Абаскаль о 2:2 с ЦСКА: «Непростой соперник. У «Спартака» в пропущенных голах были ошибки, мы позволяли переводы на фланги»

Гильермо Абаскаль объяснил выбор состава на игру «Спартака» с ЦСКА (2:2).

– « » провел вторые части каждого из таймов лучше, чем первые. Почему?

– Это действительно так. Как будто в каждом тайме было еще по два тайма. Но нужно отдать должное сопернику, он непростой.

Мы часто замедляли действия, когда физически подседал, нам удавалось этим пользоваться и ускорять действия. Отмечу Руслана , который при выходе из обороны помогал ускорять развитие наших атак.

– Концовка матча, гол Медины. Как вы принимали решение о его выходе в стартовом составе? Это было неочевидное решение.

– хорошо работал в течение этого подготовительного периода, у нас есть конкуренция в передней линии. На мой взгляд, кто заслуживает, тот и выходит на поле. У Медины есть необходимые качества, этот гол был важен для него. Хорошо, что так произошло.

В целом я считаю, что замены хорошо сработали. Не забывайте, что голевую передачу сделал , который ждал своего шанса до самого конца.

В пропущенных голах у нас были ошибки, мы позволяли переводить мяч на фланги. Хочу сказать, что и Литвинов хорошо вошел в игру, – заявил главный тренер «Спартака».

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