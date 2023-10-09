Джикия о 2:2 с ЦСКА: «Ничья дома «Спартак» не удовлетворяет. О чемпионстве говорить будем в марте, сейчас слишком рано»

Георгий Джикия недоволен результатом дерби с ЦСКА.

«Спартак» и сыграли вничью (2:2) в 11-м туре Мир . Хесус Медина сравнял счет на 97-й минуте.

«Нас не удовлетворяет этот результат. Ничья дома. Была ли у «Спартака» возможность выиграть сегодня? Мы сравняли счет на последней минуте, поэтому гадать уже нет смысла.

О чемпионстве говорить будем в марте, сейчас слишком рано», – сказал капитан « ».

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