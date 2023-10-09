Джикия о 2:2 с ЦСКА: «Ничья дома «Спартак» не удовлетворяет. О чемпионстве говорить будем в марте, сейчас слишком рано»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Георгий Джикия Футбол

Георгий Джикия недоволен результатом дерби с ЦСКА.

«Спартак» и ЦСКА сыграли вничью (2:2) в 11-м туре Мир РПЛ. Хесус Медина сравнял счет на 97-й минуте.

«Нас не удовлетворяет этот результат. Ничья дома. Была ли у «Спартака» возможность выиграть сегодня? Мы сравняли счет на последней минуте, поэтому гадать уже нет смысла.

О чемпионстве говорить будем в марте, сейчас слишком рано», – сказал капитан «Спартака».

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4 комментария

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Remy Cabella
О каком ещё чемпионстве? 🤣
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+1
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Стюардесс по имени Жанн
о каком чемпионство ты хочешь поговорить ) дикий отскок , весь второй тайм вас возили как школьников... в пятерку с такой игрой попасть для вас будет праздник
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