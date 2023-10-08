Чалов о Медине: «Это уже пройденный этап для ЦСКА»

Федор Чалов назвал игрока «Спартака» Хесуса Медину пройденным этапом для ЦСКА.

Парагвайский хавбек летом перешел из ЦСКА в «Спартак». Сегодня он забил на 97-й минуте и принес красно-белым ничью в дерби с армейцами (2:2) в 11-м туре Мир .

– Мы сегодня хорошо играли в футбол. Заслуживали победы. Тяжело сейчас оценивать, разбирать ошибки по горячим следам.

В любом случае, думаю, мы двигаемся в правильном направлении. Думаю, для болельщиков это был классный матч. Один из самых ярких в дерби.

– Гол на последних минутах заставил жалеть о потере ?

– Это уже пройденный этап. Так что нет.

– То есть он не усилил « », на ваш взгляд?

– Я не следил, честно.

– Вы пообщались с ним сегодня?

– Поздоровались во время игры, – сказал форвард ЦСКА Чалов.

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