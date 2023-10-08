Чалов о Медине: «Это уже пройденный этап для ЦСКА»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Матч ТВ Федор Чалов Хесус Медина Футбол

Федор Чалов назвал игрока «Спартака» Хесуса Медину пройденным этапом для ЦСКА.

Парагвайский хавбек летом перешел из ЦСКА в «Спартак». Сегодня он забил на 97-й минуте и принес красно-белым ничью в дерби с армейцами (2:2) в 11-м туре Мир РПЛ.

– Мы сегодня хорошо играли в футбол. Заслуживали победы. Тяжело сейчас оценивать, разбирать ошибки по горячим следам.

В любом случае, думаю, мы двигаемся в правильном направлении. Думаю, для болельщиков это был классный матч. Один из самых ярких в дерби.

– Гол на последних минутах заставил жалеть о потере Медины?

– Это уже пройденный этап. Так что нет.

– То есть он не усилил «Спартак», на ваш взгляд?

– Я не следил, честно.

– Вы пообщались с ним сегодня?

– Поздоровались во время игры, – сказал форвард ЦСКА Чалов.

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10 комментариев

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Артём Амирджанян
Федя, проснись, надо начать реализовывать моменты
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Кирилл
В плане ответов Федя молодец, все правильно сказал.

Но надо бы уже включаться и забивать, а то в этом сезоне бледная тень себя прошлосезонного…
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kolokolo22
Журналисты вопросы задают некорректные и не тем людям.
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Peter Parker
Ответ Nik Yeremich
Раз в год и Медина стреляет..... в спартаке
Ну как раз в год, судя по его статистике, примерно каждый 4 матч. Вот и в Спартаке сейчас 2 мяча за 8 игр. Неплохо для «палки», как ты его пытаешься сравнить
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Peter Parker
Одно по одному мусолят в поисках грязи. Вроде вполне по честному расстались, игрок не подошел команде и его продали туда, где его хотели. Ну Медина не стал яростно праздновать гол, хотя в армейском клубе отыграл всего ничего.
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nick-basil
Купили, через год продали. Доляхи в карманах. С футболом все отлично у нас.
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Честный контроль
Игрок ради денег пошел на понижение в классе и в статусе. Что о нем вспоминать. А раз в год и палка стреляет.
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Kirkorofff
Ответ Артём Амирджанян
Федя, проснись, надо начать реализовывать моменты
Моментов то и не было
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