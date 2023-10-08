Чалов о Медине: «Это уже пройденный этап для ЦСКА»
Федор Чалов назвал игрока «Спартака» Хесуса Медину пройденным этапом для ЦСКА.
Парагвайский хавбек летом перешел из ЦСКА в «Спартак». Сегодня он забил на 97-й минуте и принес красно-белым ничью в дерби с армейцами (2:2) в 11-м туре Мир РПЛ.
– Мы сегодня хорошо играли в футбол. Заслуживали победы. Тяжело сейчас оценивать, разбирать ошибки по горячим следам.
В любом случае, думаю, мы двигаемся в правильном направлении. Думаю, для болельщиков это был классный матч. Один из самых ярких в дерби.
– Гол на последних минутах заставил жалеть о потере Медины?
– Это уже пройденный этап. Так что нет.
– То есть он не усилил «Спартак», на ваш взгляд?
– Я не следил, честно.
– Вы пообщались с ним сегодня?
– Поздоровались во время игры, – сказал форвард ЦСКА Чалов.
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Но надо бы уже включаться и забивать, а то в этом сезоне бледная тень себя прошлосезонного…