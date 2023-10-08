Медина про свои слова о том, что не перейдет в «Спартак»: «Никогда этого не говорил. Не помню такого»

Хесус Медина объяснил, почему отпраздновал гол в ворота ЦСКА.

Медина перешел из ЦСКА в «Спартак» этим летом. В дерби в 11-м туре Мир полузащитник сравнял счет на 97-й минуте – матч завершился со счетом 2:2.

– Это была сложная игра. Мы хотели отыграться и все‑таки сделали это.

Почему отпраздновал гол в ворота ЦСКА? Это просто футбол. Да, я играл за ЦСКА. И с нетерпением ждал момента, когда смогу сыграть с ними. В итоге я забил и отпраздновал.

Я чувствовал себя прекрасно, когда забил. Пытался найти момент, и мне удалось. Сейчас я футболист « ». Это футбол. Ничего больше.

– Когда вы выступали за , вы сказали, что никогда не перейдете в «Спартак».

– Нет. Не помню такого. Никогда не говорил такого, – передает слова Медины корреспондент « ».

«Никогда не перейду в «Спартак», это исключено». Так Медина говорил год назад

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