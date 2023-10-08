Медина про свои слова о том, что не перейдет в «Спартак»: «Никогда этого не говорил. Не помню такого»
Хесус Медина объяснил, почему отпраздновал гол в ворота ЦСКА.
Медина перешел из ЦСКА в «Спартак» этим летом. В дерби в 11-м туре Мир РПЛ полузащитник сравнял счет на 97-й минуте – матч завершился со счетом 2:2.
– Это была сложная игра. Мы хотели отыграться и все‑таки сделали это.
Почему отпраздновал гол в ворота ЦСКА? Это просто футбол. Да, я играл за ЦСКА. И с нетерпением ждал момента, когда смогу сыграть с ними. В итоге я забил и отпраздновал.
Я чувствовал себя прекрасно, когда забил. Пытался найти момент, и мне удалось. Сейчас я футболист «Спартака». Это футбол. Ничего больше.
– Когда вы выступали за ЦСКА, вы сказали, что никогда не перейдете в «Спартак».
– Нет. Не помню такого. Никогда не говорил такого, – передает слова Медины корреспондент «Матч ТВ».
«Никогда не перейду в «Спартак», это исключено». Так Медина говорил год назад
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Молодец Хесус, конечно, со стилем «не помню - значит не было»..
Хесус Медина: «Никогда не перейду в «Спартак». ЦСКА – самый топовый клуб в России»
https://www.sports.ru/football/1110482748-xesus-medina-czska-samyj-topovyj-klub-v-rossii-tochno-nikogda-ne-perej.html
Смешно
Кто-то вернулся, и посоветовал ему такое не говорить
«Сейчас я в ЦСКА, это самый топовый клуб в России. Меня тут всё устраивает, но, если говорить про будущее, я мог бы поиграть в Англии, Испании или Италии.
Могу ли я представить, что буду играть за «Спартак»? Нет, это исключено, я точно никогда не перейду в «Спартак». Я в ЦСКА!» — приводит слова Медины «РБ Спорт