Медина про свои слова о том, что не перейдет в «Спартак»: «Никогда этого не говорил. Не помню такого»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Матч ТВ Хесус Медина Футбол

Хесус Медина объяснил, почему отпраздновал гол в ворота ЦСКА.

Медина перешел из ЦСКА в «Спартак» этим летом. В дерби в 11-м туре Мир РПЛ полузащитник сравнял счет на 97-й минуте – матч завершился со счетом 2:2.

– Это была сложная игра. Мы хотели отыграться и все‑таки сделали это.

Почему отпраздновал гол в ворота ЦСКА? Это просто футбол. Да, я играл за ЦСКА. И с нетерпением ждал момента, когда смогу сыграть с ними. В итоге я забил и отпраздновал.

Я чувствовал себя прекрасно, когда забил. Пытался найти момент, и мне удалось. Сейчас я футболист «Спартака». Это футбол. Ничего больше.

– Когда вы выступали за ЦСКА, вы сказали, что никогда не перейдете в «Спартак».

– Нет. Не помню такого. Никогда не говорил такого, – передает слова Медины корреспондент «Матч ТВ».

«Никогда не перейду в «Спартак», это исключено». Так Медина говорил год назад

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20 комментариев

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Кирилл
О как даже, уже забыл о своих словах в интервью )

Молодец Хесус, конечно, со стилем «не помню - значит не было»..
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СуперКонь
Да ладно, к Медине нет вопросов, особо не праздновал, ушел за деньги, со всеми максимально уважительно. Не стал бы это сравнивать со Шмарио, который клялся в верности, провел в ЦСКА кучу лет, а в итоге бесплатно свалил, убежал за длинным рублем в зенит, и проявляет максимальное уважение.
+15
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Саша Пушкин
Ответ Кирилл
О как даже, уже забыл о своих словах в интервью ) Молодец Хесус, конечно, со стилем «не помню - значит не было»..
17 июля 2022, 13:52
Хесус Медина: «Никогда не перейду в «Спартак». ЦСКА – самый топовый клуб в России»

https://www.sports.ru/football/1110482748-xesus-medina-czska-samyj-topovyj-klub-v-rossii-tochno-nikogda-ne-perej.html
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Артём Амирджанян
Ему бы память проверить
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Егор Крид58
Медина: моё слово, хочу даю - хочу забираю)
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Алешка Терминатор
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Девиз алкоголиков - не помню, значит не было
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Badinoko
Гузееву в студию- для определения ориентации мАдины!
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Георгий Новиков
Пххахаххаха
Смешно
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Nik Yeremich
выкинул из своей жизни ЦСКА как бывшую, молодец, далеко пойдёшь
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Никита Алексеев
Это все маховик времени!
Кто-то вернулся, и посоветовал ему такое не говорить
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a_efimova10
Ответ </c/>
красавец, хотя бы честно, не признавался в любви цска и что ни где в России больше играть не станет, а после гола бывшему клубу прыгать перед скамейкой бывшего клуба не стал...) короче не Фернандес...за гол спасибо, дальше больше!
Ну вообще-то он говорил, что в Спартаке играть не будет)
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Андерлехт Брюггевич
ну и дурак. лучше бы извинился, и возможно, градус ненависти был бы не таким высоким
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Caustic
А ведь реально интересно говорил или нет. Видео бы или диктофон. А то ведь может и журналюги приписали для красного словца, не удивлюсь.
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Богдан Бондарчук
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Андерлехт Брюггевич
ну и дурак. лучше бы извинился, и возможно, градус ненависти был бы не таким высоким
Извинись дон
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Анимешник
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Чемпион Людей
такое чувство, что на 96-ой минуте он пробил головой не по мячу, а по гире. иначе такие провалы в памяти объяснить тяжело
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Дмитрий9779
Полузащитник ЦСКА Хесус Медина заявил, что никогда не перейдёт в «Спартак», так как считает свою нынешнюю команду лучшей в России. Тем не менее футболист подчеркнул, что в будущем мог бы поиграть в АПЛ, Ла Лиге или Серии А.

«Сейчас я в ЦСКА, это самый топовый клуб в России. Меня тут всё устраивает, но, если говорить про будущее, я мог бы поиграть в Англии, Испании или Италии.

Могу ли я представить, что буду играть за «Спартак»? Нет, это исключено, я точно никогда не перейду в «Спартак». Я в ЦСКА!» — приводит слова Медины «РБ Спорт
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