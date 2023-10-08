Абаскаль чувствует поддержку руководства «Спартака»: «Работа тренера оценивается не только по результату, но и по процессу. А он идет, новички адаптированы и играют»

Гильермо Абаскаль чувствует поддержку со стороны руководства «Спартака».

Сегодня «Спартак» дома сыграл вничью с ЦСКА (2:2), забив на 97-й минуте. До этого красно-белые проиграли два матча подряд с общим счетом 0:7.

Сообщалось, что «Спартак» может оставить Абаскаля на посту главного тренера как минимум до зимней паузы.

– Вы под давлением, болельщики ждут побед. Чувствуете поддержку со стороны руководства?

– Конечно. Чувствую поддержку.

У нас команда обновленная, как и ЦСКА, «Динамо» и еще некоторые участники чемпионата. Работа тренера оценивается не только по результату, но и по процессу. А он идет, новички адаптированы и играют. Сейчас не время оценивать итог, в конце сезона все будет видно.

– « » сегодня повезло? Ведь ЦСКА был ближе к победе.

– Если бы я верил только в удачу, играл бы в лотерею. Я верю в работу.

Было бы у ЦСКА 15-20 ударов и выходов один на один, другое дело. А так матч был закрытым, мне кажется. Не так много моментов, сэйвы вратарей, классическое дерби. И нам есть что улучшать, разумеется.

– Кому вы хлопали после игры полминуты?

– Давайте другой вопрос.

– В Самаре вам дважды забил крайний защитник. Сегодня тоже. Совпадение?

– Эти голы разные. В прошлом туре мы не закрывали зоны и не возвращались назад. Сегодня нас четверо в нужной зоне, но мы не смогли помешать состояться голу ЦСКА, – сказал главный тренер «Спартака».

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