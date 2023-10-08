Абаскаль чувствует поддержку руководства «Спартака»: «Работа тренера оценивается не только по результату, но и по процессу. А он идет, новички адаптированы и играют»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль чувствует поддержку со стороны руководства «Спартака».

Сегодня «Спартак» дома сыграл вничью с ЦСКА (2:2), забив на 97-й минуте. До этого красно-белые проиграли два матча подряд с общим счетом 0:7.

Сообщалось, что «Спартак» может оставить Абаскаля на посту главного тренера как минимум до зимней паузы.

– Вы под давлением, болельщики ждут побед. Чувствуете поддержку со стороны руководства?

– Конечно. Чувствую поддержку.

У нас команда обновленная, как и ЦСКА, «Динамо» и еще некоторые участники чемпионата. Работа тренера оценивается не только по результату, но и по процессу. А он идет, новички адаптированы и играют. Сейчас не время оценивать итог, в конце сезона все будет видно.

– «Спартаку» сегодня повезло? Ведь ЦСКА был ближе к победе.

– Если бы я верил только в удачу, играл бы в лотерею. Я верю в работу.

Было бы у ЦСКА 15-20 ударов и выходов один на один, другое дело. А так матч был закрытым, мне кажется. Не так много моментов, сэйвы вратарей, классическое дерби. И нам есть что улучшать, разумеется.

– Кому вы хлопали после игры полминуты?

– Давайте другой вопрос.

– В Самаре вам дважды забил крайний защитник. Сегодня тоже. Совпадение?

– Эти голы разные. В прошлом туре мы не закрывали зоны и не возвращались назад. Сегодня нас четверо в нужной зоне, но мы не смогли помешать состояться голу ЦСКА, – сказал главный тренер «Спартака».

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14 комментариев

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tommy_hell_trigger
«У нас футбол заключается в забитии голов что ли?»))
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леннорыч-абрамович
Работа не по результату, футбол - не для голов, Спартак - чемпион.
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Slavnov
Верните федуна
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скорее всего, Денисов с нами постоянно в старте до зимы, т.е ещё хапнем горя, жаль, что сломался Хлусевич, как по мне, Промесу его не фланге очень не хватает, а Рябчук не делает того объёма вперёд что может Хлус, отсюда сегодня такая серая игра на флангах и от Промеса...
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Mihamoscow
Отскочил за минуту до расставания …
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natetinain
это типа: отрицательный результат - тоже результат.
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Евгений Кузнецов
Лукойлу выгоден середняк-"Спартак" - это факт

исходя из этой аксиомы всё и складывается)

прежде чем спорить, просто посмотрите на достижения "Спартака" до прихода "Лукойла" и за годы с "Лукойлом" - там всё наглядно)
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Konstantin Zorin
Когда поднимается вопрос о поддержке руководства, жди скорой отставки. Да и пора уже, процесс ради процесса затянулся.
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Peter Parker
Во-первых, Абаскаль не говорил, что результат неважен, как это пытаются исказить в комментариях. А во-вторых, тут вот вроде Осинькина все сейчас хайпят, так по логике хейтеров Абаскаля, Осинькина тоже следовало уволить в прошлом сезоне.
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Джованни Джованни
Ответ </c/>
скорее всего, Денисов с нами постоянно в старте до зимы, т.е ещё хапнем горя, жаль, что сломался Хлусевич, как по мне, Промесу его не фланге очень не хватает, а Рябчук не делает того объёма вперёд что может Хлус, отсюда сегодня такая серая игра на флангах и от Промеса...
ждем Тавареша
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Ответ Джованни Джованни
ждем Тавареша
думаю не раньше весны...
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Вячеслав Терентьев
Ответ </c/>
скорее всего, Денисов с нами постоянно в старте до зимы, т.е ещё хапнем горя, жаль, что сломался Хлусевич, как по мне, Промесу его не фланге очень не хватает, а Рябчук не делает того объёма вперёд что может Хлус, отсюда сегодня такая серая игра на флангах и от Промеса...
Все правильно про крайних защитников, не уровни Спартака.
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Ветер
Ответ Peter Parker
Во-первых, Абаскаль не говорил, что результат неважен, как это пытаются исказить в комментариях. А во-вторых, тут вот вроде Осинькина все сейчас хайпят, так по логике хейтеров Абаскаля, Осинькина тоже следовало уволить в прошлом сезоне.
За что Осинькина хейтить? За то что с донным Рассказовым в составе, прихлопнул рыжего в прошлом сезоне и в этом? Команда без амбиций, с таким же тренером у руля. Там всé норм.
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