Артета про 1:0 с «Сити»: «Большая победа, я очень горд – мы играли по-настоящему агрессивно. Райя доминировал и был великолепен»

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Микель Артета прокомментировал победу над «Манчестер Сити».

Матч 8-го тура АПЛ завершился победой «Арсенала» со счетом 1:0.

«Я очень горд. Это произошло в нужный момент с нужными людьми и нужными игроками. Мы знали, что нам придется бороться, и мы это сделали. Необходима хорошая игра, но также и [поддержка] публики. Это большая победа.

В начале мы пропустили угловой, а затем получили некоторый контроль и начали второй тайм действительно хорошо. Мы играли по-настоящему агрессивно. Замены также помогли нам. В голевом моменте все было на высшем уровне.

Мы доставили [«Манчестер Сити»] много проблем, как и они нам. Выбраться было нелегко. Нужен правильный тайминг, правильное движение, моменты. Мне нравится наша смелость.

Против этой команды бывают трудные моменты. Нужно быть прямолинейными, управлять эмоциями и быть уверенными, что вас не поймают.

Думаю, [Давид Райя] был великолепен. То, как он контролировал мяч, как доминировал и как высоко играл. Мне нравятся смелые игроки, а Давид, безусловно, из таких», – сказал главный тренер «Арсенала» в интервью Sky Sports.

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29 комментариев

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Snid
Даже Райя доминировал. Красава Артета:)
+30
-1
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Алексей Даценко
Райа так доминировал ,что чуть не привез в свои
Ну ладно,подбодрил кипера артетыч
+26
0
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Gunner_14
Райс и Эдегор — лучшие игроки матча. Райя и Нкетиа ошибались. Очевидно, что Артета просто подбодрил голкипера. Впечатлило, как Деклан в начале матча выбил головой мяч, летевший в пустые ворота. Большой игрок
+15
-1
+14
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Глебиньо
опять,эта пресловутая "доминация"
+14
-1
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Phantom1289
Молодцы. Как судьи не пытались Сити затащить, вы все равно победили. Когда такое было вообще, один игрок 2 раза на красную сфолил и ничего.
+14
-5
+9
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bat90
У Артеты даже вратарь доминирует...
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Хитон
Тут не соглашусь с Артетой. Доминировал не только Райа. Скорее это слово можно было сказать в отношении центральных защитников Арсенала, Райса и Эдегора, которые провели очень достойный матч (за исключением пары мелких моментов).
+3
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John Snow
Ответ Gunner_14
Райс и Эдегор — лучшие игроки матча. Райя и Нкетиа ошибались. Очевидно, что Артета просто подбодрил голкипера. Впечатлило, как Деклан в начале матча выбил головой мяч, летевший в пустые ворота. Большой игрок
ничего что сам Деклан и привёз этот момент)
+4
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+3
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Антон Патракеев
Хаверц потихоньку вливается в состав, гол+пас за последние 2 матча. Надеюсь, после восстановления Мартинелли, Нкетия надолго присядет на лавку
+3
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azat_cao
ну про Райу он перегнул
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Franc.uz
Гениальные 4 замены участвовавшие в голе
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NeverAloneWalker
Доминатор Райя - по русски звучит эпично! 😂
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Chernoy
Вратарь доминировал… я не пойму перевод на русский хромает или у Артеты какой-то комплекс с детства.
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Алексей Фирстов
Заслуженно выиграли!
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Karra
Райя как минимум дважды обоdрался, повезло. Тот ещё привозила, ремсдейл явно лучше.
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Алексей Даценко
Гуннеры
Возвращайтесь в строй без травм ,после перерыва на сборные!от болельщика реала👌
В Англии поддерживаю арсенал и переживаю за Ливерпуль уж простите.всем удачи
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Mr@k
Артета чуток оговорился - Райс доминировал) а остальное норм
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Северный болельщик
Артета и дома у себя доминирует?
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Reservoir Cat
Не знаю как выразиться менее шизово. В общем, язык тела Райи и некоторые направления его передач (по сложности) показывают что ногами он играет на хорошем для вратаря уровне. С другой стороны, сегодня было несколько выносов вникуда в простых ситуациях, одна передача игроку сити недалеко от штрафной, и одна передача потенциально в больницу Райсу прямо перед штрафной. То есть то, за что Рамсдейла бы казнили. При этом Аарон точно не хуже на ленточке.
Райя хороший вратарь по всем модным тенденциям, но он не Аллисон. Непонятно стоил ли размен того, и хуже ли в общем и целом Рамсдейл.

Может Артета так троллит Челси с Мю, которые искали себя вратарей умеющих играть ногами и отсыпали за них денег прилично, а Арсенал спокойно под конец взял Райю в аренду даже без обязательного выкупа. Не знаю.
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Промах Мораты
Вратарь у арсенала слоупок ещё тот. Первый раз вижу, чтобы столько с мячом тупили в одном матче
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Физиологический Раствор
Почти каждый вывод Райи был либо неточный , либо игроку сити, лично у меня каждый раз сердце в пятки уходило , когда он с мячом был ,
Справедливости ради один дальний ввод точно запомнил ,
Но пока смысла садить рэмсдейла не увидел
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Сослан Бедоев
Наверно правильные слова от тренера)) хотя на деле Райя как раз единственный, кто сегодня не доминировал у Арсенала)) даже Хаверц доминировал, голевой отдал))
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Любезный Коссутий
Микел нашел, как выкрутиться: Райя доминировал
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skvoznoi
Ответ Антон Патракеев
Хаверц потихоньку вливается в состав, гол+пас за последние 2 матча. Надеюсь, после восстановления Мартинелли, Нкетия надолго присядет на лавку
По факту, ничто не мешает ставить Нельсона направо, а Жезуса в центр. Нкетиа у Артеты, видимо, играет из каких-то неочевидных соображений.
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