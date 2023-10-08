Артета про 1:0 с «Сити»: «Большая победа, я очень горд – мы играли по-настоящему агрессивно. Райя доминировал и был великолепен»

Микель Артета прокомментировал победу над «Манчестер Сити».

Матч 8-го тура завершился победой « » со счетом 1:0.

«Я очень горд. Это произошло в нужный момент с нужными людьми и нужными игроками. Мы знали, что нам придется бороться, и мы это сделали. Необходима хорошая игра, но также и [поддержка] публики. Это большая победа.

В начале мы пропустили угловой, а затем получили некоторый контроль и начали второй тайм действительно хорошо. Мы играли по-настоящему агрессивно. Замены также помогли нам. В голевом моменте все было на высшем уровне.

Мы доставили [« »] много проблем, как и они нам. Выбраться было нелегко. Нужен правильный тайминг, правильное движение, моменты. Мне нравится наша смелость.

Против этой команды бывают трудные моменты. Нужно быть прямолинейными, управлять эмоциями и быть уверенными, что вас не поймают.

Думаю, [Давид Райя] был великолепен. То, как он контролировал мяч, как доминировал и как высоко играл. Мне нравятся смелые игроки, а Давид, безусловно, из таких», – сказал главный тренер «Арсенала» в интервью Sky Sports.

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