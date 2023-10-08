Артета про 1:0 с «Сити»: «Большая победа, я очень горд – мы играли по-настоящему агрессивно. Райя доминировал и был великолепен»
Микель Артета прокомментировал победу над «Манчестер Сити».
Матч 8-го тура АПЛ завершился победой «Арсенала» со счетом 1:0.
«Я очень горд. Это произошло в нужный момент с нужными людьми и нужными игроками. Мы знали, что нам придется бороться, и мы это сделали. Необходима хорошая игра, но также и [поддержка] публики. Это большая победа.
В начале мы пропустили угловой, а затем получили некоторый контроль и начали второй тайм действительно хорошо. Мы играли по-настоящему агрессивно. Замены также помогли нам. В голевом моменте все было на высшем уровне.
Мы доставили [«Манчестер Сити»] много проблем, как и они нам. Выбраться было нелегко. Нужен правильный тайминг, правильное движение, моменты. Мне нравится наша смелость.
Против этой команды бывают трудные моменты. Нужно быть прямолинейными, управлять эмоциями и быть уверенными, что вас не поймают.
Думаю, [Давид Райя] был великолепен. То, как он контролировал мяч, как доминировал и как высоко играл. Мне нравятся смелые игроки, а Давид, безусловно, из таких», – сказал главный тренер «Арсенала» в интервью Sky Sports.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Ну ладно,подбодрил кипера артетыч
Возвращайтесь в строй без травм ,после перерыва на сборные!от болельщика реала👌
В Англии поддерживаю арсенал и переживаю за Ливерпуль уж простите.всем удачи
Райя хороший вратарь по всем модным тенденциям, но он не Аллисон. Непонятно стоил ли размен того, и хуже ли в общем и целом Рамсдейл.
Может Артета так троллит Челси с Мю, которые искали себя вратарей умеющих играть ногами и отсыпали за них денег прилично, а Арсенал спокойно под конец взял Райю в аренду даже без обязательного выкупа. Не знаю.
Справедливости ради один дальний ввод точно запомнил ,
Но пока смысла садить рэмсдейла не увидел