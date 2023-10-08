Пеп о 0:1 с «Арсеналом»: «Один рикошет. У «Сити» было 10-15 хороших моментов в 1-м тайме, таков футбол»
Пеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Арсенала».
«Манчестер Сити» уступил в матче 8-го тура АПЛ со счетом 0:1.
«Один рикошет. У нас было 10-15 действительно хороших моментов в первом тайме, они хорошо начали второй тайм. Игра была напряженной. Не так много моментов, один рикошет.
Мы очень хорошо оборонялись, игроки выложились полностью. Таков футбол, мы проиграли. Мы вернемся сильнее.
Я много лет знаю этих игроков и то, чего мы достигли вместе. Это честь и привилегия – видеть, как они бегут и сражаются», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Подкат ковачича конечно десяти моментов стоит ,но все же
2 в начале игры, ещё 2 полумомента Райя сам себе создал, неудачно сыграв ногами
А Ковачича вообще нужно было удалять ещё в моменте с Эдегором.