Пеп о 0:1 с «Арсеналом»: «Один рикошет. У «Сити» было 10-15 хороших моментов в 1-м тайме, таков футбол»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Арсенала».

«Манчестер Сити» уступил в матче 8-го тура АПЛ со счетом 0:1.

«Один рикошет. У нас было 10-15 действительно хороших моментов в первом тайме, они хорошо начали второй тайм. Игра была напряженной. Не так много моментов, один рикошет.

Мы очень хорошо оборонялись, игроки выложились полностью. Таков футбол, мы проиграли. Мы вернемся сильнее.

Я много лет знаю этих игроков и то, чего мы достигли вместе. Это честь и привилегия – видеть, как они бегут и сражаются», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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18 комментариев

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Алексей Даценко
Шта?о каких моментах речь?
Подкат ковачича конечно десяти моментов стоит ,но все же
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bikeich
10-15 моментов?. Патологический лжец
+15
-4
+11
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Obdob
Вообще, конечно, забавно, что 2 последних поражения Арсеналу пришли после рикошетов на последних минутах.
+7
0
+7
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Mr@k
10-15?.. 4 удара за матч, 1 в створ от Аке на 5 минуте...
+3
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+3
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d'Herblay
А ещё - удаление и пенальти на Жезусе в концовке
+7
-4
+3
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PokaNeBatya
новость ниже говорит об обратном
+3
0
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Сади Самедов
Поплыл что ли? какие 10 моментов?
2 в начале игры, ещё 2 полумомента Райя сам себе создал, неудачно сыграв ногами
+2
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+2
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Максим Яблонский
Где он такое сказал? я смотрел послематчевое интервью в ютубе в оригинале, такого не было.
+3
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ecopromo
че за сказки? в глаза долбился что ли, Из своей зоны еле выходили
+1
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Wekil Halylow
Ответ d'Herblay
А ещё - удаление и пенальти на Жезусе в концовке
да я тоже лумал будет пеналти
+1
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Gunner_14
10-15 моментов — что за бред? В 1-м тайме у «Ман Сити» было 3 момента
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Сослан Бедоев
10-15 моментов Хороших моментов в Первом Тайме при XG 0,47 и одном ударе в створ за Весь Матч?) при всей моей любви к Арсеналу, там и на двоих то у них за матч и трёх прям хороших моментов не набралось))) Совсем ошарлотанился))
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Арман Мартиросян
Матч был тошнотворным, о каких моментах речь?
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Хан Сахан
Кто-нибудь скажите статистику посмотреть, у его команды всего 4 удара за весь матч.
А Ковачича вообще нужно было удалять ещё в моменте с Эдегором.
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FilFil
10-15 моментов? Что-то со статистикой в 4 удара за матч, из которых в створ 1 не очень вяжется
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Romanito31
У Сити 4 удара (1 в створ) за матч. О каких моментах речь, Пеп?
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Физиологический Раствор
Там к концу второго тайма было 5 ударов по воротам против 11 , какие даже 10 моментов ..
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