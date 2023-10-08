Пеп о 0:1 с «Арсеналом»: «Один рикошет. У «Сити» было 10-15 хороших моментов в 1-м тайме, таков футбол»

Пеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Арсенала».

«Манчестер Сити» уступил в матче 8-го тура со счетом 0:1.

«Один рикошет. У нас было 10-15 действительно хороших моментов в первом тайме, они хорошо начали второй тайм. Игра была напряженной. Не так много моментов, один рикошет.

Мы очень хорошо оборонялись, игроки выложились полностью. Таков футбол, мы проиграли. Мы вернемся сильнее.

Я много лет знаю этих игроков и то, чего мы достигли вместе. Это честь и привилегия – видеть, как они бегут и сражаются», – сказал главный тренер « ».

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